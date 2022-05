Oud-Apple-designer Jony Ive gaat samenwerken met Airbnb

Jony Ive, die jarenlang hoofdontwerper was bij Apple, gaat met zijn nieuwe designbureau LoveFrom samenwerken met Airbnb. Dat heeft Airbnb aangekondigd. LoveFrom gaat helpen bij het ontwerpen van de 'volgende generatie Airbnb-diensten'.

Het gaat om een samenwerking van meerdere jaren, waarbij Ive en LoveFrom ook gaan helpen bij het ontwikkelen van de ontwerpafdeling binnen Airbnb, zegt het bedrijf. Het is de eerste keer dat bekend wordt waar Ive precies aan het werk gaat na zijn vertrek bij Apple vorig jaar.

Airbnb gaat niet in op wat die nieuwe generatie diensten precies is waar Ive en LoveFrom mee gaan helpen. Ook is onbekend of Ive nog werk doet voor Apple. Ive zou betrokken blijven bij Apple in de vorm van 'projecten', waar hij zich mee bezig zou houden. Ive werkte van 1992 tot 2019 voor Apple en was onder meer ontwerper bij producten als de iMac uit 1998, iPod in 2001 en iPhone in 2007.