PayPal begint eigen crypto-exchange en -wallet met Bitcoin, Ethereum en Litecoin

Amerikaanse PayPal-gebruikers kunnen binnenkort cryptovaluta kopen op het platform. De betaaldienst gaat Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum en Litecoin verkopen. Vanaf begin 2021 kunnen klanten hun cryptogeld gebruiken voor aankopen zonder die eerst op een exchange te wisselen.

PayPal werkt voor de dienst samen met Paxos, een betaalprovider die ook de Paxos Standard Token uitgeeft. De dienst gaat later dit jaar van start, maar voorlopig geldt dat alleen voor de VS. In de eerste helft van 2021 wil PayPal de dienst ook integreren in betaal-app Venmo, en de dienst naar meer landen brengen. Of Nederland daarbij zit, is niet bekend. Naast een eigen exchange krijgt PayPal een eigen wallet waar gebruikers hun munten in kunnen bewaren.

Gebruikers kunnen de vier cryptomunten op PayPals eigen exchange kopen. Vervolgens kunnen ze betalen bij alle winkeliers die PayPal ondersteunen. Dat zijn er momenteel zo'n 26 miljoen wereldwijd. De winkeliers krijgen dan in fiatvaluta uitbetaald. Volgens TechCrunch rekent PayPal straks 2,3 procent aan transactiekosten bij transacties onder de honderd dollar, 2 procent voor transacties onder de 200 dollar, 1,8 procent voor transacties tot 1000 dollar en 1,5 procent voor transacties daarboven. Tot het einde van dit jaar worden er nog geen transactiekosten in rekening gebracht.

PayPal zegt dat het de cryptovaluta aanbiedt om 'het begrip en de adoptie ervan bij klanten te vergroten'. Klanten krijgen daarom ook 'educatieve content' te zien die hen moet 'helpen het ecosysteem van cryptovaluta te leren begrijpen'.