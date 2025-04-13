YouTube wil timer toevoegen om kijken van Shorts te beperken

YouTube overweegt een functie aan zijn app toe te voegen waarmee gebruikers een dagelijkse timer voor Shorts in kunnen stellen. Als die afloopt, kunnen gebruikers niet langer van Short naar Short scrollen.

Codestrings in bètaversie 20.15.32 van de YouTube-app wijzen op de toevoeging van de timer, ontdekte Android Authority. Gebruikers kunnen er zelf voor kiezen of ze een dagelijkse timer instellen en hoelang deze duurt. Deze timer beperkt alleen de mogelijkheid om te scrollen naar nieuwe Shorts. Momenteel kunnen gebruikers op de YouTube-app tijdens het kijken van een Short omlaag scrollen om steeds weer een nieuwe video te zien, maar na afloop van de timer lijkt dat niet langer mogelijk te zijn.

YouTube waarschuwt in de codestrings dat gebruikers nog steeds losse Shorts kunnen bekijken. Een woordvoerder van het videoplatform bevestigt tegen TechCrunch dat het platform een dergelijke functie overweegt. Het is al langer mogelijk om een timer in te stellen waarna YouTube gebruikers aanraadt om pauze te nemen van het kijken van video's.

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 13-04-2025 12:02 153

13-04-2025 • 12:02

153

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Reacties (153)

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Jim80 13 april 2025 12:23
Ik begrijp die weerstand tegen shorts niet goed. Heb je dan liever een video met een intro van 2 minuten, de generiek, dan een hele hoop achtergrondinformatie die je misschien al weet, een bericht van de sponsor en dan in veel blabla uitgelegd wat je eigenlijk in 2 zinnen ook wel had begrepen.

Shorts zijn net "cut the crap" met een hoge informatiedichtheid. Wat voor content je daarintegen voorgeschoteld krijgt, ligt eerder aan je profiel en niet zo zeer aan het concept shorts.
JumpStart @Jim8013 april 2025 14:35
Er zullen best wel goede kwaliteit shorts op YT staan, met waardevolle content.

Echter, waar ik persoonlijk over val is de absolute mentale drek die onder de shorts te vinden is, en als de YT fuik je naar die afdeling stuurt...

Zoontjelief kan, als niemand ingrijpt, zo een uur van zijn schermtijd gebruiken om van de ene laagwaardige short naar de volgende short te zappen: Van de ene nutteloze (of zelfs fake) life-hack naar de volgende, via make-up tips, haarverzorging, kunstnagels, reviews van shopketens of producten die we hier niet kennen, loot-box of Pokémon pakjes openen, en ga zo maar door. Het is, in die vorm, je reinste tijdsverspilling en het is junk food voor het brein.
calvinturbo @JumpStart13 april 2025 17:52
Er zijn echt leuke shorts met toffe humor en ook leerzame shorts. Ik krijg ze regelmatig voorgeschoteld. Echter krijg ik soms ook voor onduidelijke redenen de grootste troep voorgeschoteld. Vreemd algoritme.
Zwarte_os @calvinturbo14 april 2025 06:04
als die shorts geen plezier oplevert dan begint niemand eraan. Dat is juist het verslavende aspect eraan. Dat is net als met gokken of online gamen, het begint heel leuk en op een gegeven moment jaag je dat leuke moment na zonder dat je jezelf nog fatsoenlijk reguleert in de mate van tijd of geld die je er in stopt.
doltishDuke @Zwarte_os14 april 2025 07:52
Het punt is vooral dat constant goede content niet zo 'hersenloos' bindend is. Het gevoel van belonging, het vrijkomen van dopamine, is het grootst als je tussen acceptabele content zo nu en dan een pareltje vindt. Zooi serveren met af en toe iets leuks is het meest verslavend, en inderdaad dat effect wat je beschrijft: je hebt een paar keer zo'n leuk filmpje gezien en daar ga je voor. De rest moet vooral net niet slecht genoeg zijn zodat je door blijft scrollen.

En het is allemaal niet toevallig, daar zit gigantisch veel onderzoek en training achter.
BlaDeKke @calvinturbo13 april 2025 19:44
Lang genoeg scrollen op shorts brengt je automatisch naar een grote hoop brainrot materiaal. Ook bij iemand die het algorithme goed weet te sturen.
rubenkemp @calvinturbo13 april 2025 20:15
Kijk eens zonder account of met de geschiedenis uit naar de shorts en het is niet te begrijpen wie de doelgroep is. Zuid-Amerikaanse kinderen? Russische vrijgezellen? Indiase en Pakistaanse nationalisten? Ik snap het niet, maar het lijkt alsof ook voor Nederlandse ip-addressen geldt dat iedereen krijgt voorgeschoteld wat het qua absolute aantallen het best doet. Dat betekent niet dat het aansluit bij Nederland, of Europa. Op deze manier worden kinderen (en andere kwetsbare groepen) verslaafd gemaakt aan troep.
BarôZZa @calvinturbo14 april 2025 00:11
Dat is geen onduidelijke reden, maar een dark pattern. Ze schotelen je heel bewust troep voor, zodat je door blijft gaan naar de volgende video in de hoop dat deze wel goed is. Op deze manier zorgen ze ervoor dat je langer in de app blijft.

Hetzelfde doen Facebook, Instagram etc met hun timelines. Je krijgt nooit meteen alle belangrijke dingen te zien, want dan ben je klaar en ga je door naar iets anders.
SiC123 @JumpStart13 april 2025 22:56
Ik ben al mega lang "dont recommend channel" aan het klikken bij de drek. Ik begin langzaam aan streaks te krijgen van leuke, goede shorts. Gevaar is dan wel dat het nog makkelijker wordt om een uur kwijt te zijn.
Jur_ @JumpStart14 april 2025 14:20
Ik heb hier als volwassen persoon ook last van. Als ik naar YouTube ga om iets gerichts op te zoeken kan ik via andere links wel eens op een short terecht komen en dan zomaar ineens een uur verder zijn zonder echt iets te zien. Met name als ik al moe ben en er niet helemaal op bedacht ben. Ik zou deze instelling meteen voor mezelf doorvoeren als hij er is.

