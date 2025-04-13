EU-toezichthouder onderzoekt X om gebruik data van Europeanen bij AI-training

De Ierse Data Protection Commission is een onderzoek gestart naar X. De privacytoezichthouder wil weten of het socialemediaplatform de AVG-wetgeving heeft geschonden met de manier waarop gebruikersgegevens van Europeanen zijn verwerkt.

Volgens de DPC heeft X AI-modellen van chatbot Grok getraind met openbare X-posts van Europese gebruikers, waardoor het socialemediabedrijf persoonlijke gegevens van deze burgers heeft verwerkt. De toezichthouder wil naar eigen zeggen onderzoeken of de manier waarop het bedrijf deze data heeft verwerkt in strijd is met de AVG. Het is onbekend hoe lang het onderzoek zal duren.

X begon op 7 mei vorig jaar heimelijk met het verwerken van persoonlijke gegevens van gebruikers voor het trainen van Grok. Ook data van EU-burgers werd standaard verzameld, al konden gebruikers zich hiervoor afmelden via de instellingen. Nadat dit bekend werd, verklaarde de DPC verbaasd hierover te zijn, omdat een dergelijke opt-outconstructie volgens de toezichthouder niet is toegestaan volgens de Europese privacywetgeving. De instantie spande hierom een rechtszaak aan. In september stopte X met het verwerken van data van Europeanen voor het trainen van Grok, waarna de DPC zijn rechtszaak liet vallen.

Aangezien het Europese hoofdkantoor van X in Ierland gevestigd is, is de Ierse Data Protection Commission verantwoordelijk voor het toezicht op het bedrijf. Als de toezichthouder concludeert dat X de AVG-wetgeving heeft geschonden, kan deze het socialemediabedrijf een boete opleggen. Boetes voor het overtreden van dit soort privacyregels bedragen maximaal vier procent van de jaaromzet. De DPC heeft X een keer eerder een boete opgelegd, van 450.000 euro, in 2020.

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 13-04-2025 12:47 77

13-04-2025 • 12:47

77

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danmark_ori 13 april 2025 12:57
Wat ik me bij dit soort berichten (op zich nuttig! het begint bij kennis) toch afvraag: is dit nu een soort van institutionele rituele dans, of zijn dit echt tanden waarvan de beet pijn doet? EUR 450,000 bijvoorbeeld: voor een particulier een aanzienlijk bedrag. Voor een multinational mogelijk een netto wat minder hoog positief saldo. Who cares.
Lisadr @danmark_ori13 april 2025 17:27
Ik heb aan de klantzijde gewerkt en heb zelf nooit bij een toezichthouder gewerkt. Hier is wat ik weet: Veel (grote tech) bedrijven hebben een risk based approach, ofwel we doen het als de gevolgen minder erg zijn dan de opbrengsten. Bijvoorbeeld, we kunnen 200 miljoen omzet verdienen door een wet te negeren en verwachten een boete van 1 miljoen, dus reserveren we 5 miljoen voor de boete, juridische kosten en andere kosten. (vroeger waren ze ook bang voor imagoschade, maar inmiddels weten we dat consumenten een korte geheugen hebben)

Wat ik om mij heen hoor is dat toezichthouders zelden bereid zijn om hoge boetes te eisen. Als er een boete van 4% van 80 miljard mogelijk is, zullen ze dat niet doen. Ze kiezen vaak voor de afschrikeffect op andere bedrijven. Een boete van 5 miljoen krijgt ook veel media-aandacht, duizenden kleinere bedrijven schrikken daar van en het kost de toezichthouder veel minder moeite om het te innen. Voor een boete van 5 miljoen euro gaat een bedrijf met 80 miljard omzet niet zo moeilijk doen, voor een boete van 3,2 miljard euro zullen ze een leger advocaten en lobbyisten inhuren en een oorlog aangaan, dat de toezichthouder niet aan kan of aan wil.
DJ Henk @Lisadr14 april 2025 07:17
(vroeger waren ze ook bang voor imagoschade, maar inmiddels weten we dat consumenten een korte geheugen hebben)
Volgens mij zit daar een groot deel van het echte probleem. Het interesseert blijkbaar niemand echt iets, want je ziet niet meteen wat de schade is. Het is voor het publiek een ver-van-mijn-bedshow. Dus dan is het logisch dat een bedrijf het simpelweg als kosten gaat berekenen.
Tintel
@Lisadr14 april 2025 10:36
voor een boete van 3,2 miljard euro zullen ze een leger advocaten en lobbyisten inhuren en een oorlog aangaan
En dat is dus misschien wel het echte probleem; ook de toezichthouder doet aan een soort 'risk based approach'. Als de boete behapbaar is dan zal in ieder geval het signaal zijn afgegeven "Pas op, als het je niet netjes gedraagt, krijg je een boete". Dus kiezen ze voor een relatief laag bedrag want dat is uitvoerbaar.
Maar het zou gewoon niet mogelijk moeten zijn dat het rechtsysteem wordt lamgelegd doordat een partij veel geld beschikbaar heeft voor zijn verdediging. Dat betekent niets minder dan dat het rechtsysteem anders functioneert voor de rijken t.o.v. de minder bedeelden.... (wat al lang zo is, helaas....)
Obfzk8R @Lisadr14 april 2025 07:47
dus reserveren we 5 miljoen voor de boete, juridische kosten en andere kosten.
...en die rekenen we gewoon door aan consumenten.

Als de consument nou standaard een vergoeding zou krijgen uit de succesvol geïnde boetes, a lá. Maar eigenlijk voelt het als een soort belasting aan, naast BTW. Nu nog het beestje een naam geven... Rechtszakenbelasting? Afschrik- of terreurbelasting? Toezichttegemoetkomingbelasting? Of simpelweg Boetebelasting! :|
roanstrik @danmark_ori13 april 2025 13:07
Dat bedrag is als waarschuwing en afschrikwekkend bedoelt. Als het bedrijf de regels blijft schenden kunnen er snel grotere boetes volgen, in dit geval 4% van de omzet zoals het artikel zegt. Dezelfde waakhond heeft deze maand nog een boete van een half miljard aan tiktok gegeven.
jdh009 FP ProMod @roanstrik13 april 2025 13:31
Het kan zelfs nog aanzienlijk hoger oplopen bij sommige zaken dan 4% van de omzet van het bedrijf. Zie dit artikel. Deze juridische redenatie is ook van toepassing op de AVG, aangezien zowel de AVG als de Digital Services Act het begrip ‘onderneming’ hanteren zoals dat in het EU-mededingingsrecht wordt geïnterpreteerd.

