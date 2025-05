WhatsApp brengt Wear OS 3-app uit, ondersteunt appen zonder verbonden telefoon

WhatsApp heeft zijn Wear OS 3-app uitgebracht. Gebruikers van horloges met dat besturingssysteem, zoals de Galaxy Watch 4 en 5 of Google Pixel Watch, kunnen daardoor WhatsApp gaan gebruiken zonder verbonden telefoon.

De app is te downloaden vanuit de Play Store. Met de app kunnen gebruikers onder meer gesprekken starten en teruglezen, voicememo's opnemen en gesprekken beantwoorden. Daarnaast is het mogelijk om WhatsApp zonder verbonden telefoon te gebruiken, mits het horloge een eigen internetverbinding heeft via bijvoorbeeld e-sim of wifi.

Google had de komst van de app al genoemd op zijn ontwikkelaarsconferentie I/O. Er is geen vergelijkbare app voor concurrerende platforms als watchOS van Apple. Het is onbekend waarom WhatsApp heeft besloten deze app wel te maken voor Wear OS en niet voor andere platforms.