Wellicht heeft het ook met mijzelf te maken. Ik heb geen echte social media meer en die keren dat ik wel een timeline of videofeed/stories te zien krijg meteen veel tijd kwijt omdat het helemaal mijn aandacht vast houd.
Card Nox @Jur_14 april 2025 14:31
100% eens, heb dit ook al vaker als suggestie gedaan bij YT, of zelfs de optie om het helemaal te blokken.

Ik betrap me er ook regelmatig op een hoop filmpjes te hebben gekeken, leuk opzich maar zonde van mijn tijd en lastig om mee te stoppen.
Mr.SBa @JumpStart14 april 2025 15:34
helemaal mee eens, 90% van de content is gewoon waardeloze troep, dit is natuurlijk ook maar een mening, want velen kunnen er uren als een zombie naar kijken, je kijkt naar niets mensen!, idd tijdverspilling en geest dodende shit .

dit geld btw niet alleen voor youtube, helaas heeft meerdendeel van de social media platforms hetzelfde algoritme. erg weinig content met waarde.(ten opzichte van de vele onzin).
The Zep Man
@Jim8013 april 2025 12:30
Shorts zijn net "cut the crap" met een hoge informatiedichtheid.
Nul informatie in een video heeft altijd een lage informatiedichtheid, ongeacht de lengte.
Wat voor content je daarintegen voorgeschoteld krijgt, ligt eerder aan je profiel en niet zo zeer aan het concept shorts.
Ah, ja. Het is de schuld van de gebruiker als "het algoritme" besluit om niet de gebruiker te zegenen.

Bedien gewoon de gebruiker goed en laat die ongewenste functionaliteit uitschakelen. Als uBlock Origin, SmartTube en YouTube Revanced het kunnen, dan kan YouTube het ook.
haam @The Zep Man13 april 2025 13:34
Als YT het niet doet, zal het een geldkwestie zijn. Het doel van YT is niet om de gebruiker te plezieren, het doel is om het optimale punt tussen plezieren en irriteren te vinden om zoveel mogelijk geld te verdienen. Dat kan advertentie inkomsten zijn, maar ook data (wie kijk welke short voor hoe lang).
The Zep Man
@haam13 april 2025 15:35
Als YT het niet doet, zal het een geldkwestie zijn.
Bingo.
Het doel van YT is niet om de gebruiker te plezieren, het doel is om het optimale punt tussen plezieren en irriteren te vinden om zoveel mogelijk geld te verdienen. Dat kan advertentie inkomsten zijn, maar ook data (wie kijk welke short voor hoe lang).
Mijn doel is om YT zo vrij mogelijk van ergenissen te gebruiken zonder geld uit te geven. Dat doel haal ik 100%.
haam @The Zep Man13 april 2025 18:51
:)
Dat doel haal ik 100%.
Hier hetzelfde. Ik schrik altijd weer van de hoeveelheid reclame als ik een pc gebruik zonder tooling
Mitchelllll @haam13 april 2025 20:10
Niet per se de definitie. Het gaat ze om je aandacht. Meer aandacht = meer geld.
andries98 @Mitchelllll14 april 2025 06:12
Hoe krijgen ze dan (zoveel mogelijk) geld volgens jou?
Mitchelllll @andries9814 april 2025 23:33
Advertentie gelden en commissies. Data en aandacht is waar YouTube op draait.
andries98 @Mitchelllll15 april 2025 08:29
In mijn ogen zeg je dan uiteindelijk hetzelfde als haam (waar je op reageerde) ;)
SPee @haam14 april 2025 10:37
Het doel van YT is niet om de gebruiker te plezieren, het doel is om het optimale punt tussen plezieren en irriteren te vinden om zoveel mogelijk geld te verdienen.
Echter, ik heb en betaal voor YT Premium.
Daarvan verwacht ik dat ik ook een service krijg, waarin ik bepaalde controle heb. Het uitschakelen van Shorts zou daar onderdeel van moeten zijn.
Bassie1978 @SPee14 april 2025 16:36
Idem hier, ik betaal al een tijdje voor YouTube Premium, juist omdat ik op alle verschillende apparaten thuis en onderweg geen reclame wil zien. Daarbij vind ik dat controle over wel op geen shorts heel wenselijk zou zijn, zeker voor de accounts van mijn kinderen.
Peoplen @The Zep Man13 april 2025 16:19
Shorts bevatten soms wel nuttige informatie. En ja, je krijgt wel meer 'kennis' voorgeschoteld als je daar naar bent geïnteresseerd.

Ik raak ook wel eens in de rabbit hole van shorts en het valt mij vooral op: niks blijft hangen. Ik heb het nooit met vrienden of kennissen over een bepaalde short die is blijven hangen, maar soms wel over een ander Youtube video die dan 20+ minuten duurt.

Ik ben het ermee oneens dat er geen nuttige info in shorts zit, al is inderdaad veel bagger. Het probleem is dat (in ieder geval ik) geen info verwerk of opsla met een short. Misschien blijft er onbewust wat hangen, maar als de info niet blijft hangen heeft de 'video' geen nut.

Vooral voor kinderen zouden shorts standaard uit moeten staan.
Qlimaxxx @Jim8013 april 2025 12:45
Jij hebt dus de voorkeur voor compacte content. En daar is niks mis mee. Maar veel mensen zitten op YouTube juist voor long form content. Voor iemand als ik, kun je in een short gewoon te weinig kwijt.

Voor mij hoeft het niet allemaal rapid fire te zijn. Ik kan juist productie kwaliteit waarderen. Je kunt niet ontkennen dat shorts vooral bedoeld zijn om je aandacht zo lang mogelijk vast te houden. Veel shorts zijn onzin. Ik geef het algoritme wellicht onbewust door dat ik iets interessant vind, maar dat komt omdat er allerlei trucjes worden toegepast om mij die halve short te laten kijken. Niet omdat ik de content echt waardeer.

Blijkbaar worden mensen ook steeds minder gevoelig, dus moet alles steeds meer extreem. Die shorts zijn soms zo over de top, als het aankomt op effecten, achtergrond muziek, kleurenfilters en zelfs overstuurd geluid.

Shorts zijn een beetje als McDonald’s. Je denkt dat je er van houdt, maar halverwege denk je: wat doe ik in vredesnaam? En toch kom je er weer terug. Niet omdat het goed voor je is, of omdat je het zo hoogstaand vind. Vooral omdat alles gericht is op het triggeren van je verslavingsmechanisme.