Dat betekent dat boetes kunnen worden gebaseerd op de wereldwijde omzet van de gehele economische eenheid. Dus niet alleen X zelf, maar ook moedermaatschappijen en dochterondernemingen onder gezamenlijke zeggenschap, zoals bijvoorbeeld SpaceX, Starlink of xAI, kunnen in die omzetberekening worden meegenomen, mits er voldoende juridische en feitelijke samenhang wordt aangetoond. Dit maakt het maximale boetebedrag in de praktijk aanzienlijk ingrijpender dan het op het eerste gezicht lijkt.

Bovendien blijkt uit het artikel die ik linkte dat de uiteindelijke sanctie niet alleen uit een boete kan bestaan, maar ook uit aanvullende maatregelen of meerdere afzonderlijke boetes. In die zin gaat het dus niet alleen om het wettelijke maximumpercentage, maar ook om de ruimte die de EU heeft om sancties te combineren en zo een krachtig afschrikwekkend effect te creëren. Met de AVG, DSA, DMA en de inmiddels in werking getreden AI Act begint het juridische net zich langzaam maar zeker te sluiten rond grote techbedrijven die actief zijn in de EU. Beter laat dan nooit, maar voor het eerst in jaren stemt het mij weer enigszins hoopvol

[Reactie gewijzigd door jdh009 op 13 april 2025 13:39]

m_snel @jdh00913 april 2025 13:59
Ik zie geen verband tussen Space x , Starlink of Neurolink met het platform x.
Dat zijn afzonderlijke holdings die bij mijn weten niks met X te maken hebben.
jdh009 FP ProMod @m_snel13 april 2025 14:59
Dat zijn afzonderlijke holdings die bij mijn weten niks met X te maken hebben.
Dat klopt juridisch gezien op papier; het zijn formeel afzonderlijke holdings. Maar in het EU-recht gaat het bij boeteberekening niet alleen om formele holdings. Zoals ik aangaf wordt onder de AVG en DSA uitgegaan van het begrip ‘onderneming’ zoals gedefinieerd in het mededingingsrecht: een economische eenheid onder gezamenlijke zeggenschap.
Ik zie geen verband tussen Space x , Starlink of Neurolink met het platform x.
Omdat Musk dus volledige zeggenschap uitoefent, of lijkt uit te oefenen, over X én over zijn andere bedrijven, kan de EU hun gecombineerde omzet meenemen bij het vaststellen van de maximale boete, mits er voldoende juridische en feitelijke samenhang wordt aangetoond. Zie o.a. HvJ EU C-383/23 ) en overweging 150(3) AVG.

De criteria voor zo’n gezamenlijke aanpak, met name gezamenlijke zeggenschap en economische eenheid, lijken in Musk’s geval aannemelijk vervuld, aangezien hij persoonlijk de feitelijke controle uitoefent over zowel X als zijn andere bedrijven. Er is voor zover bekend nog geen (definitieve) uitspraak waarin dit expliciet is bevestigd, maar de lijn uit HvJ EU C-383/23 past hier juridisch gezien goed op waardoor een gezamenlijk aanpak zeker tot de mogelijkheden behoort.. Het Gof heeft in het verleden deze groepsomzetbenadering al aanvaard, ook wanneer zusterbedrijven inhoudelijk niets met elkaars activiteiten te maken hebben, zoals blijkt uit eerdere AVG-, maar vooral mededingingszaken.

Zie ook de post van: jochemd in 'NYT: EU overweegt X boete van miljard dollar op te leggen voor inbreuk op DSA'
Maar het gaat niet om de omzet van X. De berekeningswijze staat in Artikel 5 Berekening van de omzet van verordening 139/2004 en komt er in het kort op neer dat de omzet berekend moet worden als:

de omzet van het bedrijd
de omzet van de moedermaatschappij
de omzet van alle dochterondernemingen, inclusief dochters van dochters

Dus dit is de omzet van niet alleen X, maar ook xAI, SpaceX inclusief dochters zoals Starlink Services etc. Dit is precies het zelfde principe als wat Brzilie afgelopen jaar gebruikte om beslag te leggen op de bankrekening van SpaceX omdat X zich niet aan de Braziliaanse wet hield.
Die linkt naar https://eur-lex.europa.eu...F/?uri=OJ:L:2004:024:FULL

[Reactie gewijzigd door jdh009 op 13 april 2025 15:10]

ccnl @jdh00913 april 2025 16:17
Met deze uitleg kan EU ook miljarden boete opleggen aan b.v. Holland Casino voor een kleine overtreding gerelateerd aan gokken. Nederlandse staat is ook eigenaar van andere Giga-bedrijven zoals Gasuni, ABN-Ambro, NS, Schiphol, TenneT...
jdh009 FP ProMod @ccnl13 april 2025 16:35
Met deze uitleg kan EU ook miljarden boete opleggen aan b.v. Holland Casino voor een kleine overtreding gerelateerd aan gokken. Nederlandse staat is ook eigenaar van andere Giga-bedrijven zoals Gasuni, ABN-Ambro, NS, Schiphol, TenneT...
Niet automatisch. Het gaat niet (alleen) om gedeeld eigenaarschap op afstand, maar om daadwerkelijke gezamenlijke zeggenschap en feitelijke invloed op het (dagelijks) beleid.

Bij ‘(staats)ondernemingen’ zoals ABN AMRO of Schiphol ontbreekt doorgaans die operationele verwevenheid. Dat is iets heel anders dan een groep bedrijven onder persoonlijke controle van één natuurlijk persoon, zoals bij Musk het geval is.

[Reactie gewijzigd door jdh009 op 13 april 2025 17:00]

Hatseflats @jdh00913 april 2025 18:42
Alvorens hierin een stelling in te nemen, zou ik eerst op de hoogte moeten zijn van de structuur.

