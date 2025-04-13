EU-toezichthouder onderzoekt X om gebruik data van Europeanen bij AI-training

De Ierse Data Protection Commission is een onderzoek gestart naar X. De privacytoezichthouder wil weten of het socialemediaplatform de AVG-wetgeving heeft geschonden met de manier waarop gebruikersgegevens van Europeanen zijn verwerkt.

Volgens de DPC heeft X AI-modellen van chatbot Grok getraind met openbare X-posts van Europese gebruikers, waardoor het socialemediabedrijf persoonlijke gegevens van deze burgers heeft verwerkt. De toezichthouder wil naar eigen zeggen onderzoeken of de manier waarop het bedrijf deze data heeft verwerkt in strijd is met de AVG. Het is onbekend hoe lang het onderzoek zal duren.

X begon op 7 mei vorig jaar heimelijk met het verwerken van persoonlijke gegevens van gebruikers voor het trainen van Grok. Ook data van EU-burgers werd standaard verzameld, al konden gebruikers zich hiervoor afmelden via de instellingen. Nadat dit bekend werd, verklaarde de DPC verbaasd hierover te zijn, omdat een dergelijke opt-outconstructie volgens de toezichthouder niet is toegestaan volgens de Europese privacywetgeving. De instantie spande hierom een rechtszaak aan. In september stopte X met het verwerken van data van Europeanen voor het trainen van Grok, waarna de DPC zijn rechtszaak liet vallen.

Aangezien het Europese hoofdkantoor van X in Ierland gevestigd is, is de Ierse Data Protection Commission verantwoordelijk voor het toezicht op het bedrijf. Als de toezichthouder concludeert dat X de AVG-wetgeving heeft geschonden, kan deze het socialemediabedrijf een boete opleggen. Boetes voor het overtreden van dit soort privacyregels bedragen maximaal vier procent van de jaaromzet. De DPC heeft X een keer eerder een boete opgelegd, van 450.000 euro, in 2020.