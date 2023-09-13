Nintendo houdt donderdag Direct-presentatie met games die deze winter uitkomen

Nintendo houdt op donderdag 14 september een nieuwe Direct-presentatie. De Japanse gamegigant richt zich tijdens die presentatie op games die deze winter verschijnen voor de Nintendo Switch-console.

De Nintendo Direct wordt donderdag om 16.00 uur Nederlandse tijd uitgezonden. De presentatie is vanaf dan live te volgen op YouTube. Volgens de gamemaker duurt de presentatie ongeveer veertig minuten. De presentatie richt zich op games die in de winter uitkomen, maar Nintendo noemt geen concrete voorbeelden daarvan. Het bedrijf kondigde eerder wel een remake van Super Mario RPG en een nieuwe Princess Peach-game aan. In de komende maanden verschijnen ook een port van Luigi's Mansion 2 en een nieuwe WarioWare-titel.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 13-09-2023 17:03 54

13-09-2023 • 17:03

54

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Reacties (54)

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Hrishikesh 13 september 2023 18:07
Luigi's Mansion vond ik al heel leuk, en kijk daarom ook uit naar Luigi's Mansion 2.

Stiekem hoop ik dat er een nieuwe generatie Switch komt die de spelbeleving verbetert. Iemand enige idee wanneer deze wens uit zal komen?
Bliksem B @Hrishikesh13 september 2023 18:28
Er zijn een boel geruchten. Maar de verwachting is ergens 2024. Evenals Metroid Prime 4. De Switch 2 Devkit is ondertussen ook al rondgestuurd en er zou een demo van Zelda BotW in 4K@60hz zijn gedemonstreerd op Gamescom.
Nintendo Switch 2 Leak Offers a Huge Clue About 'Metroid Prime 4'
FrankoNL @Bliksem B13 september 2023 19:59
Gezien de geruchten zal het wel 4K 60 zijn geweest met DLSS. Intern dus lager.

[Reactie gewijzigd door FrankoNL op 22 juli 2024 13:59]

Dazzyreil @FrankoNL13 september 2023 20:09
Al draait ie intern op 640x480, zolang de output op m'n scherm maar mooi is maakt mij het niet uit wat Nintendo gebruikt.
Bliksem B @FrankoNL14 september 2023 10:09
Gezien de geruchten zal het wel 4K 60 zijn geweest met DLSS. Intern dus lager.
Ik ging uit van native, want de huidige Switch is best oud en niet heel krachtig. BotW speelt op 900p@30, voor 4k@60 zou je een 4,8 keer snellere GPU moeten hebben. De huidige Switch zit op 500 Gflops (FP32). Voor BotW 4k@60 dus 500 * 4,8 = 2,4 Tflops. De Steam Deck zit met verouderde hardware op 1,6 Tflops en de Rog Ally op 2,5 Tflops. Handheldtechnisch is het dus wel mogelijk. De Switch 2 gaat naar verluid gebruik maken van Lovelace met twaalf tot zestien streaming multiprocessors. De 4060 haalt met 24 SM 15 Tflops. Theoretisch zou je dan op minimaal 7,5 Tflops moeten halen met de Switch 2 Gerucht: Nintendo Switch-opvolger krijgt krachtige MediaTek-SoC en GPU gebaseerd op Ada Lovelace-architectuur - Hardware Info

Een handheld GPU zal natuurlijk nooit hetzelfde geklokt wordt als een desktop GPU. Toch maakt het het wel aanmemelijk dat de Switch 2 BotW (een game bedoeld voor de Wii U), op 4k@60 kan spelen. Nintendo geeft zelf daarnaast aan dat de Switch 2 op PS5 (10 Tflops) niveau moet zitten met DLSS en frame generation. Wat inhoud dat je basisgame op 1080p@30 moet kunnen draaien. Dus 4x minder de PS5 (4k/ 1080p = 4) is 2,5 Tflops.

