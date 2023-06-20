Renders tonen vouwbare OnePlus Fold-smartphone

Er zijn renders verschenen van de OnePlus Fold-smartphone. De telefoon zal onder meer een alertslider krijgen en drie camera's aan de achterkant hebben. Een daarvan heeft een periscopische zoomlens.

De renders van Smartprix en OnLeaks tonen een nepleren achterkant, maar Smartprix vermeldt erbij dat het niet zeker is dat OnePlus die versie ook zal uitbrengen. Wel is duidelijk dat de camera aan de binnenkant in een gat aan de linkerkant van het vouwbare scherm zit. Dat is bij veel vouwbare telefoons juist aan de rechterkant van het vouwbare scherm.

Het camera-eiland toont de merknaam Hasselblad. OnePlus en de camerafabrikant hebben al enige tijd een samenwerking, maar OnePlus zet de merknaam alleen op zijn duurste modellen. De OnePlus Fold zou onder meer een Snapdragon 8+ Gen 2 hebben en beschikken over een 50-megapixelcamera als primaire camera. De accu zou een capaciteit hebben van 4800mAh en kunnen laden met 100W.

OnePlus Fold. Bron: Smartprix/OnLeaksOnePlus Fold. Bron: Smartprix/OnLeaksOnePlus Fold. Bron: Smartprix/OnLeaks

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 20-06-2023 20:41 32

20-06-2023 • 20:41

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Reacties (32)

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Mavamaarten 20 juni 2023 21:42
Ziet er mooi uit. Blijft een interessant vakgebied, die foldables. Ik kijk uit naar de eerste betaalbare modellen.

Maar voor mij geen OnePlus meer. Sinds de Android 13 update die ze uitbrachten zit er geen greintje stock Android meer in de rom. Alles is veranderd for no reason, allemaal richting een China-friendly iOS kloon.
Game-Over @Mavamaarten21 juni 2023 07:49
Mijn 6T draait op Android 11, en ik gebruik al jaren Nova Launcher naar volle tevredenheid.

Als ik Nova Launcher (of een andere launcher) installeer op een OnePlus met Android 13, merk ik toch niets van de nieuwe rom?
Mavamaarten @Game-Over21 juni 2023 08:33
Ha, dat zou je denken.

Maar opeens is het design van de notification shade helemaal anders, met blur effectjes en een slider die niet op de android-stijl lijkt. Het power menu is veranderd van de stock android versie met Google Wallet en knoppen naar een lelijke slider, zonder enige extra opties. Zelfs het openen van een notificatie vanop het lockscreen heeft nu een extra stap nodig, want je krijgt eerst je PIN pad en moet nog eens omhoog swipen om je fingerprint te lezen.

Ik gebruik ook een andere launcher om het een en ander te redden, maar ik vind het bijlange niet zo'n leuke ervaring als dat ik destijds op mijn 6T (mijn vorig toestel) had, of met de Android 11 ROM waarmee mijn toestel kwam.
Game-Over @Mavamaarten21 juni 2023 08:47
Niet het antwoord waar ik op hoopte :-)
Maar wel duidelijk, dank daarvoor.

Afgelopen weekend een nieuwe accu in mijn 6T laten plaatsen, hopelijk kan ik afwachten tot er een waardige vervanger voor de OnePlus is.
Als ik zou overstappen zou het echt voor het formaat zijn, de 6T is ruim snel genoeg voor mijn doeleinden. Opvouwbaar heeft wel mijn aandacht vanwege het schermformaat, toch nog even afwachten tot de kinderziektes er wat meer uit zijn.
Seaniemo @Game-Over21 juni 2023 10:10
Hey Game-Over,

ik heb een OnePlus 8T en gebruik ook Nova. Ik ben nog steeds echt uiterst tevreden met die launcher. de verschillen die je zit zijn alleen echt in de diepere menu's zichtbaar en in je notification drawer. maar voor de rest zie ik het verschil niet echt.

ooh ja, wel een ding wat echt wel vervelend is. is het afsluiten van Recente apps is veranderd. waardoor dus soms je launcher blijft hangen. ik ben er nu al zo aan gewent dat het niet meer opvalt maar dat was best vervelend in het begin van Android 13.
tw_gotcha @Mavamaarten21 juni 2023 19:20
ik gebruik ook nova, maar goed te horen!
Bliksem B @Game-Over21 juni 2023 08:14
Vanaf Android 12 begint het een stuk minder stock Android te worden. Ze voegen coloros samen.

Zo krijg je vierkante icons en andere aanpassingen. Gelukkig is veel te veranderen. Met Android 13 heb ik geen ervaring.
Game-Over @Bliksem B21 juni 2023 08:40
Icons is één v/d redenen dat ik een launcher gebruik
Rond, vierkant, zeshoek en nog wat andere vormen zijn instelbaar in de launcher.

