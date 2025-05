Voorheen Nederlandse Nexperia verkoopt chipfabriek onder druk Britse overheid

Het voorheen Nederlandse Nexperia heeft overeenstemming bereikt om zijn chipfabriek Newport Wafer Fab in een stad in het zuiden van Wales te verkopen. Dat moest onder druk van de Britse overheid, die zich zorgen maakt over dat Nexperia nu een Chinees bedrijf is.

Vishay Intertechnology koopt de fabriek in de stad Newport, meldt Nexperia. Een bedrag voor de overname meldt Nexperia niet. Het bedrijf, nu in handen van het Chinese Wingtech, kocht de fabriek, de grootste chipfabriek in het Verenigd Koninkrijk, in 2021. Vorig jaar draaide de Britse overheid de overname terug.

De fabriek richt zich op de productie van 180nm-chips voor gebruik in auto's. Deze fab heeft een capaciteit van 35.000 wafers per maand, van mosfets en igbt's met trench-gates, tot cmos en analoge halfgeleiders.

De Britse staatssecretaris van Economische Zaken heeft een beroep gedaan op de Britse National Security and Investment-wetgeving die sinds april 2022 van kracht is. Deze wet moet onder andere Britse technologiebedrijven beschermen tegen buitenlandse overnames wanneer er een risico bestaat voor economische en nationale veiligheid. Nexperia is het nog steeds oneens met de beslissing en noemt die 'onrechtvaardig'.