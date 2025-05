FIOD verdenkt 57-jarige van verkopen van moederborden en gpu's aan Rusland

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst heeft een 57-jarige Nederlandse persoon opgepakt die moederborden en videokaarten aan Rusland zou hebben verkocht. De verdachte zou daarmee de Sanctiewet hebben overtreden.

Dat schrijft de FIOD, al geeft die weinig informatie. Het gaat om een 57-jarige persoon die bestuurder was bij een vennootschap. "De verdenking heeft betrekking op de verkoop van gesanctioneerde moederborden en grafische kaarten aan Russische afnemers via Hongkong, Verenigde Arabische Emiraten en Cyprus voor een bedrag van tenminste 24 miljoen Amerikaanse dollar", klinkt het bij de opsporingstak van de Belastingdienst. "De woning van de verdachte en het bedrijfspand zijn doorzocht. Er is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, bedrijfspanden en diverse bankrekeningen."

Zowel de bestuurder als de vennootschap worden verdacht van het overtreden van de Sanctiewet. De afgelopen drie jaar zijn er steeds meer sancties opgelegd aan Rusland nadat dat Oekraïne aanviel. Onderdeel van die sancties, die ook vanuit de Europese Unie zijn opgelegd, is dat veel technologie niet meer aan Rusland mag worden verkocht. Daar vallen ook de moederborden en gpu's onder die de verdachte mogelijk verkocht, al noemt de FIOD niet specifiek om welke technologie het gaat.

Update, 19.20 uur - In het artikel stond aanvankelijk dat de verdachte de spullen verkocht, maar die wordt daar alleen van verdacht.