X verbiedt ontwikkelaars om AI-modellen op posts te trainen in nieuw beleid

X heeft zijn overeenkomst voor ontwikkelaars aangepast. Daarin verbiedt het platform bedrijven om hun AI-modellen te trainen of te finetunen met content van X. Hiermee wil het socialemediabedrijf derden mogelijk verplichten om een overeenkomst af te sluiten.

X heeft woensdag zijn ontwikkelaarsovereenkomst aangepast, merkt TechCrunch op. Er is een zin toegevoegd aan de sectie met gebruiksbeperkingen, waarin wordt gemeld dat ontwikkelaars 'de X-api of X-content niet mogen gebruiken voor het finetunen of trainen van een foundation- of frontiermodel'.

In 2023 paste X zijn gebruikersovereenkomst aan om aan te geven dat het zijn eigen AI-modellen mag trainen met de posts van gebruikers, iets wat een jaar later ook gebeurde. Afgelopen oktober liet het bedrijf in een gewijzigd privacybeleid weten dat voortaan ook AI-modellen van derden getraind mogen worden op content van X-gebruikers. Dit privacybeleid is sindsdien niet gewijzigd.

De aanpassing aan de ontwikkelaarsovereenkomst komt een paar maanden nadat Elon Musks xAI het voormalige Twitter heeft overgenomen. Eerstgenoemde biedt een eigen AI-chatbot aan, genaamd Grok, die deels getraind wordt op X-posts. TechCrunch vermoedt dat X concurrerende AI-modellen niet langer zomaar toegang wil bieden tot content op het platform. Het is niet duidelijk of X van plan is om overeenkomsten te sluiten met externe AI-partijen, waardoor ze hun modellen alsnog zouden mogen trainen met posts op het platform. Onder meer Reddit heeft wél zulke deals gesloten.