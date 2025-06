Mozilla Thunderbird-agenda krijgt in 2023 vernieuwde gebruikersinterface

Mozilla Thunderbird wordt in 2023 vernieuwd, waarbij onder meer de gebruikersinterface van de ingebouwde agenda van de e-mailclient een opfrisbeurt krijgt. De komende versie draagt de naam Thunderbird Supernova.

Mozilla deelt een preview van het vernieuwde ontwerp van Thunderbirds ingebouwde agenda op zijn blog. Daarbij wordt gemeld dat met opzet is gekozen voor een drukke agenda om te kunnen laten zien hoe de vernieuwde gebruikersinterface daarmee omgaat. Daarbij zouden er bovendien een hoop aanpassingsmogelijkheden zijn. Mozilla benadrukt dat de UI nog in ontwikkeling is en dat er nog wijzigingen kunnen volgen.

Een andere verandering is dat het mogelijk wordt om bepaalde dagen in te klappen in de maand- en weekweergaven. Bij een werkweek van maandag tot vrijdag kunnen de zaterdag en zondag bijvoorbeeld ingeklapt worden, zodat de gebruiker kan focussen op de werkdagen. Deze ingeklapte dagen zijn aan te passen, bijvoorbeeld voor gebruikers die op andere dagen werken. Het moet ook mogelijk zijn om de weekenddagen compleet uit de weergave te verwijderen.

Ook de activiteitenweergave verandert, waarbij de locatie, deelnemers en organisator beter zichtbaar moeten zijn. Verder komt er ondersteuning voor Firefox Sync, waarbij de data van verschillende Thunderbird-installaties kan worden gesynchroniseerd. Het is nog niet bekend wanneer de vernieuwde versie volgend jaar precies verschijnt.