[Reactie gewijzigd door Bliksem B op 22 juli 2024 13:59]

Coy @Bliksem B14 september 2023 10:38
Je vergeet een tamelijk cruciaal detail namelijk power draw/TDP, je zou naar laptop varianten van de 4060 moeten kijken en dan het liefst die varianten die in thin&light apparaten zitten van niet meer dan 14 inch.
Bliksem B @Coy14 september 2023 12:13
Klopt, alleen daar kon ik de Gflops niet van vinden. Maar zeg dat je hem wat terugklopt, dan haal je 4-5 Tflops?
Lodd @Bliksem B14 september 2023 06:50
Deze berichten zijn nog vrij nieuw, toch? Is 2024 dan niet aan de vroege kant voor release van de nieuwe console? Er moeten ook nog launch titels worden ontwikkeld.
Transportman @Hrishikesh13 september 2023 18:25
Er zijn alleen nog maar geruchten over een opvolger, niemand weet wanneer die uit zal komen en wat de opvolger precies zal zijn.
phray @Hrishikesh13 september 2023 18:18
Holiday 2024 zal de nieuwe Switch uitkomen.
Bliksem B @phray13 september 2023 18:55
Ik hoop eigenlijk voorjaar 2024, zelfde als met 1e Switch. Dan is het spelaanbod met feestdagen ruimer en de software stabieler.
De devkits zijn al rondgestuurd. Maar ja dat zegt natuurlijk niet zo veel.
Collaborator @Bliksem B14 september 2023 09:09
Als het apparaat is dat qua architectuur echt een opgepompte Switch is dan is het voor de developers natuurlijk een stuk makkelijker om snel iets voor te ontwikkelen dan een compleet nieuwe architectuur/OS etc. Ik vind het prima als er een soort HD ports komen van games bij een nieuwe Switch.

Of een soort performance mode zoals bij de Playstation bij de Pro modellen.
Tjidde @Collaborator14 september 2023 09:55
Ik hoop eigenlijk dat er gewoon in de Switch 2 al is het maar via DLSS. De mogelijkheid zit om huidige Switch games er beter uit te laten zien en beter speelbaar te maken.

Spellen als Witcher 3 zijn net aan net speelbaar. Maar fijn speelt het niet.

Hetzelfde voor Zelda zou wel fijn zijn als die met iets met oomph net wat lekkerder draait.

Genoeg spellen die zoveel lekkerder wegspelen als de FPS net een tikje hoger of stabieler is. Wat mij voor mij de rede is dat is sommige spelen bewust niet koop op de Switch. Omdat ik weet dat het niet helemaal 100 draait.
Bliksem B @Collaborator14 september 2023 10:12
Als het apparaat is dat qua architectuur echt een opgepompte Switch is dan is het voor de developers natuurlijk een stuk makkelijker om snel iets voor te ontwikkelen dan een compleet nieuwe architectuur/OS etc. Ik vind het prima als er een soort HD ports komen van games bij een nieuwe Switch.

Of een soort performance mode zoals bij de Playstation bij de Pro modellen.
Duidelijk is wel dat het niet een Switch pro gaat worden. Nvidia Lovelace als GPU en weer een op ARM gebaseerde CPU, dit keer misschien gemaakt door MediaTek: Gerucht: Nintendo Switch-opvolger krijgt krachtige MediaTek-SoC en GPU gebaseerd op Ada Lovelace-architectuur - Hardware Info

Geruchten gaan ook dat hij wel backwards compatibel moet zijn. Clarifying Recent Leaks And Adding New Info Regarding Sega And Square - Yes, It's Im A Hero Too And I'm Going To Stay On Reddit From Now On : GamingLeaksAndRumours
alex4allofyou @Hrishikesh13 september 2023 18:41
Nintendo kennende zal die sowieso een spelbeleving hebben die de oude nog niet had, ze hebben bij elke launch een nieuwe 'gimmick', meestal gebaseerd op gameplay mechanic demo's waar ze altijd aan sleutelen. Mijn gok is dat deze ook iets doet met VR, maar op eigen Nintendo-manier. Misschien een soort van kijkdoos of zo, ik zie het ze zo doen.
Phusebox
@alex4allofyou13 september 2023 22:49
De Virtual Boy 2?
Boele009 @alex4allofyou14 september 2023 08:48
Die hebben ze toch al met Nintendo Labo?
alex4allofyou @Boele00914 september 2023 11:06
Vorig jaar of jaar daarvoor heeft Nintendo enkele VR-octrooien vastgelegd, ook hebben ze in het verleden gezegd dat VR hen wel interesseert, dat ze wel gameplay ideeën hebben. De Virtual Boy is ook een voorbeeld van dat ze wel degelijk open staan voor dit concept, en de 3DS was eigenlijk ook een goed voorbeeld hiervan. Ik zeg niet dat het erop zit, verwacht het niet, maar het zou me ook niets verbazen als ze wel zoiets hebben, waarbij de focus ligt op gewone gameplay, maar je sommige gameplay tasks in zo'n environment moet doen. Ik zou het een typische move vinden. Sowieso zal de Switch 2 wel iets vernieuwends gaan krijgen, dat implementeren ze namelijk altijd op elke nieuwe console.
Linksquest Moderator Spielerij
13 september 2023 17:30
Ik weet dat het er toch niet van komt, maar hoop nog altijd op een F-Zero
coptician @Linksquest13 september 2023 17:38
Een online f-zero zou mij echt overnemen.
KlaasjeNL @Linksquest13 september 2023 22:37
F-Zero staat inderdaad bij mij ook bovenaan de wenslijst. Liefst natuurlijk een volledig nieuw deel, maar als er dan toch een remake komt, dan kijk ik persoonlijk uit naar F-Zero X.

