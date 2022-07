New York Times: Apple stopt samenwerking met ontwerper Jony Ive

Apple en de gerenommeerde ontwerper Jony Ive eindigen naar verluidt hun samenwerkingsverband na drie decennia van samenwerking. Ive vertrok in 2019 al als vaste werknemer bij het bedrijf, maar werkte nog veel voor Apple.

Jony Ive werkte grofweg drie decennia voor Apple en tekende na het oprichten van het onafhankelijke LoveFrom in 2019 een contract met het bedrijf voor exclusieve samenwerking binnen Apples sector. Volgens diverse bronnen van The New York Times wordt dit contract, dat bij het tekenen op een waarde van 100 miljoen dollar werd geschat, niet meer verlengd. Toentertijd schreef Ive dat hij nog 'vele jaren' met Apple zou blijven samenwerken.

Apple was tot voor kort de hoofdzakelijke klant van LoveFrom, omdat de overeenkomst uitsloot dat Ive zou bijdragen aan het ontwerp van producten die concurreren met de techgigant. Ook werd de ontwerper alvast 'gereserveerd' voor toekomstige projecten, waaronder de augmented-realitybril. Ive zou er geen geheim van hebben gemaakt dat hij graag meer vrijheid had in het aannemen van nieuwe opdrachten. Topmensen van Apple zouden op hun beurt kritiek hebben gehad op de grootte van het geldbedrag dat Ive zou krijgen voor de overeenkomst. Daarnaast zouden verschillende ontwerpers bij Apple zijn weggegaan om zich aan te sluiten bij LoveFrom.

De van oorsprong Britse ontwerper startte begin jaren 90 bij Apple en groeide al snel uit tot een van de invloedrijkste personen in het bedrijf. Ive was onder meer verantwoordelijk voor het ontwerp van de iconische, felgekleurde iMac, de iPad-oortjes en de Apple Watch. Hij werkte nauw samen met Steve Jobs, die hem 'de grootste operationele kracht binnen Apple' noemde, afgezien van Jobs zelf. Enkele jaren nadat Cook aantrad als ceo van Apple, zou Ive zich al minder hebben ingezet bij de dagelijkse bezigheden van het ontwerpteam. Dat ontkende Cook toen fel.