Er gaat wel degelijk een precedent scheppende werking uit van uitspraken. De EU kan zichzelf daarmee flink in de vingers snijden, ja zelfs de eigen stoelpoten afzagen.

Het is net zo als met het inpikken van Russisch geld. Of het nou goed is of niet, er gaat een precedent scheppende werking vanuit. Een ander land zal dan voor investeringen onderpand willen hebben op een zodanige manier dat ze bijvoorbeeld gelijk over goud o.i.d. kunnen beschikken, als de EU van de 1 op de andere dag besluit dat ze je niet meer lief vinden om wat voor reden dan ook.

En over de DSA zou ik mij als Musk ook niet al te druk maken, even bij Donald aankloppen voor "the art of the deal".

Ik begrijp ook niet waarom @ccnl niet hoger gewaardeerd wordt, hij heeft gewoon gelijk.
Bij ‘(staats)ondernemingen’ zoals ABN AMRO of Schiphol ontbreekt doorgaans die operationele verwevenheid.
Waar blijkt dat uit? Daar weet je de structuur toch ook niet van? De staat heeft toch alle aandelen of een groot gedeelte in handen? Of staat is altijd goed en bedrijf per definitie fout?

Wat dan ook een mogelijkheid is voor nieuwe investeerders is om bijvoorbeeld het rechtssysteem van het land waarin je investeert buitenspel te zetten door in het contract bij geschillen te kiezen voor een arbitragehof of het land van oorsprong.

Maar onderpand is altijd beter.

[Reactie gewijzigd door Hatseflats op 14 april 2025 14:28]

m_snel @jdh00913 april 2025 16:07
U noemt nogal wat bedrijven op die uiteindelijk allemaal onder een holding vallen. Maar daar is hier dus geen sprake van.
Dus dat laatste is geen enkele onderbouwing van uw stelling.

Ik wacht de rechtszaak wel even af.
Terracotta @m_snel13 april 2025 16:20
Het verband is dat er personeel ineens van de ene 'afzonderlijke' holding naar de andere 'afzonderlijke' worden getransfereerd (Tesla en SpaceX werknemers die ineens de 'crisis' bij Twitter/X moeten 'oplossen).
Het verband is dat er bestellingen van de ene 'afzonderlijke' holding naar de andere 'afzonderlijke' holding worden verplaatst, zoals de GPU-bestellingen die van Tesla ineens naar xAI worden doorgespeeld.

Hoe Afzonderlijk is een holding wanneer de resources gemeenschappelijk beheerd worden door hun gemeenschappelijke CEO.
Obfzk8R @m_snel14 april 2025 07:54
Geen verband? Volgens mij is ;) Maga Doge -Musk best een lijfelijk en significant verband! O-)

[Reactie gewijzigd door Obfzk8R op 14 april 2025 08:04]

NEK @jdh00913 april 2025 13:46
Dit is precies de nuance die vaak, en helaas, onderbelicht blijft in discussies over boetes waarbij het niet alleen gaat om het bedrag maar om hoe breed de reikwijdte van die sancties is. Als de EU de juridische definitie van “onderneming” uit het mededingingsrecht doortrekt naar AVG/DSA/AI Act-context, dan hebben toezichthouders ineens veel meer slagkracht dan vaak gedacht wordt. Dat maakt het niet alleen symbolisch maar potentieel echt disruptief voor hoe Big Tech zich in Europa moet gedragen. Zeker als daarbovenop ook aanvullende maatregelen of gecombineerde sancties mogelijk zijn. Het juridische net sluit zich inderdaad langzaam maar gestaag en wat mij betreft is dat precies wat er nodig is om weer wat balans te brengen in een digitale markt die jarenlang vooral werd gedomineerd door laissez-faire.
svane @Oudecomputer14 april 2025 11:00
We kunnen duidijk zie. Wat nouw politieke voor keur is masr je slaat de plank totaal mis!
Goed onderbouwde berichten als die van @jdh009, die duidelijk uitleggen hoe de situatie in elkaar zit, en linkt naar relevante wetgeving, zie je inderdaad meer aan de linkerkant van het politiek spectrum.

Zinnen van 16 woorden met daarin 5 spelfouten zie je meer aan de andere kant. Goede observatie, maar geen idee hoe dat relevant is voor deze discussie...

https://www.nytimes.com/2...enalties-x-elon-musk.html
E.U. officials said the exact penalty against X would not be decided until closer to a final announcement. Under the Digital Services Act, companies can be fined up to 6 percent of global revenue, though regulators rarely pursue the largest possible penalty.

Unlike Google, Meta, Apple and Amazon, which are publicly traded, X is owned solely by Mr. Musk. E.U. regulators are considering using a piece of the law that lets them calculate a fine based on revenue that also includes other companies Mr. Musk privately controls, like his rocket maker, SpaceX. That increases the potential penalties for all the investigations to well over $1 billion, one person said.
Uiteraard zijn alle rechters waar je het niet mee eens bent 'corrupt', maar dat neemt niet weg dat de bedrijven van Musk, wel iets met elkaar te maken hebben, namelijk dat ze van musk zijn. |:(
mjtdevries @svane14 april 2025 12:44
SpaceX is niet van Musk.
https://brandsownedby.com/who-owns-spacex/
Hij is de grootste aandeelhouder met 42%, maar daarmee is het bedrijf dus niet van hem.
jdh009 FP ProMod @mjtdevries14 april 2025 13:35
SpaceX is niet van Musk.
https://brandsownedby.com/who-owns-spacex/
Hij is de grootste aandeelhouder met 42%, maar daarmee is het bedrijf dus niet van hem.
Als je dan toch zulke zaken erbij haalt, kijk dan ook even naar wie het stemrecht heeft en hoe zwaar dat weegt. Niet elk aandeel is gelijk geboren, sommige zijn ‘meer gelijk’ dan andere. Musk heeft 79% van de stemmen en dus de volledige controle over SpaceX, ongeacht zijn aandeel van 42%.
Owner: Elon Musk (42% equity; 79% voting control)[5]
Bron: https://www.wsj.com/busin...musk-spacex-loan-269a2168 en Wikipedia: SpaceX?