Maar ook een nieuwe Wave Race, Pilot Wings of 1080 zou erg tof zijn!
alex4allofyou @Linksquest13 september 2023 18:37
Mariokart heeft F-Zero op een lager pitje gezet vrees ik.
dimitrios007 @Linksquest13 september 2023 19:20
Switch 2 mark my words ;)
Metrik @Linksquest13 september 2023 19:50
Er gaan sterke geruchten over een F-zero 99 battle royale achtige game. Dus wie weet.
Linksquest Moderator Spielerij
@Metrik13 september 2023 22:02
Zou ook al leuk zijn, maar een remake van de Snes of GX van de Gamecube ben ik ook al blij mee.
maikvitesse @Linksquest13 september 2023 20:59
F-Zero _/-\o_
Dat zou fantastisch zijn!
ErikT738 @Linksquest14 september 2023 16:29
Toch F-Zero dus, al is het misschien niet helemaal hetgeen waar je op hoopte.
Linksquest Moderator Spielerij
@ErikT73814 september 2023 19:42
Begin is er, zeker iets dat ik ga proberen, misschien is dit wel het begin van een come back
Militia Pilot 13 september 2023 17:12
Ik zit stiekem toch wel te hopen op een remaster van Metroid Prime 2 en/of 3 om eerlijk te zijn.

Nieuws over Prime 4 zou ook zeer welkom zijn.

[Reactie gewijzigd door Militia Pilot op 22 juli 2024 13:59]

MartijnH333 @Militia Pilot13 september 2023 17:14
Wou net zeggen prime 2 zou leuk zijn.
bzzzt @MartijnH33313 september 2023 17:19
Maak er dan gelijk de hele Metroid Prime Trilogy van ;)
MartijnH333 @bzzzt13 september 2023 17:25
Zou beter zijn maar zie ik niet gebeuren. Ben ook benieuwd hoe ze prime 3 op de Switch gaan doen kwa besturing.
bzzzt @MartijnH33313 september 2023 20:50
Mwoch, als ze Skyward sword met al z'n gimmicks kunnen porten gaat Prime 3 ook wel lukken ;)
MartijnH333 @bzzzt13 september 2023 21:02
Ik ben dus een van die mensen die de Wii controllers leuk vind 🤪
Metallize 13 september 2023 17:30
Mwah , ik denk dat Metroid Prime 4 eerder een Switch 2 launch title zal worden ... hopelijk een super mario Odessey 2 .. want de eerste was erg goed
Carlos0_0 @Metallize13 september 2023 17:32
Ja en die mag zeker eens een nieuw deel krijgen(Mario), het 1ste deel is al mega oud ondertussen.
bzzzt @Carlos0_013 september 2023 21:08
Het is een beetje een 50/50 gok: Super Mario Odyssey was populair dus een vervolg zou eventueel kunnen. Maar Nintendo probeert ook vaak wat nieuws uit (zoals nu bv. met SMB Wonder voor 2d Mario) dus een ander thema zou ook prima kunnen.
Metrik @Metallize13 september 2023 19:49
Ik zou er niet op rekenen (Odyssey 2).
Over een paar weken komt Super Mario Bros Wonder uit en ze gaan de sales daarvan echt niet kannibaliseren door komende winter al met een nieuwe Mario titel te komen.
Aangezien de game wel im ontwikkeling schijnt te zijn (al een paar jaar ) acht ik de kans wel 80-90% dat het een launch titel gaat zijn voor de Switch 2.
bzzzt @Metrik13 september 2023 21:10
Nintendo is continu 'aan het spelen' met concepten. Dat niet zouden nadenken over een volgende 3d Mario zou pas nieuws zijn, maar dat betekent nog niet dat een release al in de startblokken staat.
Mee eens dat komende winter bijzonder onwaarschijnlijk is.
Metrik @bzzzt13 september 2023 21:35
Dat is exact waarom ik denk dat het een launchtitel wordt, Mario is bij uitstek een showcase game voor features van nieuwe hardware. Denk aan de Joycon, Amiibo en HD rumble in Odyssey.
Zeehond FP Admin / FP PowerMod / Moderator Wonen en Mobiliteit 13 september 2023 18:08
Benieuwd of er nieuwe gameboy advance titels voor de virtual console wordt aangekomen, hoop sinds de release daarvan op Pokémon pinball ruby/ saphire :9
L23
@Zeehond13 september 2023 18:31
Virtual Console is Nintendo al een lange tijd mee gestopt. Maar kan best zijn dat er voor Game Boy Advance NSO nieuwe titels uitgebracht worden. We missen nog Kirby & The Amazing Mirror, F-Zero Maximum Velocity en Golden Sun die 7 maanden geleden aangekondigd zijn. Maar kan ook zijn dat ze tussendoor totaal iets anders uitbrengen.
alex4allofyou 13 september 2023 18:31
En dan op het eind de eerste beelden van de Super Switch: "Now you are playing with portable power, SUPER power!"
Groningerkoek @alex4allofyou13 september 2023 19:56
Denk dat ze zich daar stil over houden, met 3 maanden hebben we de kerstboom staan en de huidige consoles zijn nog populair genoeg om die verkoop niet te verstoren met een aankondiging van iets nieuws wat nog niet leverbaar is rond die tijd.
Metrik @alex4allofyou13 september 2023 20:00
Met wat er nog in de pipeline zit voor de Switch zou ik het niet logisch vinden dat de console nog deze winter uitkomt, ik verwacht inderdaad eerder kerst 2024. De Switch was in maart, maar toen hadden ze een gigantische flop-console achter de rug die toch niet verkocht.
SuperSonicFreak 13 september 2023 18:34
Zelda - Twilight Princess? (Of the Windmaker?)

