CPB-directeur: Nederland moet cryptovaluta snel verbieden

De directeur van het Centraal Planbureau, Pieter Hasekamp, pleit voor een snel verbod van bitcoins en andere cryptomunten. Hasekamp denkt dat een crash van de valuta onvermijdelijk is. Het is niet duidelijk aan wat voor verbod Hasekamp denkt.

Hasekamp schrijft in een opiniestuk dat 'wie als laatste in beweging komt', de 'klos' is. Hij doelt daarbij op de 'onvermijdelijkheid' van een crash. Daarom zou Nederland nu in moeten grijpen om voorafgaand aan zo'n crash de valuta te verbieden. Dergelijke verbanningen van landen zouden tot waardedaling van de munt leiden en er zelfs voor zorgen dat de cryptovaluta ten einde komen, denkt Hasekamp. "Het product heeft zelf immers geen intrinsieke waarde en ontleent zijn aantrekkingskracht alleen aan acceptatie door anderen", schrijft Hasekamp.

De CPB-directeur heeft het specifiek over een verbod en niet om regulering. Dergelijke regulering zou cryptovaluta kunnen legitimeren 'als een bonafide financieel product', denkt Hasekamp. Daarmee zou die regulering juist een averechts effect kunnen hebben. Het is overigens niet geheel duidelijk aan wat voor verbod Hasekamp denkt. Turkije voerde in april bijvoorbeeld een verbod in voor het gebruik van cryptocurrency, maar het bezit is daar niet illegaal.

Wel noemt Hasekamp een 'ultieme stap' in de vorm van een totaalverbod. Daarbij zou de productie, handel en bezit van cryptomunten illegaal moeten worden. Hasekamp zegt verder dat cryptovaluta een 'besmettelijk verhaal' zijn geworden waar mensen in geloven, 'omdat andere mensen erin geloven', dat de veiligheid wordt ondergraven door 'regelrechte zwendelpraktijken' en dat cryptomunten buiten het criminele circuit niet geschikt zijn als betaalmiddel.

Mocht Nederland inderdaad een verbod invoeren op cryptomunten, dan zou dat niet uniek zijn. Naast Turkije stelde China eerder een verbod in op de handel van cryptomunten. Ook India wil mining en bezit van cryptocurrency mogelijk verbieden. Er zijn ook landen die cryptovaluta juist omarmen, zoals El Salvador, dat bitcoin onlangs als wettig betaalmiddel erkende.