Team achter Dolphin-emulator werkt niet meer aan release op Steam

Het ontwikkelteam achter de Dolphin-emulator laat weten dat de software niet meer naar Steam zal komen. Valve stelt daarvoor als voorwaarde dat Nintendo het toelaat, maar dat zien de ontwikkelaars niet gebeuren. Bang voor verdere juridische gevolgen is het team niet.

Het Dolphin-emulatorteam heeft zo'n twee maanden gewacht met een reactie geven, omdat ze naar eigen zeggen in hun initiële reactie te gehaast zijn geweest en voor een volgende, meer definitieve reactie meer hun huiswerk wilden doen. Ze hebben advies ingewonnen bij een advocaat.

De strekking van hun verhaal is dat Valve het prima vond als Dolphin naar Steam zou komen, maar dat Valve voor de zekerheid de goedkeuring van Nintendo wilde hebben. De Japanse game- en consolemaker staat erom bekend op alle mogelijke manieren emulatie van zijn games te bestrijden. Nintendo ging niet akkoord met de plaatsing van Dolphin op Steam en Valve vertelde het Dolphin-team: als jullie groen licht van Nintendo kunnen krijgen, dan mag Dolphin op Steam. De ontwikkelingen tot op dit punt waren eerder al naar buiten gekomen.

Het Dolphin-team ziet dat niet gebeuren. Weliswaar is Nintendo niet met een DMCA-takedown op de proppen gekomen, maar het bedrijf dreigt er wel mee in zijn communicatie. Het team ziet dit niet als overkomelijk en legt daarom het bijltje neer.

Desalniettemin gaat de ontwikkeling aan Dolphin door. Op basis van de raadgeving van de advocaat denken ze dat het niet op een rechtszaak tussen hun en Nintendo aan zou komen, en dat ze die mogelijk zouden winnen als hij wel plaatsvond.

De motivatie achter die overtuiging is dat er een uitzondering in de Digital Millennium Copyright Act is waarin staat dat kopieerbeveiliging omzeilen ten met als doel het compatibel maken van onafhankelijk ontwikkelde software met andere software, geen inbreuk op de DMCA is. Het team voelt zich verder gesterkt door het feit dat Nintendo geen eisen aan het Dolphin-team stelt in de reactie aan Valve; het vraagt alleen om een blokkade van Dolphin op Steam. Bovendien, redeneert het team, bestaat de DMCA inmiddels 25 jaar en zijn ze nog steeds niet voor de rechter gedaagd.

De Dolphin-emulator bestaat sinds 2003 en is een gratis emulator voor Windows, Linux, macOS, Android en de nieuwste twee Xbox-generaties. Hij kan zowel de Nintendo Wii als de GameCube emuleren en maakt gebruik van de rekenkracht van moderne computers om hogere resoluties, framerates en andere verbeteringen door te voeren. De ontwikkelaars achter de emulator lijken Nederlands, hoewel iedereen kan bijdragen aan de ontwikkeling via GitHub. De Dolphin-Steam-pagina is nog te vinden via Archive.org.

