OpenAI gaat The Guardian betalen voor gebruik van artikelen in ChatGPT

Het moederbedrijf van de Britse krant The Guardian gaat een overeenkomst aan met OpenAI. De maker van ChatGPT betaalt de Guardian Media Group voor het gebruik van artikelen om AI-modellen te trainen en om aan bronvermelding door middel van onder meer snippets te doen.

De Guardian Media Group, uitgever van The Guardian, zegt dat het een 'strategisch partnerschap' is aangegaan met OpenAI, de maker van ChatGPT. De bedrijven zeggen niet hoeveel geld er met de deal gemoeid is.

Onder de deal betaalt OpenAI een niet nader genoemd bedrag voor het gebruiken van de content van The Guardian voor het trainen van AI-modellen. Ook gaat ChatGPT bronvermelding doen en verwijzen naar The Guardian-artikelen als informatie daarvandaan komt. Dat gebeurt met behulp van korte samenvattingen en zogenaamde snippets, al zeggen de bedrijven niet hoe dat eruit komt te zien. De redactie en ontwikkelaars van The Guardian kunnen bovendien in de toekomst gebruikmaken van ChatGPT Enterprise.

The Guardian is een van de grootste media die tot nu toe een deal weten te sluiten met OpenAI. AI-bedrijven liggen veel onder vuur door onder meer uitgevers, omdat auteursrechtelijke content daarvan vaak gebruikt wordt voor het trainen van het model en omdat die informatie gratis weer wordt weggegeven aan gebruikers. Daarom proberen media afspraken te maken en betaald te krijgen door de AI-bedrijven voor het gebruik van artikelen en teksten.