Ik weiger me aan te melden voor TikTok, en heb zelfs Instagram uitgefaseerd. Maar nu wordt die zelfde brain rot content alsnog door je strot geduwd op YouTube. Terwijl ik over het algemeen video’s vaak beter waardeer als ze langer dan 10 minuten zijn dan korter.

[Reactie gewijzigd door Qlimaxxx op 13 april 2025 12:48]

Dennism @Qlimaxxx13 april 2025 15:59
Grotendeels eens, alleen het 'door de strot geduwd' snap ik niet direct. Misschien begrijp ik het verkeerd, maar op Youtube zie je toch nooit een short in je standaard feed, bij mij in ieder geval niet. Ik moet specifiek de shorts feed opzoeken zou ik een short willen zien. Wat ik dus simpelweg niet doe, en dus zie ik er vrijwel nooit een, tenzij er eens een short in een groepsapp ofzo gedumpt wordt :)
foobar79 @Dennism14 april 2025 07:55
Je kan shorts:
1) niet permanent uitzetten in in main feed. Dit moet je iedere maand opnieuw doen
2) het is ONMOGELIJK shorts uit je subscription feeds weg te houden.
Dennism @foobar7914 april 2025 09:35
Mogelijk dat je wat anders bedoeld dan ik en ik tag @Qlimaxxx ook even, ik heb even een screenshot gepakt om te duiden wat ik bedoel op een volledig vers systeem, dus geen extenties, add blockers of andere zaken, en ook niets uitgezet in de youtube voorkeuren, niets geliked, geabonneerd of wat dan ook (ik abonneer zelf ook niet op mijn eigen devices trouwens).

Als je een video pakt uit je mainfeed (bijvoorbeeld de eerste die het algoritme aanraad, zal je in de opvolgende video's die automatisch afspelen (het stuk paars gemarkeerd) als de eerste video afgelopen is geen shorts vinden, althans niet bij mij.

https://i.imgur.com/OkMxmZL.png

Ik zie op de 'homepage ' shorts alleen in hun eigen 'shorts' feed, en dus niet in de main feed die ik daadwerkelijk gebruik (de home page gebruik ik ook eigenlijk niet).

[Reactie gewijzigd door Dennism op 14 april 2025 09:37]

Qlimaxxx @Dennism14 april 2025 23:44
Ah, voor de site is vast van alles mogelijk. Ik kijk voornamelijk op m’n telefoon, en zeker op iOS kun je dan niet veel meer dan slikken wat Google verzint.
Qlimaxxx @Dennism14 april 2025 02:26
Ik zie ze anders om de paar video’s. Zelfs in m’n abonnementen feed is de 2e regel shorts (gelijk na de meest recente upload van kanalen waar ik op geabonneerd ben).
Peenutzz @Dennism14 april 2025 11:48
Op de homepage staan ze anders prominent in beeld, op de tweede regel. Je kunt de suggesties voor maximaal 30 dagen verwijderen, daarna komen ze gewoon weer terug.
keigezellig123 @Qlimaxxx14 april 2025 15:03
Dit geldt voor mij ook.
Het vervelende aan shorts vind ik ook dat sommige youtubers fragmenten uit oude (langere) filmpjes recyclen als shorts en dus in de 'nieuw' lijst komen.
Wat ik helemaal vervelend vind (vooral in de youtube app) is dat die shorts als eerste naar voren komen en ik naar beneden moet scrollen voor langere content. Gelukkig is die langere, kwalitatieve content nog wel aanwezig en dan vind ik het ook niet erg om in een rabbithole van goede documentaires/content terecht te komen :)
Qlimaxxx @keigezellig12314 april 2025 23:48
Precies dit. En ik vind het enorm vervelend en wil het negeren. Maar bij tijd en wijle zit ik alsnog te doomscrollen.

Maar de kanalen die ik volg, wil ik dus ook niet opgeven. Haal daar veel entertainment uit, en vaak ook nog leerzaam (ruim de helft van de expertise in m’n werk heb ik (deels) van YouTube)
rvt1 @Jim8013 april 2025 12:36
Shorts zijn voor mij weer crap. On afgemaakte video’s zonder slot die beginnen en eindigen zonder context. Nu kijk ik al nauwelijks YouTube, maar shorts zou me nog veel minder een zorg zijn. Het verbaasd me ook die hier een markt voor is…. Maar goed. Als ik al eens op YouTube zit dan zit het me wel in de weg en ook ik zou het graag willen uitzetten…
iew @rvt113 april 2025 16:12
Welke browser gebruik je ?
Ik gebruik Firefox en een aantal extensies om mijn Youtube pagina in te richten.

"Unhook Remove Youtube Recommended & Shorts" gebruik ik om shorts en recommended uit mijn zicht te houden.

Daarnaast gebruik ik:

Return YouTube Dislike
Enhancer for Youtube
Youtube non Stop
Youtube High Definition

En natuurlijk Ublock origin en Privacy Badger en nog wat andere extensies/plugins maar die hebben niet echt direct iets met Youtube te maken.
!GN!T!ON @iew13 april 2025 18:43
Enhancer for Youtube kan ook shorts e.d. eruit filteren, scheelt je weer een extra addon draaien.

https://imgur.com/a/L7Qw87t
iew @!GN!T!ON13 april 2025 19:06
Ik zal er eens naar kijken, ook de recommended ? kan ik die daar ook mee blokkeren ?
Ik zie dat nergens in die plugin/extensie.

Ik vind de besturingselementen wel fijn, instellen video kwaliteit, en popup speler instellingen, dat is waarom ik die gebruik.

werken ook prima samen hoor die 2.
Sissors @Jim8013 april 2025 12:35
Een twee minuten intro, en alle andere onzin die vaak in Youtube video's zit, zijn natuurlijk ook niet inherent aan een normale Youtube video, maar simpelweg de content die je voorgeschoteld krijgt.