Mocht je willen weten hoe het werkt, hier een voorbeeld van Alphabet.

[Reactie gewijzigd door jdh009 op 14 april 2025 13:41]

Obfzk8R @Oudecomputer14 april 2025 08:11
Boude uitspraak, meneer @Oudecomputer!
Ik vraag me af of bewoners, rechterijk apparaat of regering van bijvb. Brazilië het amusant vindt dat meneer @Oudecomputer vindt dat hun land met de respectloze term Bananenrepubliek wordt aangeduid.
Tesla en space ex en/of twitter hebben 0.0 met elkaar te maken. Het zijn gerechtelijke op zich zelf staande indentiteiten!
Ik vraag me af waarom Musk toch de boetes betaald heeft en niet heeft geweigerd om "één cent te betalen aan een Banananenrepubliek"!! :Y)

[Reactie gewijzigd door Obfzk8R op 14 april 2025 08:17]

Evertprakkie @roanstrik13 april 2025 16:03
Dat bedrag is als waarschuwing en afschrikwekkend bedoelt. Als het bedrijf de regels blijft schenden kunnen er snel grotere boetes volgen, in dit geval 4% van de omzet zoals het artikel zegt. Dezelfde waakhond heeft deze maand nog een boete van een half miljard aan tiktok gegeven.
die boete's berekenen zij in hun strategie zij overtreden bewust de wet, de boete is een schijntje van wat het voor hun opleverd en de toezichthouder weet dat ook. Als gewoon bedrijf moet je dat ook eens proberen denk dat je dan snel je deuren moet sluiten omdat de vergunning word in getrokken.
webhalla @Evertprakkie13 april 2025 23:54
Waar ik nog geen enkele autoriteit en EDPB over heb gehoord is het (tijdelijke) Verwerkingsverbod van PersoonsGegevens (Artikel 58.2.f AvG)

De AP meld:
https://www.autoriteitper...n-de-ap#verwerkingsverbod
De AvG beschrijft:
https://eur-lex.europa.eu...i=CELEX:32016R0679#art_58
mjtdevries @webhalla14 april 2025 12:46
Wat bedoel je daarmee?
Dat ze dat als straf zouden moeten opleggen? Dat is geen erg realistisch idee.
webhalla @mjtdevries15 april 2025 17:09
Geachte (…) De Vries,

Inderdaad vind ik het stoppen van een Verwerking van Persoonsgegevens als bestraffing moeilijk door te voeren en zeker extraterritoriaal. De wetgever heeft het echter voorzien als stok achter de deur voor organisaties die onophoudelijk de wet schenden.

Misschien kan bij de herziening van de AvG dan van de nieuwe Zwitserse privacy wetgeving geleerd worden om niet een organisatie (en dus alle medewerkers) te beboeten maar het verantwoordelijke C-level persoonlijk:
Im Rahmen des revDSG haftet die Person, die den Verstoss unmittelbar begeht. Die DSGVO hingegen sieht (ausschliesslich) ein Bussgeld für das verstossende Unternehmen vor. Untersuchungsverfahren bezüglich Verletzungen der Datenschutzbestimmungen richten sich daher gegen die Person, die für die fragliche Datenbearbeitung die Verantwortung trägt. Aufgrund der Personenbezogenheit können derartige Bussgelder nicht versichert werden und das Unternehmen kann die Bussgelder nicht für die natürliche Person zahlen.
Zwitsers gaan dus zover dat C-level de boetes persoonlijk moeten betalen én een strafblad kunnen krijgen. Dit laatste maakt het lenen voor en financieren van een organisatie erg moeilijk.
gooos @roanstrik13 april 2025 17:06
Maar X weet dondersgoed dat het fout zit met die opt-out en kiest er willens en wetens toch voor om het zo te doen omdat die waarschuwingsboete zo laag is. Wat mij betreft had X in deze gewoon direct een volle boete aan zijn broek mogen krijgen. Dat schrikt bedrijven als X, Meta, etc wellicht eens af en gaan ze eindelijk eens vanaf het begin de wetgeving volgen ipv met een niet gemeend 'sorry' en het betalen van een boete toch al het gewenste (trainings)resultaat bereikt te hebben.
Tintel
@gooos14 april 2025 15:28
Ja, inmiddels weten we toch al lang dat het afschrikwekkende effect van boetes heel beperkt is bij dergelijke bedrijven en vervolgens is hetgeen wat verboden was ook niet meer terug te draaien of te nemen.
HakanX @gooos20 april 2025 15:57
Meta is ook optout. Email van Meta afgelopen dagen:
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Evertprakkie @roanstrik14 april 2025 10:57
Dat bedrag is als waarschuwing en afschrikwekkend bedoelt. Als het bedrijf de regels blijft schenden kunnen er snel grotere boetes volgen, in dit geval 4% van de omzet zoals het artikel zegt. Dezelfde waakhond heeft deze maand nog een boete van een half miljard aan tiktok gegeven.
je zegt 4% van de omzet dat is niet van de winst en als die omzet 80% van de omzet is door de regels te overtreden is er nog 76 % omzet winst. dus die waarschuwing blijft een wassen neus en dat weten zij drommels goed. Maar ze moeten toch wat de schijn hoog houden dat ook de giganten worden aangepakt. Een normale eerlijke ondernemer zou al gauw zijn deuren moeten sluiten of de vergunning word ingetrokken.
mjtdevries @Evertprakkie14 april 2025 12:52
Het lijkt er op dat je niet beseft dat 4% van de omzet een véél hogere boete is dan 4% van de winst?
iRobbery @roanstrik13 april 2025 19:22
Kunnen we ook ergens een bonnetje zien dat deze boete echt betaald is, en daarna waar het geld naar toe gaat?
loki504 @iRobbery13 april 2025 21:08
https://commission.europa.eu/index_nl

