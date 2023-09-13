Nintendo houdt donderdag Direct-presentatie met games die deze winter uitkomen

Nintendo houdt op donderdag 14 september een nieuwe Direct-presentatie. De Japanse gamegigant richt zich tijdens die presentatie op games die deze winter verschijnen voor de Nintendo Switch-console.

De Nintendo Direct wordt donderdag om 16.00 uur Nederlandse tijd uitgezonden. De presentatie is vanaf dan live te volgen op YouTube. Volgens de gamemaker duurt de presentatie ongeveer veertig minuten. De presentatie richt zich op games die in de winter uitkomen, maar Nintendo noemt geen concrete voorbeelden daarvan. Het bedrijf kondigde eerder wel een remake van Super Mario RPG en een nieuwe Princess Peach-game aan. In de komende maanden verschijnen ook een port van Luigi's Mansion 2 en een nieuwe WarioWare-titel.