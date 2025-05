Renders tonen OnePlus 12 met periscopische zoomcamera

Er zijn renders verschenen van wat de OnePlus 12 zou gaan worden. Het ontwerp lijkt veel op de OnePlus 11, maar aan de achterkant is te zien dat de telefoon een camera met periscopische zoomlens krijgt.

Het gaat om een 64-megapixelcamea van Omnivision, de OV64B, zeggen OnLeaks en Smartprix. De andere twee camera's zijn 50-megapixelcamera's. Een daarvan wordt de primaire camera, terwijl de andere een ultragroothoeklens heeft. Het zou voor het eerst zijn dat OnePlus een periscopische zoomcamera in een van zijn smartphones zet. Omdat die gebruikmaakt van een spiegel om het licht in een hoek van 90 graden te leiden, is zo een langere brandpuntsafstand mogelijk en kan de camera dus een smallere beeldhoek hebben. Dat leidt tot meer 'zoom' ten opzichte van de primaire camera.

De camera aan de voorkant is verplaatst, van de linkerbovenhoek naar centraal boven in het scherm. Ook zou de telefoon iets dunnere randen hebben dan de huidige OnePlus 11. Het toestel zou een 6,7"-oledscherm hebben. De soc zou een Snapdragon 8 Gen 3 van Qualcomm worden. Die soc bestaat momenteel nog niet. De telefoon komt volgens OnLeaks en Smartprix volgend jaar uit.