Daar zal hij op moeten komen als het echt een boete is met case nummer etc. En daarmee kan je het veder in de gaten of ze betaald hebben of in beroep gaan etc. En als ze het betalen zal het naar de schatkist van de EU gaat en genieten alle lid Staten van het geld.
iRobbery @loki50419 april 2025 22:03
Ik vind dit maar een onduidelijke website; kan ik ergens vorige uitgedeelde boetes vinden?
loki504 @iRobbery20 april 2025 06:11
Nee maar er staan wel case nummers bij en met die case nummers kan je het vervolg vinden via bv google.
Evertprakkie @iRobbery14 april 2025 10:49
Scherp gedacht, dat komt er ook nog eens bij. Ik ben er vrijwel zeker van dat er onderling wat geregeld word, anders krijg je het gedrogreden weer dat anders het bedrijf naar het buitenland vertrekt. Ik zou dan zeggen bevalt Nederland en zijn wetten niet, rot dan lekker op. Het is onzin dat het een financieel voordeel op levert voor Nederland, vaak hoeven zij geen of veel minder belasting te betalen dan de gewone eerlijke ondernemer. En vaak gaat alles bij die giganten via een brievenbus firma, waar Nederland nummer 1 van is in de wereld.
metalmania_666 @danmark_ori13 april 2025 13:07
Dit is in de begintijd geweest. Inmiddels zijn de boetes hoger en is er meer kennis
Emielio 13 april 2025 13:07
Ik kan me goed vinden in de kritische houding van de EU als het gaat om het verwerken van persoonlijke gegevens voor AI-training. Privacy is een groot goed. Aan de andere kant moeten we er ook voor waken dat we niet zo streng en terughoudend worden dat we in de toekomst totaal geen rol meer spelen in de wereld van tech. Als ik eerlijk kijk naar mijn eigen digitale leven, het komt allemaal van niet-Europese bedrijven.

Als Europa zich te veel focust op restricties en boetes, in plaats van ook ruimte te bieden voor innovatie, lopen we het risico technologisch achterop te raken. Ik wil niet dat we over tien of twintig jaar moeten constateren dat we het ‘Oost-Duitsland van de 21e eeuw’ zijn, waar nieuwe techontwikkelingen om ons heen gebeuren maar wij alleen grenzen stellen. Ik snap dus de bezorgdheid over dataverwerking, maar ik hoop dat de EU daarnaast ook kan stimuleren dat er hier zelf meer grote en invloedrijke techbedrijven kunnen ontstaan. Zo blijf je relevant én behoud je tegelijkertijd een kritische blik op hoe bedrijven met onze data omgaan.

[Reactie gewijzigd door Emielio op 13 april 2025 13:07]

NEK @Emielio13 april 2025 13:43
Je snijdt een terecht punt aan en als Europa alleen maar regels opstelt en verder niets bouwt, lopen we het risico de boot te missen. We zijn nu al grotendeels afhankelijk van niet-Europese tech wat op lange termijn geen gezonde positie is en oplevert. Tegelijk geloof ik niet dat privacy en innovatie elkaar hoeven uit te sluiten. Sterker nog, de EU kan er juist in uitblinken om technologie te ontwikkelen die wél slim en krachtig is, maar ook mensgericht en transparant en niet doorslaat in George Orwell's 1984.

Maar dan moet Europa wel meer doen dan alleen reguleren. We hebben dringend behoefte aan steun voor Europese AI-initiatieven, open infrastructuur, en alternatieven voor al die Big Tech-platforms. En, minstens zo belangrijk: de EU moet zelf ook transparanter worden over welke data zij van burgers verzamelt, en waarvoor. Als je transparantie en ethiek eist van bedrijven, moet je juist zelf ook het goede voorbeeld geven. Als we dat allemaal serieus nemen, zie ik juist kansen. Dan kunnen we relevant blijven en laten zien dat technologie ook anders kan.
sebastienbo @NEK13 april 2025 13:51
Ik begrijp de bescherming, want het kan ernstig, zeer ernstig misbruikt worden (expres of niet expres), maar als er geen EU data getraind word, dan zijn alle AI antwoorden amerikaans biased...
NEK @sebastienbo14 april 2025 10:02
Precies wat je schrijft is het spanningsveld. Als we alle EU-data buitensluiten van AI-training dan worden de modellen automatisch Amerikaans of Chinees gekleurd. :+

En dat gaat veel verder dan spelling of cultuur omdat het beïnvloedt hoe AI omgaat met ethiek, rechtspraak, gezondheidszorg, geschiedenis, zelfs humor. En in china mag je bv geen Winnie de Pooh afbeeldingen gebruiken op social media omdat dat Xi Jinping zou schaden 8)7

Dus ja, bescherming is essentieel, want misbruik van data is niet hypothetisch, het ís al meerdere keren misgegaan. Maar totale terughoudendheid lost dat niet op en wat we nodig hebben, is gecontroleerde toegang tot Europese data onder strikte voorwaarden: met de hedendaagse toverwoorden zoals transparant, veilig en met duidelijke doelen. Alleen op deze manier, lijkt mij, zorgen we ervoor dat AI ook onze waarden, normen, talen en contexten begrijpt en respecteert.

De ironie is als Europa z’n eigen data helemaal afgrendelt verliezen we niet alleen controle over onze privacy maar ook over de invloed die we überhaupt op AI kunnen uitoefenen.
Emielio @NEK13 april 2025 14:01
Ik snap je tweede alinea.... maar wat ik me wel oprecht afvraag is, wat de beste manier voor een overheid is om tech te stimuleren?
Helpen of met rust laten. Helpen met steun en infrastructuur lijkt logisch, maar de geschiedenis bewijst keer op keer op keer, dat bedrijven het juist beter doen als de overheid een terughoudende houding aanneemt.... Overheidscultuur past logischerwijs nu eenmaal niet bij innovatie...
NEK @Emielio14 april 2025 10:04
Overheden moeten zich niet bemoeien met wat er gebouwd wordt maar wel zorgen voor de juiste voorwaarden zoals infrastructuur, investeringen en ruimte om te groeien waaruit innovatie kan ontstaan zonder vast te lopen in regels of gebrek aan middelen.
NEK @Oudecomputer14 april 2025 09:59
Je snijdt absoluut iets aan wat al langer speelt. Europa maakt het zichzelf vaak moeilijk waarbij te veel versnippering, te veel regels, en te weinig daadkracht. Het opstarten van een techbedrijf in de EU voelt soms als zwemmen in stroop met daarbij komende taalbarrières, lokale regelgeving, administratieve rompslomp... het is niet bepaald de ideale voedingsbodem voor snelle innovatie.