Algemeen zijn Shorts volgens mij niet bedoelt als informatie voorzienend, maar meer als entertainment. En zeker als we het hebben over scrollen naar de volgende, dan zal het zeer waarschijnlijk primair over entertainment gaan.
haam @Sissors13 april 2025 13:36
Aka de tiktok formule
!GN!T!ON @Sissors13 april 2025 18:46
Een twee minuten intro, en alle andere onzin die vaak in Youtube video's zit, zijn natuurlijk ook niet inherent aan een normale Youtube video, maar simpelweg de content die je voorgeschoteld krijgt.
als je het nog niet gebruikt kan je de SponsorBlock browser extensie van harte aanbevelen. Crowdsourced tagging van intro's, outro's, (zelf) promoties, ad segments, etc. Zodat je deze automatisch kan skippen tijdens het kijken van een video. Ik gebruik Youtube niet meer zonder en merk het direct als ik ergens waar ze die addon niet hebben geinstalleerd.
andries98 @!GN!T!ON14 april 2025 06:16
Hoe doe jij dat met een android telefoon waar niet al die add ons beschikbaar zijn?
!GN!T!ON @andries9814 april 2025 07:37
YouTube Revanced. Werkt ook zonder root.

https://github.com/ReVanced

Ben je ook direct van YouTube ads af en als je wilt kan je dingen als shorts uit de app verwijderen, background play enablen zonder abonnement, videos downloaden in de app, etc.
andries98 @!GN!T!ON22 april 2025 14:01
Oh ik dacht altijd dat dat met root was. Wel ff gepuzzel om alles werkend te krijgen, maar gelukt. Werkt ook fantastisch tegen NU reclame, spotify etc.
Dank je wel!
Nog een andere vraag, hoe vaak doe jij updates van de gecrackte apps?

[Reactie gewijzigd door andries98 op 22 april 2025 14:02]

CelisC @Jim8013 april 2025 13:03
Het hangt er helemaal van af wat je zelf zoekt en wat de maker probeert over te brengen.

Informatie delen via een Short - helemaal afhankelijk van wat het is - is vrijwel onmogelijk. Om zoveel mogelijk te kúnnen vertellen zijn adempauzes er vaak uitgepoetst. Dit is iets wat ik bij elke 'long form' video ook aankaart: doe dat niet. Dit scheelt editing tijd enerzijds, maar biedt de luisteraar ook tijd om de informatie te verwerken.

Anecdote: ik heb een keer een ongelooflijk interessant seminar gevolgd, zeer boeiende materie, er is ook veel interessants verteld... Maar ik zat om de haperklap te geeuwen en heb er weinig van onthouden... Omdat de spreker geen enkele adempauze nam. Dat kost zoveel aandacht dat je wel móét geeuwen wil je bij blijven, maar het maakt het ook moeilijk om de informatie een plek te geven en dus te onthouden.

Terug naar Shorts: als je er een boel achter elkaar consumeert en een even grote hoeveelheid informatie binnen krijgt, dan blijft er van de info niets hangen: hooguit zal het sentiment van de maker bijblijven. Of dat nu vrolijk, hyper, boos of verontwaardigt is; de boodschap wordt meer door sentiment dan inhoud gedicteerd.

"Long form" videos, mits goed opgebouwd, hebben de druk en beperking van 'short form' niet en kunnen beter en op volwassener wijze informatie overdragen. Veritasium is een goed voorbeeld van hoe je goed informatie overbrengt en het toch interessant houdt.

Voor puur vermaak zijn Shorts mijns inziens beter in te zetten, maar ook daar ligt een risico voor de aandachtsspanne van de kijker bij overmatig gebruik.

Dit tezamen maakt dat ik Shorts (en TikTok) gewoon vermijd. Ik heb al ADD, daar hoeft geen verdere afbreuk van mijn aandacht bij.
centr1no @Jim8013 april 2025 15:50
Er is niet per se weerstand tegen shorts en ik heb er geen probleem mee als ze getoond worden na een zoekopdracht, maar ik hoef ze niet pontificaal op de home-page te zien.
Ik kan me ook heel goed voorstellen dat sommigen ze helemaal niet willen zien omdat het op een regenachtige zondag waarop je toch niets te doen hebt te makkelijk gebeurt dat je ongemerkt een uur zit te doomscrollen.
Er is helemaal niets verkeerd aan een optie voor zelfbescherming.
Heb je dan liever
Het is niet het één of het ander nog zijn er alleen maar video's met veel blabla en alleen maar shorts met 'hoge informatiedichtheid'.
Verreweg de meeste shorts hebben helemaal geen 'informatie' maar zijn puur bedoeld ter vermaak.
Wat voor soort shorts er getoond worden lijkt voor een groot gedeeltelijk gerelateerd aan mijn interesses maar ook voor een gedeelte helemaal niet. Ik heb bijv. geen idee waar die kattenfilmpjes vandaan komen.

Sowieso zijn de 'suggesties' van video's onderhevig aan hoe lang en hoe veel Youtube wil dat ik ze zie.
Sommige kanalen en/of onderwerpen blijf ik jaren suggesties van krijgen na 1 keer iets van gekeken te hebben en van sommige kanalen of onderwerpen lijkt Youtube niet te willen dat ik daar meer van kijk.
Blokker_1999
@Jim8013 april 2025 15:54
Shorts zijn vaak net een rioolputje. Je moet eens, op een desktop in de browser, een short openen in een private broswer venster, dus dat YouTube geen profiel van je heeft. En dan beginnen scrollen om zo te zien wat erm in essentie, hoog scoort op de shorts. Want dat zal het algoritme op dat moment namelijk doen. Vooral content voorstellen die anderen veel bekijken in de hoop zo van jouw te leren waar jij van houdt, maar ook proberen je binnen de shorts te houden. Mijn god man, wat krijg je dan allemaal te zien ...

Zelf zit ik vooral op YouTube om bij te leren, dat kunnen documentaires zijn, dat kunnen mensen zijn die voluit spreken over hun passie, of mensen die praktische problemen aanpakken en tonen hoe ze het doen en waar zij hun kennis vandaan halen. Dat steek je niet in shorts. En ja, dat zijn vaak lange, saaie, uitgerokken videos, maar dat hoort er bij. Je kan een complex onderwerp, of een complexe taak niet in 2 minuten samenvatten en dan denken dat iedereen mee is.

