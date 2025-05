WhatsApp introduceert functie voor korte videoberichten

WhatsApp heeft de spraakberichtenfunctie uitgebreid met de mogelijkheid om korte videoberichten naar anderen te sturen. De video's kunnen maximaal een minuut lang duren en worden met end-to-endversleuteling verstuurd.

Gebruikers kunnen de korte videoberichten maken met de knop waarmee ze nu spraakberichten kunnen opnemen. Met een enkele druk op die knop, naast het tekstinvoerveld, kunnen gebruikers wisselen tussen spraakberichten en korte video's. Het opnemen van een korte video werkt hetzelfde als het opnemen van een spraakbericht: gebruikers moeten de knop ingedrukt houden om op te nemen, of kunnen omhoog swipen om handsfree op te nemen.

De korte video's verschijnen als grote bollen in het gesprek, die gebruikers met een klik kunnen openen. De video speelt zonder geluid af; met nog een klik wordt de audio gestart. Sommige gebruikers kunnen de functie nu gebruiken, over de komende weken moeten alle WhatsApp-gebruikers de functie binnenkrijgen. Mark Zuckerberg laat op Facebook zien hoe de functie in de praktijk werkt.