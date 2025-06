YouTube geeft pc-versie Studio apart tabblad voor Shorts-video's

YouTube geeft creators een apart tabblad voor Shorts in de pc-versie van de Studio-omgeving. Tot dusver werden deze korte video's tussen de reguliere content getoond. De gescheiden tabbladen waren al aanwezig in de appversie van YouTube Studio.

De optie om Shorts in een apart tabblad te tonen, is volgens de YouTube Creator Liaison-tussenpersoon Rene Ritchie een gewilde functie. Makers kunnen hun content in YouTube Studio managen, waarbij deze tool dus voortaan ook in de pc-versie onderscheid maakt tussen Shorts en reguliere video's. Volgens Ritchie brachten veel gebruikers Shorts en langere video's in sommige gevallen via andere kanalen uit. Met het nieuwe tabblad moet het managen van verschillende videovormen op één kanaal gemakkelijker worden.