Nee, ik heb geen half uur nodig om een antwoord te vinden op de vraag of water nat is. Maar als ik wil weten hoe een voertuig dat door wind wordt aangedreven sneller kan gaan dan de wind? Nee, dat vat je niet samen in een short om dan ook echt te begrijpen. Dan toon je met moeite gewoon nog maar aan dat het kan zonder enig bewijs te leveren over hoe dat zoiets mogelijk is.
Ocin32 @Jim8013 april 2025 16:03
Hmm grappig, ik ervaar shorts juist als opdringerige korte nietszeggende TikTok achtige filmpjes waar ik helemaal niet op zit te wachten.
Meister Sachs @Jim8013 april 2025 16:59
Een hoge informatiedichtheid? Ligt eraan wat het onderwerp is, dunkt me. Er zijn toch wel aardig wat onderwerpen die echt niet tot hun recht komen in een short. Maar ja, zoals je zelf al aangeeft, ligt eerder aan je profiel.
Xfade @Jim8013 april 2025 22:43
wat moeten shorts in mijn feed als ik ze niet eens wil. Daarnaast is 9 van de 10 tiktok style info gepropt in 20 seconden.
Niks met profiel te maken.
SwurtleTurtle @Jim8013 april 2025 23:31
Shorts zijn echt niet zo onschuldig als jij ze hier beschrijft. Uit intern onderzoek van TikTok blijkt dat mensen na gemiddeld 30 minuten scrollen al verslaafd zijn aan het kijken van shorts. Daarnaast is uit ander onderzoek gebleken dat het aantal stress hormonen significant hoger is bij mensen die aan het kijken zijn naar, of net hebben gekeken naar short form content. Daarnaast, hebben deze mensen daarna langer last van een korte aandachtsspanne, en zijn er hints van daadwerkelijke abnormaliteiten gevormd in de hersenen van o.a. kinderen die veel naar short form content kijken.

Wij zijn apen die gebouwd zijn om een beetje door een bos te banjeren en stenen te gooien op wild en op elkaar. De huidige informatie hoeveelheid en hoeveelheid prikkels die onze hersenen instroomt is al vele malen groter dan mensen in de geschiedenis ooit hebben meegemaakt, en short form content is zelfs vergeleken met andere hedendaagse vormen echt een extreem uiterste.
The Chosen One @Jim8013 april 2025 16:46
Of betere youtubers/kanalen volgen die niet zoveel onzin/intro gedoe hebben. En de skip/spoel functie gebruiken. Zodra ik Linus 1 van zijn "but how about our..." hoor skip ik gelijk 20 seconden.
Shorts zijn meestal totale onzin die dichter bij tiktok zitten dan de 30-60 min of 3-6 uur video's die ik liever heb.
la cucaracha @Jim8013 april 2025 17:15
Ik heb geen last ads want adblocker.
Ze proppen er veel te veel reclame in en dat irriteert me enorm.
Om die reden kijk ik ook al jaren geen lineaire tv meer.
SomerenV @Jim8013 april 2025 19:01
Shorts zijn gemaakt om de dopamine rush in stand te houden en dat soort content is slopend voor je concentratievermogen. Vaak zijn ze inhoudelijk ook totale bagger. Jij noemt het 'cut the crap' maar je mist daardoor vaak immens veel waardevolle informatie.

Shorts, en alle soortgelijke content op andere platformen, zijn pure rotzooi.
BlaDeKke @Jim8013 april 2025 19:49
Dat dat niet kan terwijl het een veelgevraagde functie is spreekt boekdelen.

Ik weet het algoritme goed te sturen en kijk vooral via mijn abonnement pagina. Als ik lang genoeg scroll op shorts, kom ik vanzelf bij een hele hoop rommel. Ik ben steeds bang dat het mijn profiel gaat verkloten.
Bamsebjorn @Jim8013 april 2025 20:48
Ik ga YouTube op om gericht iets te kijken wat mijn interesse heeft, liefst op mijn gemak. Maar als ik de app open met het idee om die video op te zoeken, en er begint ineens automatisch en luid een video te spelen van iemand die zonder te ademen 30 seconden reclame maakt voor de volledige video dan word ik niet blij. Keuze voor de content format, leuk, maar pushen ervan niet. Dit format is precies waarom ik niets van TikTok begrijp.
iAR @Jim8014 april 2025 07:05
Het tegenovergestelde van een short is niet een video met een intro van 2 minuten. Video’s duren zo lang als dat ze nodig zijn. Dat verplichte ‘short’ is dat juist niet.
Een aantal van mijn favo kanalen doen alleen nog maar shorts en ik kijk ze gewoon niet meer. Dus een soort van cut the crap.

YouTube moet geen timer toevoegen maar gewoon accepteren dat mensen die troep niet willen zien. En het dus ook niet “verplicht” maken als kanaal houder.
watabstract @Jim8014 april 2025 09:15
Shorts schijnen bij veel mensen te leiden tot eindeloos kijken. Juist omdat het korte filmpjes zijn, is de drempel om er nog maar eentje te kijken erg laag. Ik kijk ze amper. Ik ben geabonneerd op een paar kanalen en kijk liever content met wat diepgang. Dan heb ik het over videos van gemiddeld zo'n 20 minuten, met soms een podcast van max een uur. Daar kijk/luister ik er 1 of 2 van op een avond en dan is het wel genoeg geweest. Ik kan me echter wel voorstellen dat ultrakorte filmpjes niet goed te doseren zijn en je dan ongemerkt veel langer kijkt dan je van plan was. Social media gedijen uiteraard op dergelijk gedrag.

Uiteraard kijk ik soms wel een paar shorts maar zo beknopt vind ik ze niet. Het is eerder een minuut random pulp met amper een boodschap en een gebrek aan context. Het is oppervlakkig vermaak en ik ben dus ook amper geneigd om ze te kijken. Ik krijg er ook geen voldaan gevoel van. Noem het de fastfood van YouTube. McDonalds geeft een uur na je maaltijd ook geen gevoel van "wat heb ik weer heerlijk gegeten".
jaapzb @Jim8014 april 2025 10:31
Ik word gestressed van veel van die shorts. Het format nodigt inderdaad uit tot snelle to-the-point filmpjes. Maar als je content maakt waar best veel informatie in zit, krijg je dus al snel hele opgejaagde filmpjes met snelle cuts en ontzettend snel pratende lui. De shorts van binging with babish zijn bijvoorbeeld zo.

