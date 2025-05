Synchronisatiefunctie voor Thunderbird is vertraagd en komt pas begin 2024 uit

De ontwikkeling van Thunderbird Sync loopt vertraging op. Mozilla zegt dat er technische problemen zijn waardoor het nog zeker tot begin volgend jaar gaat duren voor de tool om gebruikersdata te synchroniseren er is.

Thunderbird-maker Mozilla wilde Thunderbird Sync aanvankelijk uitbrengen samen met de Supernova-UI-aanpassing die bij Thunderbird 115 kwam. Dat is niet gelukt en Sync gaat veel vertraging oplopen, schrijft Mozilla nu. Het bedrijf zegt 'te ambitieus' te zijn geweest toen het zijn roadmap opstelde.

Thunderbird Sync had 'enkele technische obstakels', zegt Mozilla, zonder daar verder over uit te weiden. Het bedrijf zegt inmiddels een basale interface te hebben, maar Mozilla heeft geen site reliability engineer beschikbaar om een eigen backendinfrastructuur op te zetten. Bovendien, zegt Mozilla, moet Sync extra veilig en betrouwbaar zijn. De functie zou tot slot nog zeker 'maanden' door gebruikers moeten worden getest voordat die kan worden uitgerold naar gebruikers.

Het gaat nog lang duren voor het zover is. Het bedrijf wil nu geen concrete releasedatum meer noemen maar mikt erop Sync in de volgende Extended Support Release voor Thunderbird mee te nemen. Dat wordt naar verwachting pas begin 2024. Het bedrijf heeft eerst 'een server en goede backendinfrastructuur' nodig. Zodra dat er is, volgt een bètatest.

Thunderbird Sync is een synchronisatietool die Mozilla in januari aankondigde. Met Sync kunnen gebruikers hun accounts, adresboeken en instellingen synchroniseren tussen verschillende apparaten. Thunderbird Sync is gebaseerd op Firefox Sync in de gelijknamige browser. Hoewel de tool dezelfde code gebruikt, krijgt Thunderbird Sync volgens de ontwikkelaars een eigen infrastructuur en staat het verder los van Firefox. Eerder was er al een experimentele build beschikbaar, maar die is inmiddels uit de bètabuild van de e-mailclient gehaald.