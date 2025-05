Testversie Firefox toont zoekopdracht in plaats van url in url-balk

De testversie van Firefox, Nightly, is begonnen met het tonen van de zoekopdracht in de url-balk in plaats van de volledige url van de zoekopdracht. De functie is uit te schakelen. Firefox vervangt de url alleen bij het gebruik van de standaardzoekmachine in de browser.

Het is onbekend waarom Mozilla de wijziging wil testen. Ghacks merkt op dat de wijziging terug te draaien is door een optie in het instellingenmenu uit te vinken. De functie is daar te vinden onder Zoeken of Search en staat daarbij onder de optie om de url-balk als zoekbalk te gebruiken.

Die staat standaard ingeschakeld in Nightly en zorgt ervoor dat gebruikers in plaats van de volledige url van de zoekopdracht de zoekterm zien. De url is ook niet makkelijk op te roepen, waardoor gebruikers de link naar een zoekopdracht bijvoorbeeld niet kunnen kopiëren. Daarnaast kunnen gebruikers niet langer het domein waarop ze zitten verifiëren, zegt Ghacks.

Het is onbekend of en wanneer de functie in de stabiele versie van Firefox terecht zal komen. Doorgaans duurt het enkele weken tot maanden tot functies in de Nightly-versie in de stabiele versie komen te zitten. De wijziging zit in Nightly-versie 110, waarvan de stabiele versie in februari moet uitkomen.