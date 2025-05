Gerucht: OnePlus stelt presentatie van vouwbare telefoon Open uit

De release en presentatie van de vouwbare OnePlus Open is uitgesteld. Het toestel zou aanvankelijk eind deze maand worden gepresenteerd, maar dat gebeurt nu later vanwege problemen met het scherm.

De presentatie van de eerste foldable van OnePlus zou op 29 augustus moeten plaatsvinden. Dat wordt later, meldt leaker Max Jambor. Die brengt vaker geruchten naar buiten over OnePlus. De vouwbare telefoon zou de Open heten. OnePlus bevestigde eerder dit jaar aan zo'n toestel te werken.

Wanneer de telefoon nu gepresenteerd wordt of wanneer die te koop is, is niet bekend. De vertraging komt volgens Jambor vanwege de schermen. De Open zou aanvankelijk panelen van BOE krijgen, maar die zouden niet goed zijn, al is niet duidelijk op welke manier. Inmiddels is OnePlus in zee gegaan met Samsung voor de displays, die wel goed zouden werken.