Tegelijk is het ook te makkelijk om te zeggen: “Europa heeft niks en de rest alles.” We hebben wel degelijk sterke techspelers en potentieel. Alleen: we maken het hen structureel te lastig om door te groeien. In plaats van Europese regels te stroomlijnen en echte pan-Europese ondersteuning te bieden, blijven we hangen in nationale eilandjes en stroperige besluitvorming.

En dan zeggen we er trots bij dat we “ethisch” zijn, wat op zich mooi is / kan zijn, maar ethiek zonder slagkracht is tandeloos. We kunnen het niet alleen bij regels houden; er moet ook ruimte zijn voor visie, lef en langetermijninvesteringen in eigen platforms, infrastructuur en talent waarbij er ook flexibiliteit moet zijn. Dus ik snap je frustratie en europa moet echt scherper kiezen: willen we mee blijven doen of alleen langs de zijlijn moraliserend toekijken en toespreken?
NEK @Oudecomputer14 april 2025 10:54
De frustratie is begrijpelijk maar als we Europa alleen zien als een blokkade en niet investeren in het slimmer en eenvoudiger maken van onze interne markt, dan wordt het pas echt een selffulfilling prophecy dat alle innovatie vertrekt.
NielsFL @Emielio13 april 2025 15:18
De "2025 Commission work programme" stemt hoopvol. Er gaan een hoop dingen op de schop. Overigens moeten we daar wel bij blijven opletten, want ze willen ook REACH versimpelen, en dat is toch andere koek dan het wel of niet scrapen van de socials.
blorf @Emielio13 april 2025 15:59
Het impliceert dat de bedrijven achter apps het probleem zijn ,maar het is het app-platform dat de mogelijkheden verstrekt en die uitwisseling van data verbergt.
Als die gebruikersdata echt een probleem was zou de EU alleen maar inzicht hoeven te eisen, en zo niet, de service publiek als onveilig vlaggen. Beetje jammer dat ze zelf in de MS-cloud zitten. Dat daar nooit iets uit gaat komen is gewoon zeker.
mjtdevries @Emielio14 april 2025 13:04
Als Europa zich te veel focust op restricties en boetes, in plaats van ook ruimte te bieden voor innovatie,
Dat is weer zo'n loze kreet die ik veel te vaak hoor.
Vertel eens op welke wijze de GDPR de ruimte voor innovatie beperkt?

Waarom denken mensen zo vaak dat je voor innovatie de wet moet overtreden?
Je kan ook prima innoveren zonder de wet te overtreden.
RobbieT 13 april 2025 13:42
Die opt-out die niet toegestaan is was natuurlijk een makkelijke manier om alle data te gebruiken zonder expliciete toestemming.

Er is 1 patroon bij al die AI’s, die modellen worden allemaal getraind met alle data die ze te pakken kunnen krijgen, legaal of niet.

Als een persoon moet betalen voor het lezen van een boek, het bekijken van een website, waarom zouden die AI bedrijven dat dan wel zomaar mogen zonder te betalen.
Het blijft een inbreuk op het auteursrecht.
Het blijft diefstal.

Niet anders dan als je illegaal een film of ebook download
Alleen nu op industriële schaal door grote bedrijven.

Regels versoepelen is niet de oplossing, dit soort bedrijven is sowieso niet van plan zich aan de regels te houden.

Ze betalen liever de boete achteraf, dan hebben ze toch hun zin al gehad en de boetes zijn blijkbaar nog niet hoog genoeg dat het niet meer lonend is.

En bovendien kan je een boete tot in het oneindige aanvechten.
Daoka @RobbieT14 april 2025 00:29
Als een persoon moet betalen voor het lezen van een boek, het bekijken van een website, waarom zouden die AI bedrijven dat dan wel zomaar mogen zonder te betalen.
Het blijft een inbreuk op het auteursrecht.
Het blijft diefstal.
Ik vind deze in dit geval niet compleet van toepassing. Foto's zouden er nog onder kunnen vallen (mits het je eigen foto's zijn en niet iets van het internet "gestolen") maar eigenlijk elke bericht die je maakt zal niet onder auteursrecht vallen.
bkor @Daoka14 april 2025 10:08
maar eigenlijk elke bericht die je maakt zal niet onder auteursrecht vallen
Waarom zou een bericht niet onder auteursrecht vallen?
Daoka @bkor14 april 2025 10:27
Sommige berichten zullen er wel onder vallen. Maar bijvoorbeeld "Ik ga dit weekend op vakantie in Spanje" of "Ik heb vandaag een nieuwe telefoon gekocht" ga ik niet van uit dat dit automatisch auteursrecht zal krijgen. Anders zou niemand deze zinnen meer mogen gebruiken. Er is geen sprake van dat het een werk (zie quote)
Welke vereisten gelden voor het auteursrecht?
Om auteursrecht te hebben, moet er allereerst sprake zijn van een werk. Een werk van bijvoorbeeld letterkunde, wetenschap of kunst, denk aan een boek, software, foto, video of logo. Het werk moet waarneembaar en identificeerbaar zijn.
https://www.vwsadvocaten....20van%20een%20toneelstuk.

[Reactie gewijzigd door Daoka op 14 april 2025 10:28]

bkor @Daoka14 april 2025 11:19
Sommige berichten zullen er wel onder vallen.
Je spreekt jezelf tegen. Eerder was het nog:
maar eigenlijk elke bericht die je maakt zal niet onder auteursrecht vallen
Ik vroeg het omdat het leek alsof je aangaf dat "AI" ervoor zorgt dat auteursrecht er niet meer van toepassing is. Het zit echter wat ingewikkelder in elkaar. In principe zou AI wel dingen teksten kunnen gebruiken, zolang die AI maar niet die teksten zal reproduceren. Dat laatste zal voor een inbreuk zorgen.
Anders zou niemand deze zinnen meer mogen gebruiken.
Echter kan zo'n zin kan prima onder auteursrecht vallen als onderdeel van een werk.