Ook wel grappig te zien; “Twilight Princess: The Game Nintendo Never Wanted to Make

Ik ben nog steeds beetje boos dat zowat elke nieuwssite klickbait titels had, zoals ook Tweakers:

’Nintendo gaat Twilight Princess HD en Wind Waker HD naar Switch brengen’
Metrik @SuperSonicFreak13 september 2023 19:56
Dit wordt al vier jaar bij elke Direct geroepen. Het lijkt me stug dat die in hetzelfde jaar als TOTK uitkomt, Nintendo heeft een soort traditie dat er om de 2 jaar een nieuwe main line Zelda uitkomt (2023 TOTK, 2021 Skyward Sword HD, 2019 Links Awakening remake, 2017 BotW, 2015 Tri Force heroes, 2013 Link Between Worlds etc.)
Dus ik zou m’n geld zetten op 2025 met een 4K remaster op de nieuwe Switch. Zou voor TWW super zijn :)
bzzzt @Metrik13 september 2023 21:15
Je vergeet de 2023 re-releases van Link's Awakening DX, Oracle of Ages en Oracle of Seasons ;)
RainOfAshes 13 september 2023 18:02
Ik hoop op een nieuw IP...

...Haha, grapje natuurlijk!
solozakdoekje 13 september 2023 19:41
met de nieuwe side scrolling game super mario wonders, hoop toch dat ze nog met een nieuwe side scrolling game van mario komen in de toekomst en niet tien jaar later ofzo. er zitten genoeg pareltjes tussen waar je een remake van kan maken, van af de game boy classic, de side scrolling games van mario zijn echt top van vroeger.
Krulsprietje 13 september 2023 21:46
Ik ben echt heel erg benieuwd met welke gimmick Nintendo met de volgende console op de proppen komt. Je hoort aan de ene kant dat het een vernieuwing van de switch wordt maar aan de andere kant proberen ze ook altijd iets vernieuwends uit wat (bijna) altijd echt super tof is. :)
grizzlywilde @Krulsprietje14 september 2023 09:09
Ze zullen de "Switch" functionaliteit ook niet snel los laten bij een volgende generatie, in de zin van dat het een non-handheld console wordt.
Krulsprietje @grizzlywilde15 september 2023 07:22
Denk je? Want de Wii-U functie van het losse scherm hebben we nooit meer terug gezien. Ben in elk geval heel benieuwd!!

Al moet ik ook wel zeggen, de switch kan voor mijn part nog wel een paar jaartjes mee hoor.

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