En dat is dan van channels waar ik geinteresseerd in ben, laat staan de drek die ik soms voorgeschoteld krijg van dansende leipo's op een dom achtergrondmuziekje. Ik heb in mijn voorkeuren geschiedenis uitgezet, en ik gebruik nooit de pagina waar YT mij dingen aanbeveelt, maar voor shorts kan je dat niet uitzetten.

Ik kom persoonlijk niet op YT om filmpjes van 10-20sec te kijken waar in 1 keer heel veel te zien valt. Ik kom voor prachtchannels als Tasting History, The Great War, Not Just Bikes, Climate Town, die long-form content maken die de diepte in gaan. Ze posten allemaal wel eens een short, maar dat zijn eigenlijk altijd verkapte promo's voor hun langere content.

Iemand waarvoor het shorts-format dan weer heel goed werkt (vind ik) is vsauce. Zijn stijl past daar juist weer heel goed in.
Mar.tin @Jim8014 april 2025 10:44
Ik merk dat ik op 1 short klik, meestal voor het plaatje, en als ik mezelf dan niet actief stop, zit ik zo een kwartier, 30 minuten te "doomscrollen". Terwijl ik liever goeie long-form content kijk. Er is geen manier om t uit de app te verbannen zonder 3rd party toevoegingen en het aantal "nuttige" shorts is <1% bij mij.

Nee, als ze morgen zouden verdwijnen zou ik ze niet missen.
Paul @Jim8014 april 2025 11:33
Mijn afkeer tegen shorts is niet de inhoud van de short zelf, maar de draak van een GUI die YouTube er omheen heeft gezet. Scrollwiel aanraken is video (of plek in video) weg, je kunt vaak niet zien van wie de short is of van wanneer de short it, het is meer werk om de reacties te lezen, etc. Oh, en ze zijn per definitie portrait, ook een gigantisch minpunt.

Het fenomeen "shorts scrollen" ken ik überhaupt niet, ik wil zelf bepalen wat ik kijk ipv omlaag scrollen en hopen dat het iets is... Bottom line, ik denk niet dat ik er al 10 heb gekeken. Het hele fenomeen is simpelweg niet uitnodigend (voor mij... Ik begrijp dat dit voor anderen anders ligt :) ).
Noresponse @Jim8014 april 2025 12:25
Die short zijn vet irritant. Ik heb zelfs google al gemaild of ze dit niet in de optie/ instellingen kunnen verwerken om dit standaard uit te zetten, zonder dat ik elke keer weer die minimaal 4 minuten moet aangeven bij een zoekopdracht.
SoloH @Jim8014 april 2025 19:08
Omdat ze te verslavend zijn. En je kan ze niet verbergen voor altijd.
EJP 13 april 2025 12:08
Op zich goed, maar als ze nu ook eens een optie maken dat je die shorts helemaal kan uitzetten zou nog beter zijn. Nu krijg je die dingen elke maand weer terug, omdat ze expres willen dat je ze kijkt.
yoranpower @EJP13 april 2025 12:14
Met Revanved en Ublock kun je de shorts helemaal verwijderen. Revanced moet wel op Android, dus helaas niet voor iOS gebruikers.
warp @yoranpower13 april 2025 12:36
Voor iOS/macOS heb je BlockYT, waarmee je o.a. de Shorts helemaal mee kunt verwijderen.
forclanz @warp13 april 2025 12:59
Alstublieft! Ik ga hem nu testen!

https://apps.apple.com/nl...t-for-safari/id1575379461

Edit: haha top! Wie heeft zoiets voor op de Apple tv

[Reactie gewijzigd door forclanz op 13 april 2025 13:02]

TheVivaldi @warp13 april 2025 14:12
En voor tvOS?
Ablaze @yoranpower13 april 2025 12:59
Kan ook onder Android met Firefox en de extensies uBlock en Hide-Shorts.
Firefox kun je gewoon installeren vanuit Google Play.
Nijl @Ablaze13 april 2025 15:29
Voor FF is er ook nog:

https://addons.mozilla.or...don/youtube-shorts-block/
Dlsruptor @yoranpower13 april 2025 14:02
Met Brave kun je ze ook uitzetten EN geen ads
Marve79 @yoranpower13 april 2025 14:18
Kan helaas niet op smart tv
Xfade @yoranpower13 april 2025 22:43
hoe doe je dit met ublock ?
crptc @yoranpower14 april 2025 13:48
Bedankt voor deze tip. Ik gebruikte Newpipe naast YouTube maar revanched bracht wat ik nodig had als YouTube app.
Enterprise1701 @EJP13 april 2025 12:09
Ben ik met je eens, maar zal mij niets verbazen dat ze dit onder premium gaan gooien.
Ablaze @Enterprise170113 april 2025 12:57
Verwijderd

[Reactie gewijzigd door Ablaze op 13 april 2025 12:58]

StroopStorm @Enterprise170113 april 2025 13:32
Ben sinds kort gestopt met premium, het was het waard, 18 euro voor het huishouden. Nu 27, en dan krijg je nog reclame binnen de filmpjes te zien, én er wordt content gepromote die je niet te zien krijgt zonder er extra voor te betalen. Ja daaag.
WhatsappHack
@StroopStorm13 april 2025 14:58
Aanrader om tijdens een vakantie naar het verre buitenland af te sluiten.
marhalm @EJP13 april 2025 12:13
Helemaal mee eens, vooral op de mobiele website. Volgens mij kan het daar namelijk helemaal niet uitgezet worden. Tenminste, kan me die functie niet herinneren. Heb wel periodes dat ik ze niet zie, maar op een gegeven moment komen ze terug.

[Reactie gewijzigd door marhalm op 13 april 2025 12:14]

Finraziel
@EJP13 april 2025 12:25
Voor mij hoeven de shorts zelf niet weg, maar ik zou willen dat je notificaties voor shorts apart kon configureren... Ik heb kanalen die ik volg waar ik elke nieuwe video van wil weten wanneer ze uitkomen, maar nu zijn die begonnen met shorts uitbrengen... vaak dan ook nog clips van grotere video's die ik dan vaak al gezien heb. Ik begrijp waarom ze het doen, dat schijnt hoe Youtube wil dat je je als kanaal ontwikkelt, maar voor iemand die alle video's al kijkt is het vreselijk irritant. Gezien het nieuws laatst dat ze zélf al bepaalde notificaties tegen gaan houden omdat ze zien dat mensen notificatie-moe worden en ze dan snel helemaal uitzetten, snap ik niet waarom ze dan niet ook wat betere granulariteit bieden van waar je wel en niet over genotificeerd wil worden.
Skit3000 @EJP13 april 2025 12:26
Ik vind het vooral onhandig dat shorts niet altijd als preview worden gebruikt. Vaak zijn ze best interessant maar hebben ze een cliffhanger, waarna je zelf op zoek moet naar de volledige video (staat vaak wel in de comments, maar niet altijd).