Verder vroeg ik ernaar omdat zulk soort details belangrijk zijn. tegelijk, het lijkt het erop dat grote tech bedrijven gemakkelijk wetten kunnen negeren (zonder echte gevolgen). Oftewel, de details zijn belangrijk behalve als je een groot tech bedrijf bent, dan kom je ermee weg.
Daoka @bkor15 april 2025 01:05
Ik spreek me eigen niet tegen. Ik zei BIJNA elke bericht en dat SOMMIGE wel kunnen zijn. Bijvoorbeeld dat een auteur een klein stukje uit een boek verklapt zal er wel onder vallen. Maar dat zal dus niet de grootste gedeelte van de berichten zijn.
Echter kan zo'n zin kan prima onder auteursrecht vallen als onderdeel van een werk.
Zo een zin kan onderdeel zijn van een grotere werk waar autersrecht op zit. Maar dat betekent niet dat de losse zin een auteursrecht is. Anders zou je dus nooit zinnen mogen herhalen die in een boek staan of in een film zit.
Ik vroeg het omdat het leek alsof je aangaf dat "AI" ervoor zorgt dat auteursrecht er niet meer van toepassing is.
Zo bedoelde ik het niet. Autersrecht zou gewoon van toepassing moeten zijn. Alleen dat deze berichten dus niet hieronder zullen vallen omdat het geen werk is.
Verder vroeg ik ernaar omdat zulk soort details belangrijk zijn. tegelijk, het lijkt het erop dat grote tech bedrijven gemakkelijk wetten kunnen negeren (zonder echte gevolgen). Oftewel, de details zijn belangrijk behalve als je een groot tech bedrijf bent, dan kom je ermee weg.
Er zijn wetten overtreden inderdaad. Zover ik weet staat in de AVG dat men alleen de data mag verwerken op de manier dat het bedoelt is. Als ik dus iets publiekelijk post (waar dan ook) is de bedoeling dat mensen dit kunnen lezen / reageren. AI training valt hier dus niet onder. Maar in dit geval hebben ze dus niets verkeerd gedaan met de auteursrechten (op de 1% die misschien wel auteursrechten hebben).
Littlemarc @RobbieT13 april 2025 13:46
Als je een boek leest en geïnspireerd raakt erdoor en iets nieuws creëert, moet je ook licentiegeld betalen voor je nieuwe creatie?

Als iets nou door een mens of door AI is gemaakt zou niet moeten uitmaken. Het enige dat uitmaakt is wat er nou precies gemaakt is en of het gemaakte inbreuk maakt op auteursrechten.

[Reactie gewijzigd door Littlemarc op 13 april 2025 17:55]

sympa @Littlemarc13 april 2025 19:32
Het verwerken van gegevens valt ook onder het auteursrecht. Het lezen van een boek is verwerken, en dat recht heb je gekocht met de aanschaf van het boek.
Maar het machinaal verwerken is wat anders dan het lezen.
HDoc @Littlemarc14 april 2025 08:38
:D Heel goed punt! Het is ook iets dat over het hoofd wordt gezien.

Auteursrechten zijn met AI feitelijk achterhaald en ik vraag me af, of dat ouderwetse model nog wel past bij deze tijd.

Is het niet beter om in plaats van elkaar te bestrijden met niet meer passende regels te kijken of er een stip op de horizon te vinden is?

Overigens: wie wil nu graag werken met een model dat op X getraind is - garbage in, garbage out ;)
bzzzt @RobbieT13 april 2025 15:02
Het blijft een inbreuk op het auteursrecht.
Het blijft diefstal.
Make up your mind. Dat is niet hetzelfde.
nieuws: Britse rechter: auteursrechtschending is anders dan diefstal
Regels versoepelen is niet de oplossing, dit soort bedrijven is sowieso niet van plan zich aan de regels te houden.
De auteursrechten industrie heeft in het verleden behoorlijk wat behoorlijk twijfelachtige dingen gedaan om hun zin te krijgen waardoor ik niet denk dat ze van ook maar iemand buiten deze industrie medelijden hoeven te verwachten.
RainbowEK 13 april 2025 19:33
Lijkt me goed vanuit privacy om geen Europese trainingsdata te hebben gebruikt. Echter gaan we dan AI gebruiken dat Trumpistisch getrained is? En wordt zo de mindset van Europa beinvloed.
KL3I3 @RainbowEK13 april 2025 22:40
Dat is al het geval.
passingFables 13 april 2025 18:11
Als je het hebt over 'garbage in, garbage out' dan moet je je model zeker trainen op X data. Daarnaast vraag ik mij altijd het volgende af, de data is al verwerkt, is dan de boete niet een koopje, en kan dit weer ongedaan worden gemaakt?
dimdek 14 april 2025 09:10
Ik snap niet dat dit soort zaken alleen met boetes wordt opgelost. Het is een manier waarbij een bedrijf data van burgers koopt van overheden omdat ze de gegevens daarna niet hoeven te verwijderen. De boete zou moeten dienen om het gedrag af te straffen. Daarna zou de verplichting moeten gelden om alle gegevens te verwijderen. Wanneer dat niet lukt, zoals bij AI systemen, dan zouden die gewoon in zijn geheel moeten worden verwijderd en moet er opnieuw worden gestart. Pas dan worden bedrijven gestimuleerd om met legale data te gaan werken.
Jacco011 14 april 2025 10:32
Zuckerburg komt overal mee weg. TB aan boeken downloaden via z-lib, annas-archive, zelfs toegeven maar geen rechtszaak.
Ondertussen als een normaal persoon dit doet, word je vervolgd, wat uiteindelijk in zelfmoord eindigd.

En dan nog de DARPA's LifeLog project.
“LifeLog was a project of the Information Processing Techniques Office of the Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) of the U.S. Department of Defense (DOD). The LifeLog concept aimed to capture, store, and make accessible the flow of an individual's life, from every breath taken to every email viewed”.

