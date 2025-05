Nintendo brengt vijfde uitbreiding Mario Kart 8 Deluxe uit

Nintendo heeft de vijfde uitbreiding van Mario Kart 8 Deluxe uitgebracht. De uitbreiding bevat acht nieuwe tracks, waaronder races in Athene, Vancouver en Los Angeles. Er komt nog een zesde uitbreiding aan.

De uitbreiding bevat naast de nieuwe tracks ook vier nieuwe speelbare personages: Kamek, Petey Piranha, Wiggler en Birdo, zo staat op de site van Nintendo. Drie van de acht nieuwe circuits komen uit de smartphonegame Mario Kart Tour. Twee komen uit Mario Kart Wii. Een van de circuits is helemaal nieuw. Die heet Badderbaan en speelt zich af in een badkamer. Dat laatste was al eerder bekend. Het is de vijfde van zes uitbreidingen, die klanten samen kunnen kopen voor 25 euro. De laatste moet voor het einde van dit jaar uitkomen.