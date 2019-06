Hoofdontwerper Jony Ive vertrekt bij Apple en begint eigen bedrijf

Jony Ive, hoofdontwerper bij Apple, vertrekt later dit jaar bij het bedrijf. Hij begint een eigen designbureau en zal daarbij Apple als klant hebben, zo maakt zijn werkgever bekend. Hij werkt 27 jaar bij het Amerikaanse bedrijf.

Evans Hankey en Alan Dye nemen de rol van Ive binnen het bedrijf over, schrijft Apple. Topman Jeff Williams zal zich ook meer met het ontwerpteam bezighouden. Ive blijft wel betrokken bij Apple in de vorm van projecten. De 52-jarige ontwerper was onder meer betrokken bij de ontwerpen voor de iMac in 1998, iPod in 2001 en iPhone in 2007. Hij was ook te zien in veel promovideo's van Apple voor nieuwe producten. Het vertrek bij Apple vindt later dit jaar plaats.

Apple maakt niet bekend waarom Ive een nieuw bedrijf start, maar vermeldt wel dat hij daarin 'persoonlijke projecten' zal nastreven. Ive kreeg veel waardering voor zijn werk. Zo heeft de Britse koningin hem geridderd en verscheen er een boek over zijn leven.

Compilatie van optredens in Apple-promovideo's van Jony Ive