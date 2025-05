EU-toezichthouder 'verbaasd' dat X Grok traint op gebruikersdata en doet navraag

De privacytoezichthouders van Ierland en het Verenigd Koninkrijk hebben vragen uitstaan bij X, omdat het platform heimelijk de gegevens van X-gebruikers zou gebruiken voor het trainen van zijn chatbot Grok. Dat zou mogelijk de AVG-wetgeving schenden.

De Ierse Data Protection Commission, die in Europa de leiding heeft over het toezicht op X, zegt tegenover The Financial Times 'verbaasd' te zijn dat X zijn Europese gebruikers automatisch toestemming laat geven dat hun data wordt gebruikt voor het trainen van de chatbot Grok. Gebruikers kunnen zich daar wel voor afmelden via de instellingen, maar het is de vraag of zo'n opt-outconstructie is toegestaan volgens de Europese wetgeving. De DPC is naar eigen zeggen al maanden in gesprek met X over zijn plannen om AI-systemen te trainen met gebruikersgegevens, maar het bedrijf zou nu zonder overleg deze functie hebben ingeschakeld.

De toezichthouder heeft vragen uitstaan bij X, onder meer over of deze maatregel aan de transparantie-eisen voldoet. Techplatformen moeten transparant zijn over waar ze de gegevens van gebruikers voor willen verzamelen, maar X zou heimelijk een vinkje hebben geactiveerd waarmee gebruikers automatisch toestemming geven dat hun posts, interacties en 'inputs' worden gebruikt om een toekomstige versie van Grok te trainen.

Ook de toezichthouder van het Verenigd Koninkrijk, het Information Commissioner's Office, heeft navraag gedaan bij het socialmediaplatform, vertelt een woordvoerder aan The Guardian. Volgens de ICO moeten platformen die hun AI-modellen willen trainen met de data van gebruikers daar transparant over zijn. "Ze moeten stappen ondernemen om gebruikers daar proactief van op de hoogte te stellen en ze ruim de tijd geven om daar op een eenvoudige manier bezwaar tegen te maken."