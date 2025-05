FTC tekent beroep aan tegen uitspraak Microsoft-Activision-rechtszaak

De Amerikaanse Fair Trade Commission heeft beroep aangetekend tegen de uitspraak van de rechter in de zaak waarin de FTC Microsofts overname van Activision-Blizzard wilde tegenhouden.

De FTC heeft het beroep aangetekend bij de United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, zo blijkt uit de documentatie. Het gerucht ging al dat de FTC een beroep overwoog. Het is de laatste kans voor FTC om de overname tegen te houden voordat het gebeurt. Als een rechter in een zaak de FTC daarna nog gelijk heeft, is de overname vermoedelijk al afgerond en moeten beide bedrijven weer uit elkaar. Want met de uitspraak van dinsdag mag Microsoft zijn overname in principe vanaf 15 juli voltooien, nadat de overname tijdelijk op pauze werd gezet in afwachting van een uitspraak.

De Amerikaanse rechter Jacqueline Scott Corley gaf Microsoft dinsdag gelijk in de rechtszaak van de FTC. Zij stelde onder meer dat de FTC niet voldoende heeft aangetoond dat de overname slecht is voor concurrentie. Volgens de rechter is er daarom geen reden om de overname vooralsnog tegen te houden.

De rechtszaak van de FTC draaide om een verzoek om een preliminary injunction van de FTC. De Amerikaanse toezichthouder heeft momenteel een eigen interne zaak tegen de overname lopen en wil daarmee de overname blokkeren. De eerste hoorzittingen in die zaak staan gepland voor 2 augustus. In de tussentijd mag Microsoft de overname afronden.

De Britse toezichthouder CMA blokkeerde de overname eerder al, maar is na de uitspraak van dinsdag in onderhandeling over concessies met de twee bedrijven. Het is onbekend hoe die concessie eruit zou zien en de CMA heeft nog niet gezegd het voorstel te accepteren of af te wijzen.