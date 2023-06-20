Renders tonen vouwbare OnePlus Fold-smartphone

Er zijn renders verschenen van de OnePlus Fold-smartphone. De telefoon zal onder meer een alertslider krijgen en drie camera's aan de achterkant hebben. Een daarvan heeft een periscopische zoomlens.

De renders van Smartprix en OnLeaks tonen een nepleren achterkant, maar Smartprix vermeldt erbij dat het niet zeker is dat OnePlus die versie ook zal uitbrengen. Wel is duidelijk dat de camera aan de binnenkant in een gat aan de linkerkant van het vouwbare scherm zit. Dat is bij veel vouwbare telefoons juist aan de rechterkant van het vouwbare scherm.

Het camera-eiland toont de merknaam Hasselblad. OnePlus en de camerafabrikant hebben al enige tijd een samenwerking, maar OnePlus zet de merknaam alleen op zijn duurste modellen. De OnePlus Fold zou onder meer een Snapdragon 8+ Gen 2 hebben en beschikken over een 50-megapixelcamera als primaire camera. De accu zou een capaciteit hebben van 4800mAh en kunnen laden met 100W.