Sowieso is een (AI-gegenereerde) videosamenvatting van video soms ook al enorm welkom.
Bongoarnhem @EJP13 april 2025 12:33
Dit kan met Smarttube 😉
CelisC @EJP13 april 2025 12:53
Ik heb via de feedback van YouTube meerdere malen voorgesteld om Shorts volledig uit te schakelen. Uiteraard is er niets met die feedback gedaan.

Sindsdien gebruik ik de Hide shorts for Youtube extension op Mozilla Firefox en heb ik geen Short meer gezien.
lenwar
@EJP13 april 2025 13:29
Het is een beetje de huidige tijd dat bedrijven je alles door de strot duwen, en dat je als gebruiker/klant steeds minder kunt uitzetten/personaliseren.

Dit gebeurd over de hele linie bij alle bedrijven. Bij YouTube snap ik het nog, want dat levert ze gewoon geld op, maar dat je bijvoorbeeld bij iOS PIP niet meer volledig kunt uitzetten vind een slechte ontwikkeling. (Gewoon echt een compleet willekeurig voorbeeld, er zijn er tig te bedenken bij zat bedrijven)
atthias @lenwar13 april 2025 15:48
dat voorbeeld snap ik dus echt niet dat bedrijven dat niet meer toestaan zelf te bepalen ik heb een enorme hekel aan PIP ben blij dat dit op android nog wel kan voor zolang het nog duurt
jpsch @EJP13 april 2025 13:55
Timer van nul minuten?
jumbos7 @EJP13 april 2025 14:53
Ik betwijfel hoe nuttige een timer is. Wie moeite heeft om te stoppen met kijken naar shorts zal met zo'n optie denk ik ook moeite hebben om de optie niet nadat de timer afgaat uit te zetten. Wat Shorts zo bedenkelijk maakt is niet alleen het gemak waarop je naar de volgende Short wordt gestuurd maar ook dat Shorts samen met gewone Youtube video's in 1 app en op 1 site worden aangeboden.

Bij gewone Youtube video's ga je namelijk door te scrollen naar de comments en als je dat doet bij Shorts krijg je onbedoeld een andere Short, het werkt dus een beetje als een dark pattern. En als de volgende short enigszins relevant of interressant is kan je zo maar aan de gang blijven met het idee het is toch een kort filmpje.

Op de browser heb ik het met een extensie lange tijd uit gezet maar nu heb ik voor de optie gekozen om de Shorts om te zetten naar een gewone Youtube video. Daarmee kom ik niet meer in de verleiding om bewust of niet in een Shorts loop terecht te komen.

[Reactie gewijzigd door jumbos7 op 13 april 2025 14:54]

iew @EJP13 april 2025 16:00
Dat kan allang, daar heb ik een extensie voor in mijn browser die shorts en zelfs 'recommended' weg houd uit mijn account.

Ik zie beiden dus nooit.
Mathijs @EJP13 april 2025 18:59
Ublock installeren en ze helemaal uitzetten is prima mogelijk.
desalniettemin @EJP13 april 2025 19:59
Als ik die met Firefox bekijk, na een paar en ik wil bv een reactie geven of een duim omhoog of omlaag, dan gaan ze een paar shorts terug en moet ik weer scrollen naar de short waar ik op wou reageren. Of als ik daarna op Home klik dan gebeurt er niks en moet ik weer er op klikken. Ze willen natuurlijk dat ik Chrome gebruik, maar dat gaat never nooit niet gebeuren. Ik haat Chrome. Zet ik ook altijd meteen uit op mijn Pixel.
DLSS 13 april 2025 15:46
Ik zou het al geweldig vinden als ik gewoon kan instellen dat ik geen shorts meer in mijn feed zie...
Azenomei @DLSS13 april 2025 16:04
Plank is voor 30 dagen verborgen!
Triblade_8472 @Azenomei13 april 2025 17:29
En toch is 30 dagen veel te kort. Voor je het weet staat die meuk erweer.

Om eerlijk te zijn hebben ik die klik opgegeven... Dan maar voorbij scrollen.

Eeuwig weg (als dan niet via een optie in een Settings menu) zou een goed begin zijn wat mij betreft.
DLSS @Triblade_847214 april 2025 12:53
Ik heb dat dus een paar keer gedaan, bij mij bestaat de optie niet meer om 30 dagen te verbergen.

Ik betaal voor Youtube premium btw
Xfade @Azenomei13 april 2025 22:40
als je bedoelt in de standaard interface, op een gegeven moment was het kruisje voor mij weggehaald en kan ik het niet meer voor 30 dagen verbergen.
Azenomei @Xfade16 april 2025 09:46
Dat heb ik nu ook :( maar alle video's apart aangeven dat ik geen interesse heb en daarna op de "minder weergeven" knop drukken heeft het voor mij weer weggehaald (wie weet voor hoe lang).
Waah @Azenomei13 april 2025 18:36
Plank?
Azenomei @Waah13 april 2025 21:17
Dat is wat er staat. Iedere keer weer als ik op het kruisje naast de shorts klik.
AWiersma @Waah14 april 2025 11:52
Kromme vertaling. In het Engels noemen ze zo’n blok een shelf. Dus daar hebben ze blijkbaar plank van gemaakt.
Peenutzz @AWiersma14 april 2025 12:05
Ja, en de vertaling van "outline" (als je een randje om de letters wil, bij de instellingen voor ondertiteling) maken ze "samenvatting" in het Nederlands. Gruwelijk kromme vertalers hebben ze daar in dienst.

[Reactie gewijzigd door Peenutzz op 15 april 2025 09:24]

Sebazzz @DLSS13 april 2025 17:33
Dat is typisch van big tech. Druk je op een kruisje om iets te verbergen, dan is altijd het bericht "Okay, we won't show this section/notification/message anymore for a while" - altijd om het later weer op te dringen, alles voor de engagement.
pizzafried @Sebazzz13 april 2025 17:40
'for a while' of 'less'... en dan is het nooit 'less'....
Appel105 @DLSS13 april 2025 19:47
Inderdaad!