Nu vraag ik mij dus af, als ik mijn launcher blijf gebruiken, merk ik toch helemaal niets van de Android versie en skins en andere bloat v/d fabrikant?
Xfade @Bliksem B21 juni 2023 18:21
Maar de icons zijn in 13 nog gewoon te veranderen. OP wil gewoon standaard alles stock zonder zelf iets van moeite te hoeven doen lijkt het.
Bliksem B @Xfade23 juni 2023 20:34
Stock ColorOS bedoel je dan zeker? Want het was vroeger eerder stock android.

Ja inderdaad, bij 12 inderdaad ook nog. Maar met een launcher alleen kom je er niet. Je moet alles op rond zetten, als ik mij niet vergis hebben ze bij 12 geen preset, maar je moet je hem handmatig rond maken. Anders zie je in de app switcher alsnog vierkante apps.
Xfade @Bliksem B24 juni 2023 00:24
Hier met 13 heb je gewoon icon presets. aquamorf, materiaalstand, kiezelsteen en aangepast (5 vormen met aanpassing mogelijk van hoekscherpte, grootte etc. En die past alle pictogrammen aan. OxygenOS.
walterg @Mavamaarten20 juni 2023 23:24
Mijn laatste telefoon heb ik specifiek uitgezocht op LineageOS support, en OnePlus telefoons hebben daar over het algemeen goede support voor. Ik heb al jaren geen kale AOSP (android open source project) gedraaid maar volgens mij komt LineageOS daar redelijk bij in de buurt.

Je moet wel zin hebben om te tinkeren :)
Mavamaarten @walterg21 juni 2023 08:35
Het is niet zozeer dat ik niet wil tinkeren, dat doe/deed ik met persoonlijke toestellen altijd. Met een toestel van het werk is dat natuurlijk een pak delicater, helaas.
Pukson 20 juni 2023 20:58
Wallpaper van de Oppo Find N2 als ik me niet vergis.
Settler11 @Pukson20 juni 2023 21:22
Haha, ja klopt (hier kan je ze downloaden) https://www.xda-developer...ries-wallpapers-download/

Vind het nog wel jammer dat de Oppo find N niet in de benelux werd verkocht. Imo de betere schermverhouding. Ik heb zelf nu een flip4 (bijna een jaar inmiddels)
Of-Aaargh @Settler1123 juni 2023 11:39
Nou, dan bof je, want de Oneplus foldable is waarschijnlijk een variant op de Oppo Find N2.
Settler11 @Of-Aaargh23 juni 2023 16:44
Ik heb het over de Find N. Niet de N2, die heeft andere verhoudingen.
Of-Aaargh @Settler1123 juni 2023 17:04
Zowel de Find N als de Find N2 hebben toch dezelfde schermverhouding? Binnenscherm 9:8,4 en buitenscherm 18:9?
Inderdaad veel prettiger dan het (te) smalle 23:9 buitenscherm van het merk dat tot nu toe als enige in de Benelux Fold-telefoons verkoopt.
Settler11 @Of-Aaargh23 juni 2023 17:23
https://www.gsmarena.com/...one2=11267&idPhone3=11737

Ah klopt. wel iets minder breed, maar nagenoeg gelijk. Ik denk wel te venemen dat de Oneplus de ongevere verhoudingen van de galaxy fold gaat overnemen, dat is nog maar afwachten. Al zal ik momenteel niet snel een andere phone laat staan oneplus nemen.

Mijn flip4 is pas een jaartje oud, en die is lekker breed genoeg en kan lekker naar geflipt worden naar een klein blokje.
Richh 20 juni 2023 21:46
Heel gaaf, maar sinds OnePlus stock Android heeft losgelaten heb ik er niet heel veel interesse meer in.
En dat grote camera-eiland is al helemaal nergens voor nodig :P

Denk dat het wachten gaat worden op de Pixel Fold 2, of een scherpe aanbieding op de Fold4 of toekomstige Fold5 van Samsung.
MrAndy9797 @Richh20 juni 2023 22:17
Heel gaaf, maar sinds OnePlus stock Android heeft losgelaten heb ik er niet heel veel interesse meer in.
En dat grote camera-eiland is al helemaal nergens voor nodig :P

