WhatsApp introduceert functie om niet-opgeslagen nummers aan te schrijven

WhatsApp maakt het mogelijk om berichten naar telefoonnummers te sturen die niet zijn opgeslagen in de lijst met contactpersonen. Tot nu toe moesten gebruikers dat altijd eerst doen voordat het nummer bereikbaar was via de populaire chatapp.

Gebruikers kunnen na de update drukken op het 'nieuwe chat'-kopje dat te vinden is in het gesprekkenoverzicht van de app. Daar kan men dan niet alleen zoeken naar contactpersonen op basis van naam, maar ook naar telefoonnummers. Voorheen was alleen dat eerste mogelijk.

WABetaInfo meldt dat de functie per direct geïntroduceerd wordt op installaties van WhatsApp, zonder dat het beperkt is tot een bètaversie van de app. Op het toestel van deze redacteur werkte de nieuwe functie nog niet. Dat is op zich niet gek: bij updates aan grote platformen als deze gebeurt dat vaak trapsgewijs; het valt te verwachten dat binnen afzienbare tijd iedere WhatsApp-gebruiker deze functie heeft.