De shorts knop zelf kan je trouwens deactiveren door je kijkgeschiedenis uit te zetten (zo ver ik weet ook de enige manier 8)7)
Xfade @Appel10513 april 2025 22:41
Wat krom. Want die geschiedenis is juist handig. (daar kan je video's wegklikken als je dat soort niet in je algorithm wil hebben voor aanbevelingen)
!GN!T!ON @DLSS13 april 2025 18:39
Voor PC/Mac kan je een extension installeren, bijvoorbeeld Enhancer for Youtube (deze gebruik ik zelf), dan kan je Shorts helemaal verbergen / filteren: https://imgur.com/a/L7Qw87t

Voor Android kan je kijken naar Youtube Revanced (gebruik ik ook al tijden zelf).

Merkte dat ik best gevoelig ben voor die infinite scrolling troep dus heb het bewust actief geblokkeerd.
iRobbery @!GN!T!ON13 april 2025 19:03
Hier herhalen de shorts zich zo veel dat het niet eens meer interessant is. Sowieso niet, op wat kook videos na :)
SiC123 @iRobbery13 april 2025 22:54
OnlyPans shorts zijn geweldig. Helaas zijn het er niet veel
iRobbery @SiC12319 april 2025 21:58
haha ja onlypans moest ik ook even om lachen, maar ook _die_ herhaalt zich te vaak hier :)
Recursio @DLSS13 april 2025 19:51
De drug dealer wil wel dat je verslaafd bent en blijft, maar niet dat je gaat afkicken of overlijdt. Bad for business.
matroosoft @DLSS13 april 2025 21:15
Wat veel mensen niet weten: als je in een short zit een lang op je scherm drukt komt er een menuutje.

Daar staat o.a. 'niet geïnteresseerd' bij, die lijkt niet veel te doen. Maar er staat ook 'kanaal niet aanbevelen', dan wordt dat kanaal helemaal niet meer aanbevolen.

Daarmee zijn shorts niet uitgeschakeld maar krijg je wel veel meer controle over wat je te zien krijgt.
darknessblade @DLSS13 april 2025 19:22
IDD ik zelf heb ook een hekel aan shorts. ben ze liever kwijt dan dat ik ze op m'n feed zie
Indifstublatia @DLSS13 april 2025 20:40
Je kan ook Freetube gebruiken. Dan heb je die hele Shorts-onzin niet meer (tenzij je die specifiek instelt).
magician2000 @DLSS14 april 2025 00:02
Kan dat niet met GrayJay? Even geen tijd om dat te testen.
Septimamus 13 april 2025 12:23
Dit zou overkomen als een goede ontwikkeling als ze niet constant bezig zijn die shorts onder je neus te schuiven. Dat, en de nieuwe layout op YouTube is waarom ik het nu bijna niet meer gebruik op de computer.
yelop @Septimamus13 april 2025 12:25
Er zijn addons om dit eruit te slopen. Stom van youtube.
Septimamus @yelop13 april 2025 12:27
Klopt. En met een custom CSS plugin kan je de oude layout terugtoveren. Het probleem is echter dat je dit niet simpelweg in YouTube zelf kan doen. Waarom zou je niet zelf mogen kiezen hoeveel video previews je tegelijk op je scherm ziet. Heel irritant.
HKLM_ 13 april 2025 12:30
Ik zou liever zien dat de shorts bij het onderwerp blijven als ik ergens op gezocht heb… na 10 shorts gooit die er weer random shizzle tussen..
Basilange 13 april 2025 12:48
Ik heb een de app moeten hacken (revanced) omdat ik als premium gebruiker gewoon de optie wil geen shorts.

Youtube was voor mij een pauze moment met informatie en ontspanning maar shorts eten enkel tijd en ik heb niet eens iets nieuws geleerd dat ik kan onthouden.

Shorts maken mij ongelukkig en gestressed. Nu als revanced en premium gebruiker overweeg ik om op te stappen als premium gebruiker.
blorf @Basilange13 april 2025 14:21
Tot nu toe geen problemen met Shorts Block voor Gecko browsers. Op een normaal computerscherm is Shorts amper bruikbaar.

Het ergste zijn Shorts die een geconveteerde landscape opname zijn. En dan het hele beeld mirrorren over de lege ruimte. Alleen maar omdat ze anders het telefoonpubliek missen.
rejer 13 april 2025 12:59
Daarvoor is de extensie Unhook - Remove YouTube Recommended & Shorts, een goede optie als je die shorts ook beu bent.

https://chromewebstore.go...ichmfjbepaaaebmommgaepoid

https://addons.mozilla.or...utube-recommended-videos/

[Reactie gewijzigd door rejer op 13 april 2025 12:59]

FrostyPeet 13 april 2025 15:49
Het zal wel aan mijn 60 jaar levenservaring liggen dat ik het adhd gehalte van die korte filmpjes niet opzoek. Iemand roeptoetert een paar woorden, laat iets zien met een irritant achtergrondmuziekje, of met van die pop ups in neon kleuren. De danspasjes van de een of andere tienermeid boeit mij ook weinig.

En dat terwijl er ook bruikbare content is op youtube :D

Voor de jongere tweakers, ook jullie worden 60 jaar :D
pizzafried @FrostyPeet13 april 2025 17:39
Je mist Jack Blacks fantastische la-la-la lava song...
Zerora 13 april 2025 16:16
Youtube is een beetje hypocriet. Eerst duw je die Shorts door de strot van je gebruikers en nu wil je pas gaan nadenken over een timer om het kijken ervan te beperken.
HKS-Skyline 13 april 2025 16:23
Als ze nu gewoon eens de optie geven om geen shorts weer te geven dan zou dat mooi zijn. Ik wil geen shorts in mijn lijst zien. Er zijn browser plugins voor desktop die dat verzorgen maar geen optie in de app. Je kan ze wegklikken en zeggen dat je minder shorts wilt zien, maar dat doet echt helemaal niets.
Edgar Wagt @HKS-Skyline13 april 2025 16:51
Dit werkt alleen op android, maar Youtube Revanced is een ding en daarmee kan je shorts ook uitzetten

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