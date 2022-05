'Designers Apple zeggen nu meer rekening te moeten houden met kosten'

Designers van Apple zeggen dat ze nu meer rekening moeten houden met de kosten van het ontwerp dan toen hoofdontwerper Jony Ive nog bij Apple werkte. Dat blijkt uit een nieuw boek over het vertrek van Ive bij Apple.

De ontwerpers werken nu meer samen met collega's van de divisies 'engineering' en 'operations', schrijft de auteur in The New York Times. Dat is een verschil met toen Ive nog werkte bij de elektronicamaker, omdat hij onafhankelijkheid had afgedwongen en het designteam toen kon maken wat het zelf wilde. Eerder bleek al uit een inventarisatie van Tweakers dat Apples designs afgelopen jaren veranderd waren.

Het boek vermeldt verder dat Ive Apple gefrustreerd verliet. Hij wilde van de Apple Watch meer een mode-accessoire maken, terwijl het uiteindelijk ging naar een op gezondheid gerichte gadget. Bovendien raakte hij vermoeid van de vereiste jaarlijkse updates voor de ontwerpen van iPhones, iPads en Macs. Daarnaast werd in die tijd duidelijk dat Apple zich meer ging richten op diensten en minder op hardware. Dat verkleinde de rol van de designafdeling. Hij kreeg ook een veel groter team onder zich dan voorheen. De auteur schreef in 2019 al een artikel over het vertrek van Ive in The Wall Street Journal in 2019, dat ceo Tim Cook toen 'absurd' noemde.

Ive was meer dan 25 jaar hoofdontwerper bij Apple en vertrok in 2019. Hij was als hoofdontwerper onder meer verantwoordelijk voor de kleurrijke iMac in 1998, de iPods vanaf 2001 en de iPhones vanaf 2007. Hij heeft nu zijn eigen bedrijf LoveFrom, waarmee hij als consultant ook werd doet voor zijn oude werkgever.