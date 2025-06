Finse krant maakt CS:GO-level om in Rusland te berichten over oorlog in Oekraïne

Een Finse krant heeft een map voor Counter-Strike: Global Offensive gemaakt waarin de krant Russen van nieuws wil voorzien over de oorlog in Oekraïne. Zo wil de krant sancties en censuur in Rusland omzeilen.

De map heet de_vonya en geeft een Slavische stad weer waar onlangs oorlog heeft gewoed. In de map is 'een geheime kamer' waarin spelers nieuws kunnen lezen over de Russische invasie van Oekraïne. De kamer bevat Russisch- en Engelstalig nieuws over de oorlog, samen met beeld.

Twee 'bekende mapontwerpers', die beiden honderden maps hebben gemaakt, hebben de map gemaakt op verzoek van de krant. Ze willen anoniem blijven, uit angst voor tegenreacties. De kamer is niet zomaar te bezoeken; spelers moeten bijvoorbeeld sterven om met de camera door de lucht te kunnen zweven, waarna ze de ondergrondse kamer kunnen bezoeken.

"Gewone Russen weten vrijwel niets over de oorlogsmisdaden en wreedheden die het Russische leger begaat in Oekraïne", zegt de hoofdredacteur van de Finse krant tegen GamesRadar. Met de map wil de krant daar verandering in brengen. Counter-Strike: Global Offensive is namelijk nog in Rusland te downloaden en te spelen, de_vonya voor zover bekend ook.

Een van de verhalen die in de kamer te lezen zijn, gaat over een Oekraïense man die boodschappen ging doen. In de tijd dat hij weg was, kwam zijn familie om bij een Russische raketaanval. De verhalen in de kamer komen van verslaggevers van de Finse krant. Sinds de Russische invasie van Oekraïne zijn de meeste westerse media, waaronder de Finse krant en sociale media, niet meer toegankelijk in Rusland.