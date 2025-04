Bitvavo: 'Klanten niet geraakt door liquiditeitsproblemen DCG' - update

De Nederlandse cryptovalutabeurs Bitvavo zegt dat zijn klanten 'niet geraakt worden door de liquiditeitsproblemen bij DCG'. Bitvavo heeft daar voor 280 miljoen euro aan cryptovaluta ondergebracht, maar de Digital Currency Group kan de aflossingen momenteel niet terugbetalen.

Update, 23 december: Financieel Dagblad meldt dat Bitvavo toch niet over voldoende financiële middelen beschikt om klanten te beschermen in het geval DCG de lening niet terugbetaalt. De oprichters van Bitvavo moeten daarom zelf financieel bijspringen. Het oorspronkelijke bericht volgt hieronder:

Volgens Bitvavo verwacht de cryptovalutabeurs dat het uitgeleende bedrag 'op termijn' wel wordt terugbetaald en dat het 'alle vergrendelde assets bij DCG kan voorfinancieren'. Klanten zouden volgens het Amsterdamse bedrijf niet geraakt worden door de liquiditeitsproblemen bij DCG. Bitvavo stelt daarnaast dat 'alle tegoeden en digitale assets op elk moment kunnen worden opgenomen'.

De liquiditeitsproblemen van Digital Currency Group zijn ontstaan door de 'huidige turbulentie op de cryptomarkt'. Dit is veroorzaakt door onder meer de crash van cryptovalutabeurs FTX. Andere partijen raakten hierdoor ook in de problemen. Sam Bankman-Fried, de oprichter en voormalig ceo van FTX, werd eerder deze week opgepakt op de Bahama's. Hij wordt ervan verdacht miljarden van klanten te hebben weggesluisd.

Bitvavo is de grootste cryptovalutabeurs van Nederland, met een miljoen Nederlandse klanten. Het bedrijf liet cryptomunten staken, oftewel vastzetten tegen een rendement, door DCG. Hoewel in de algemene voorwaarden staat dat Bitvavo niet verantwoordelijk is voor uitgeleende crypto's, stelt het bedrijf toch te hulp te schieten.