[Reactie gewijzigd door Jacco011 op 14 april 2025 10:33]

mjtdevries @Jacco01114 april 2025 16:35
We zullen zien of Zuckerberg inderdaad overal mee weg komt.
Vandaag op Security.nl:
https://www.security.nl/p...s+van+Europese+gebruikers

En terwijl ze uiteraard gezien hebben dat een opt-out niet toegestaan werd bij X gaan ze toch gewoon een opt-out ipv een opt-in doen.
Gaat de toezichthouder dan consistent zijn en hetzelfde onderzoek naar Meta starten?
Jacco011 @mjtdevries14 april 2025 16:46
Zelfs als het tot een aanklacht vanuit de EU komt, die paar miljoenen staan in het niet van de winst.
Ook boetes op Google, Amazon of Intel doen niemand pijn.

Je kunt gewoon de wet overtreden, de boete is vaak maar een paar % van de jaarlijkse winst.
Uiteraard wordt dit van te voren al gecalculeerd. "Als wij wet X overtreden, boete Y verwachten, is de winst Z dan hoger dan boete Y?" en vaak is de behaalde winst door overtreding X inderdaad hoger dan boet Y.
Martijn.C.V @grrfield14 april 2025 10:15
Dit is wel een beetje verkeerd om he? De EU aanwijzen als de slechterik is hetzelfde als boos worden op een agent omdat je zelf de regels hebt overtreden...

En mag ik voorstellen dat je wat minder selectief verontwaardigt bent? Want ook Meta, Google, Apple en zat andere bedrijven zijn al langs gekomen op Tweakers nieuws en dan is er dus ook nog 'de rest'.

En: Waarom neem je het op voor een miljardenbedrijf? Je kunt van zijn van het platform, prima, maar dan nog steeds kun je doen "mja, maar dit was idd wel een overtreding van de regel". Je kunt het oneens zijn met de regel, maar die is er wel dus hebben ze zich er aan te houden :) Je mag misschien wel vinden dat het geen 50km/u weg is, maar dat is dan nog steeds wel het maximum.
grrfield @Martijn.C.V14 april 2025 10:30
Grappig dat je verwijst naar het verkeersreglement. Ik had een tijdje geleden bijna een boete voor smaad. De politieagente zei me dat ik te snel reed. Ik antwoordde dat ik niet te snel reed, maar wel akkoord was met het feit dat ik een snelheidsovertreding begaan heb. De nuance vond ik belangrijk. Ze werd wel erg kwaad, maar haar mannelijke collega zag er best de grap wel van in (oef!).

Verder vind ik het eigenaardig dat mensen zich wegstoppen achter "regels", net alsof deze heilig zijn. Ze bepalen uiteraard iemand zijn doen en laten, maar dat wil echt niet zeggen dat regels altijd doordacht, rechtvaardig of soms zelfs ook maar wenselijk zijn.

De willekeur waarop ze op Europees en andere niveaus toegepast worden is stuitend. Of het nu over X of een ander "miljardenbedrijf" gaat doet er niet toe. Europa wil X niet aan banden leggen "omdat er nu eenmaal regels zijn", maar gewoon om dat ze er gebruik van kunnen maken om niet strokende meningen aan banden te leggen. De regels worden al dan niet toegepast door zij die aan de knoppen zitten, niets meer en niets minder. zolang je zelf niet aan de knoppen zit ben je de dupe.

Zo zwart als ik het hierboven stel, is het uiteraard niet, maar toch maakt mij dit meer zorgen dan wat onnozele tweets op X.
Martijn.C.V @L0g0ff14 april 2025 10:16
Omdat in de EU je twee smaakjes publiek hebt: Gewoon voor jou en mij inzichtelijk en bulk leegtrekken van data. Dat laatste is verboden in de EU en dan zeker als het gebruikt wordt voor financieel gewin.

Google in dit geval brengt je naar jouw bericht, waar mensen kunnen zien dat het jouw bericht is. Bij een Ai wordt het geabsorbeerd in het grote geheel waar het mogelijk wel jouw antwoord gebruik, of onderbouwing/onderzoek/effort, maar het presenteert als een eigen idee. Een beetje zoals 'ghibli' hype op het internet, een AI die alles in die stijl omzet, maar niet meldt hoe dat te werk gaan (namelijk het werk van ghibli interpreteren en nadoen).

[Reactie gewijzigd door Martijn.C.V op 14 april 2025 10:19]

L0g0ff @Martijn.C.V14 april 2025 12:12
Bedankt voor je reactie :)

Ik snap dat bulkverwerking anders ligt dan gewoon iets lezen of indexeren, maar ik blijf het lastig vinden. Je zet iets publiek op X, dan is het toch niet heel gek dat het ook door AI gelezen kan worden? Zolang het om openbare posts gaat en niet om privéberichten of betaalde content, voelt het een beetje gek om daar ineens strenge regels op te plakken. Het is niet zo dat het om een gesloten Facebook groep gaat ofzo.

Maar ik begrijp hieruit dat mijn denkwijze haaks staat op het sentiment van een aantal mede Tweakers.

Overigens denk ik dat het issue alleen maar groter aan het worden is. Mede dankzij het model context protocol en het vele gebruik door AI, hoeven al AI die partijen de data niet eens meer te halen. Het wordt er gewoon ingestopt.

En als je dan die lijn helemaal door zou trekken dan zou dat dus ook niet meer mogen...
Martijn.C.V @L0g0ff14 april 2025 13:27
Ik denk dat het belangrijk is om 'intentie' mee te nemen. Je intentie op iets als een X te plaatsen is (voor 95% van het volk) de bedoeling dat andere mensen je aandacht en erkenning geven. Zelfs als je het alleen onder je vrienden deelt is het toch wel de bedoeling dat ze je een bevestigende reactie geven.

En wat je daar van vind moet je zelf weten, maar het is wel wat anders dan alles wat je zegt wordt opgezogen. Ondertussen weten we misschien wel beter, maar er staat ook heel veel waarvan mensen al lang vergeten zijn dat ze dat hebben getypt. Of misschien niet meer bij hun huidige zelf hoort (en/of huidige tijdsgeest).

En dan ga je er ook nog eens van uit dat X zich netjes aan z'n woord houdt en niet de private ook gewoon niet. En ikzelf vertrouw dat kaliber bedrijf, zeker uit USA, niet op hun mooie oogjes. Dus wat mij betreft graag de (dreiging van de) boete.

[Reactie gewijzigd door Martijn.C.V op 14 april 2025 15:43]


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