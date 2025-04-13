YouTube wil timer toevoegen om kijken van Shorts te beperken

YouTube overweegt een functie aan zijn app toe te voegen waarmee gebruikers een dagelijkse timer voor Shorts in kunnen stellen. Als die afloopt, kunnen gebruikers niet langer van Short naar Short scrollen.

Codestrings in bètaversie 20.15.32 van de YouTube-app wijzen op de toevoeging van de timer, ontdekte Android Authority. Gebruikers kunnen er zelf voor kiezen of ze een dagelijkse timer instellen en hoelang deze duurt. Deze timer beperkt alleen de mogelijkheid om te scrollen naar nieuwe Shorts. Momenteel kunnen gebruikers op de YouTube-app tijdens het kijken van een Short omlaag scrollen om steeds weer een nieuwe video te zien, maar na afloop van de timer lijkt dat niet langer mogelijk te zijn.

YouTube waarschuwt in de codestrings dat gebruikers nog steeds losse Shorts kunnen bekijken. Een woordvoerder van het videoplatform bevestigt tegen TechCrunch dat het platform een dergelijke functie overweegt. Het is al langer mogelijk om een timer in te stellen waarna YouTube gebruikers aanraadt om pauze te nemen van het kijken van video's.