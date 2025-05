OnePlus 12 gaat vanaf 949 euro kosten in Benelux

OnePlus heeft de OnePlus 12-serie officieel aangekondigd voor de Nederlandse en Belgische markt. De OnePlus 12 is het duurste model dat minstens 949 euro zal kosten; de goedkopere 12R verschijnt vanaf 699 euro in de winkels.

Zoals eerder bekend werd toen de OnePlus 12 in China uitkwam, beschikt het toestel over een Snapdragon 8 Gen 3, de nieuwste high-end soc van Qualcomm. OnePlus zegt een koelsysteem met twee vaporchambers te hebben geplaatst om de chip koel te houden. Het toestel maakt gebruik van lpddr5x-werkgeheugen en UFS 4.0-opslag, waar 128GB-varianten van de OnePlus 11 met trager UFS 3.1 waren uitgerust.

Het 6,82"-oledscherm met 3168x1440 pixels wordt bedekt door Gorilla Glass Victus 2 en is volgens eerdere berichtgeving afkomstig van de Chinese schermleverancier BOE. Het heeft nog altijd gekromde zijranden, waar Samsung dit jaar vanaf is gestapt bij zijn Galaxy S24 Ultra. Het scherm komt volgens OnePlus in 'high-brightness'-modus tot 1600cd/m², maar kan pieken tot 4500cd/m². De verversingssnelheid kan dankzij het gebruik van ltpo-technologie variëren van 1 tot 120Hz. De Pixelworks X7-chip in het toestel maakt frame-interpolatie mogelijk, zodat iedere game volgens OnePlus met 120Hz kan worden gespeeld.

Het design van de OnePlus 12 lijkt op dat van de OnePlus 11, met hetzelfde herkenbare camera-eiland, dat aansluit op het aluminium frame aan de zijkant. De alertslider is van kant gewisseld en zit aan de linkerzijde. De achterklep van Gorilla Glass 5 heeft in de zwarte uitvoering een glinsterende matte afwerking. De OnePlus 12 heeft een IP65-rating die erop duidt dat het toestel spatwaterbestendig is. Concurrerende topmodellen van Samsung, Xiaomi en Motorola zijn over het algemeen dompeldicht (IP68).

Met uitzondering van de 32-megapixelfrontcamera is het camerasysteem van de OnePlus 12 vrijwel identiek aan dat van de OnePlus Open, met de Sony Lytia LYT-808, een 50-megapixelsensor van 60mm² voor de hoofdcamera. De sensors uit de Lytia-serie onderscheiden zich door hun gestapelde opbouw, waarbij de pixeltransistors en fotodiodes boven op elkaar zitten in plaats van naast elkaar, zoals bij een conventionele beeldsensor. Voor het eerst heeft een niet-vouwend OnePlus-topmodel een telecamera met een periscopische lens, die een 3x optische vergroting biedt ten opzichte van de hoofdcamera. Dat lijkt niet veel, maar in onze OnePlus Open-review bleek de 64-megapixeltelecamera in staat tot uitstekende digitale zoom. De 48-megapixelultragroothoekcamera beschikt over een lens met autofocus, waarbij het toestel kan focussen vanaf 3,5cm om macrofoto's te maken.

De accu van de OnePlus 12 heeft een capaciteit van 5400mAh, 400mAh meer dan bij de OnePlus 11 en 10 Pro. Het toestel kan bedraad laden met maximaal 100W, waarvoor een adapter nog altijd wordt meegeleverd. Draadloos laden kan met 50W. De OnePlus 11 en Open konden dat niet, maar de OnePlus 10 Pro wel.

Als de OnePlus 12 op 6 februari in Nederland en België in de winkels verschijnt, is het het duurste 'normale' topmodel van OnePlus tot op heden. Alleen de vouwende OnePlus Open van eind vorig jaar was nog veel duurder. Die had bij introductie een adviesprijs van 1799 euro. De goedkoopste uitvoering van de OnePlus 12, met 12GB ram en 256GB opslag, kost 949 euro. Een duurdere versie met 16GB ram en 512GB opslag kent een adviesprijs van 1099 euro. Bij de OnePlus 11 kostte het instapmodel nog 829 euro bij de introductie. De OnePlus 10 Pro, het topmodel van 2022, ging aanvankelijk voor minstens 899 euro over de toonbank.

OnePlus 12R

Wellicht vanwege de gestegen prijs van het topmodel, brengt OnePlus in Nederland en België ook de goedkopere 12R uit. Hoewel OnePlus al jaren R-smartphones voert in India, is de 12R de eerste die hier officieel in de winkels verschijnt. Het toestel is beschikbaar vanaf 13 februari en kost 699 euro. OnePlus belooft de 12R van drie OS-upgrades (dus tot Android 17) en vier jaar security-updates te voorzien.

Wat uiterlijk betreft lijkt de OnePlus 12R op de 12, zij het dat het ronde camera-eiland wat minder ver uitsteekt en het toestel net wat lichter en kleiner is. Ook bij dit toestel zit de alertslider aan de linkerkant van het metalen frame. De achterklep heeft in de zwarte uitvoering een geborsteld design en OnePlus spreekt van een IP65-rating, die spatwaterdichtheid belooft. Het ltpo-oledscherm heeft gekromde zijranden, een diagonaal van 6,78 inch en een resolutie van 2780x1264 pixels, en een refreshrate van 1 tot 120Hz. Gorilla Glass Victus 2 dient ter bescherming. Evenals de OnePlus 12 heeft de 12R een 5500mAh-accu die met 100W bedraad kan worden opgeladen.

Om de prijs omlaag te krijgen, heeft OnePlus vooral bespaard op de soc en het camerasysteem. Extra's zoals een Pixelworks-chip, een snelle USB 3.2-poort of draadloos laden heeft OnePlus' subtopper ook niet. De 12R wordt aangedreven door een Snapdragon 8 Gen 2, Qualcomms snelste soc van vorig jaar, die net als bij de OnePlus 12 wordt gekoeld met behulp van twee vaporchambers. In de Benelux komt alleen een variant met 16GB ram en 256GB ufs4.0-opslag uit. Elders is er ook een variant met 8GB ram en 128GB ufs3.1-opslag beschikbaar.

Het camerasysteem van de OnePlus 12R lijkt verdacht veel op dat van de OnePlus Nord 3. Dat betekent een hoofdcamera met een relatief grote Sony IMX890, een 50-megapixelsensor van 50mm² achter een optisch gestabiliseerde f/1.8-lens, maar een minder bijzondere 8-megapixelultragroothoekcamera zonder autofocus. Voor het maken van macrofoto's dient de derde camera met een resolutie van slechts 2 megapixel. Tot slot is een 16-megapixelfrontcamera aanwezig, precies zoals bij de Nord 3.