Denk dat het wachten gaat worden op de Pixel Fold 2, of een scherpe aanbieding op de Fold4 of toekomstige Fold5 van Samsung.
Als stock Android je interesse heeft doen verliezen in OnePlus, waarom dan wel de Fold4 / Fold5 als optie houden?
Richh @MrAndy979720 juni 2023 22:18
Goed punt. Ik gebruik Samsungs ook altijd met tegenzin, maar op de een of andere manier kan ik dat toch iets meer pruimen dan de China rom die ze tegenwoordig op OnePlus toestellen installeren naar mijn mening :P
MrAndy9797 @Richh20 juni 2023 22:20
Goed punt. Ik gebruik Samsungs ook altijd met tegenzin, maar op de een of andere manier kan ik dat toch iets meer pruimen dan de China rom die ze tegenwoordig op OnePlus toestellen installeren naar mijn mening :P
De integratie van Samsung met hun Fold (4) is naar mijn mening wel erg goed gelukt. Zeker omdat Android tablets vaak worden afgedaan als 'minderwaardig' door de beperkingen van Android als tablet. Dat heeft Samsung wel goed onder knie ervaar ik. :)

[Reactie gewijzigd door MrAndy9797 op 23 juli 2024 20:31]

Lamith @Richh21 juni 2023 09:59
OnePlus is al lang niet meer wat het geweest is. Notabene Samsung levert tegenwoordig schonere roms dan OnePlus en dat zegt wel wat.
Xfade @Lamith21 juni 2023 18:22
Heb laatst mijn Oneplus 10 Pro naast een Samsung van het zelfde jaar gelegd. Ik herken dat niet. Veel meer bloat op de Samsung.
Xiranhi 21 juni 2023 09:57
Ik hoor veel mensen over de "slechte" skin over Android door Oneplus. Ik vind het eigenlijk best meevallen, het werkt best vlot en ook na een paar jaar (ik heb een Oneplus 8 ) eigenlijk weinig traagheid te merken.
De Samsungs die ik er voor had waren na 2 jaar echt aan vervanging toe, de skin was zo zwaar dat met je Android updates echt moest afwachten en goed op forums moest kijken wat het effect ging zijn op je device.
Oneplus heeft voor mij wel een groot voordeel, de laadsnelheden. Heel veel merken zitten nog steeds niet aan de 30 watt, terwijl mijn telefoon van 3 jaar oud dit al had. Hoe vaak ik niet "even" 30-40% erbij tank in een kwartier, echt heel praktisch.

Deze foldable heeft een paar dingen die me aanspreken. Hij lijkt redelijk compact in gevouwen vorm. Dunner betekent vaak wel heter, ben benieuwd hoe dat werkt bij deze telefoons. Als hij nou qua prijs in de range van 1000-1200 euro komt dan is het wellicht een overweging. Dat is nog steeds veel te duur, maar je krijgt wel meer waar voor je geld dan de volgende iPhone die exact hetzelfde is als die van vorig jaar.
Toch heb ik mijn bedenkingen bij foldables. Is dit echt de toekomst? Het lijkt meer het nog iets verder uitmelken van de smartphone era, maar echt baanbrekend is het niet. AR glasses (in enigszins esthetisch formaat die je telefoon/pc/laptop/tv kunnen vervangen lijkt me veel meer de toekomst.

[Reactie gewijzigd door Xiranhi op 23 juli 2024 20:31]

jhr27 20 juni 2023 22:38
Die samenwerking met Hasselblad, komt dat toevallig omdat Hasselblad tegenwoordig onder DJI uit China valt?
CyberNomad 20 juni 2023 23:25
helaas zal ik passen, altijd voor Oneplus geweest maar ook ik haat de chinese interface, het is nog niet zo erg als bvb bij Xiaomi maar het is overduidelijk chinees geinspireerd, volgende toestel gaat iets zoals Fairphone zijn vermoed ik als mijn huidige Oneplus het opgeeft of geen beveiligingsupdates meer ontvangt (Oneplus Nord 2t 5g). Het design van de foldable zelf vind ik wel best ok.
theduke1989 @CyberNomad21 juni 2023 05:17
Bij Xiaomi doe ik altijd een xiaomi.eu ROM erop installeren. Bijvoorbeeld heb vorige week een Redmi Note 12 gekocht.

Dezelfde dag bij ontvangst de bootloader verzocht te unlocken. Is nu wachten op zondag zodat ik het daadwerkelijk kan unlocken en dus een xiaomi.eu ROM erop kan installeren.

Dan valt de interface opeens mee.

[Reactie gewijzigd door theduke1989 op 23 juli 2024 20:31]

Nieker 21 juni 2023 00:01
Gaat dit niet gigantisch duur worden? We gaan zo toch van 1 scherm naar 3? Of zie ik het verkeerd.

ZIet er voor de rest wel handig uit. Maar lijkt mij naast de prijs ook een gigantische battery drain :)
b.van.oossanen @Nieker21 juni 2023 02:07
hoe verwijder ik mijn reactie?

[Reactie gewijzigd door b.van.oossanen op 23 juli 2024 20:31]

Chief-Commander 21 juni 2023 00:18
Wat een mooie foldable. Ik ga deze zeker kopen.

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