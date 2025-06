NOS: Nederlandse chips komen ondanks sancties toch in Rusland terecht

Chips van Nederlandse bedrijven zoals NXP en Nexperia komen ondanks economische sancties alsnog in Rusland terecht, schrijft de NOS. Die ontdekte dat de chiphandel via tussenhandelaren wordt gefaciliteerd.

Volgens de NOS en Nieuwsuur werden er in november zo'n 60.000 chips van de twee Nederlandse concerns naar Rusland gestuurd. Dat is controversieel omdat Nederland, net als veel andere Westerse landen, stevige economische sancties hebben ingesteld tegen Rusland vanwege de invasie van Oekraïne. Daardoor mogen met name hoogtechnologische apparatuur zoals chips niet meer worden geëxporteerd. Volgens de NOS gebeurt dat alsnog.

Er zouden enkele honderden leveranties zijn gedaan aan drie Russische bedrijven. Dat zou door verschillende tussenhandelaren gebeuren, schrijft de NOS op basis van gesprekken met betrokkenen en inzage van documenten. Het zou voornamelijk gaan om kleine Chinese bedrijven die als tussenhandelaar fungeren. China heeft geen sancties tegen Rusland opgesteld.

De chips zijn afkomstig van twee bedrijven, NXP uit Eindhoven en Nexperia uit Nijmegen. De bedrijven zelf zeggen niet te weten hoe de leveranties kunnen hebben plaatsgevonden. De bedrijven zeggen zich aan de sancties te houden en hun handel te laten doorlichten. De leveringen komen overigens niet alleen uit Nederland, maar uit de hele wereld. Volgens de NOS zou in november van vorig jaar zo'n zes procent van de leveringen hier vandaan komen.

Het is al langer bekend dat Nederlandse sancties op chipgebied worden omzeild. Vorig jaar bleek al dat Nederlandse chips van NXP en Nexperia in Iraanse drones werden gebruikt, waar ook sancties tegen lopen. Rusland gebruikt die drones voor aanvallen in Oekraïne. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zei toen al dat dat moeilijk te voorkomen was.