'Google werkt aan functies om gebruikers apps op afstand te laten verwijderen'

Google lijkt te werken aan een functie om gebruikers op afstand apps te laten verwijderen van apparaten die verbonden zijn met het account. Google kan al jaren zelf apps op afstand verwijderen, maar gebruikers kunnen dat tot nu toe niet.

De functie zit verborgen in Play Store versie 38.3, meldt Android Authority op basis van het inzien van de code. Het is onbekend of de functie beperkt zal blijven tot bepaalde apparaten zoals smartwatches of tv's, of dat het verwijderen mogelijk is van elk apparaat.

Door de functie kunnen gebruikers apps verwijderen op de site van de Play Store. Daar staan compatibele apparaten. Het is al veel langer mogelijk om apps op die manier te installeren. Google kan schadelijke apps op afstand verwijderen, bijvoorbeeld als er malware is gevonden in een app.