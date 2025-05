Bitvavo-oprichters moeten financieel bijspringen bij cryptovalutabeurs

De Nederlandse cryptovalutabeurs Bitvavo beschikt toch niet over genoeg financiële middelen om klanten te beschermen als Digital Currency Group een lening van 280 miljoen euro niet terugbetaalt. De oprichters moeten daarom zelf bijspringen.

Het Financieele Dagblad meldt dat Nuvelstijn en twee medeoprichters zelf financieel bij moeten springen om Bitvavo-klanten te kunnen beschermen. Daarnaast zouden ze mogelijk aanspraak kunnen maken op een krediet bij banken. Bitvavo stelde aanvankelijk dat het bedrijf voldoende financiële middelen had om mogelijk gedupeerde klanten terug te betalen. Nu blijkt dat er een gat is van ongeveer 180 miljoen euro.

Uit de jaarrekening van 2021, in handen van FD, blijkt dat Nuvelstijn en medeoprichters Jelle de Boer en Tim Baardse in 2021 in totaal 110 miljoen euro aan dividend kregen. Naar verluidt hebben zij ongeveer 95 miljoen euro overgemaakt naar de bedrijfsrekening van Bitvavo en toegezegd meer geld over te maken om het gat te dichten.

Bitvavo beloofde vorige week dat 'klanten niet geraakt worden door de liquiditeitsproblemen bij DCG'. Het bedrijf heeft voor 280 miljoen euro aan cryptovaluta ondergebracht bij DCG. Die kan de aflossingen momenteel niet terugbetalen. De cryptovalutabeurs stelde eerder dat Digital Currency Group het uitgeleende bedrag op termijn wel zou terugbetalen. Bitvavo zegt tegen FD nog steeds vertrouwen te hebben in de financiële partner.