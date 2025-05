Google brengt Calendar-app voor Wear OS uit

Google heeft zijn Calendar-dienst beschikbaar gesteld voor Wear OS 3.5 en nieuwer. Die app laat gebruikers komende afspraken zien, inclusief details als locaties of notities. De smartwatchapplicatie is beschikbaar via de Google Play Store.

De Google Calendar-app voor Wear OS toont de 'Planning'-weergave van de agendadienst, merkt ook 9to5Google op. Gebruikers kunnen daarmee hun komende afspraken die zijn ingepland via Google Calendar zien. Het is via de Wear OS-app ook mogelijk om details over die afspraken weer te geven of je aan of af te melden. De app krijgt ook een integratie met Google Tasks en biedt twee nieuwe Wear OS-tiles, die bijvoorbeeld het eerstvolgende evenement weergeven. Google bracht onlangs ook al een Gmail-app uit voor Wear OS en zei toen dat Calendar binnenkort zou volgen.

Google Calendar voor Wear OS. Bron: Google