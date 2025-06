Google Bard kan YouTube-video's analyseren en samenvattingen geven

Google Bard, de ChatGPT-concurrent van de zoekgigant, kan nu YouTube-video's samenvatten en analyseren zonder dat de gebruiker die bekijkt. Het is onbekend wat dat gaat betekenen voor videomakers op YouTube.

Google zegt dat gebruikers bijvoorbeeld onderdelen van recepten uit video's kunnen halen door ze aan Bard te vragen. Daarbij kunnen gebruikers Bard vragen om individuele video's te analyseren en op basis daarvan antwoord te geven. The Verge zegt dat de functie, die nu nog een Labs-functie is en niet standaard ingeschakeld is, nog niet naar behoren werkt. Zo moest de auteur de prompt aanpassen om uit een bepaalde video een recept te krijgen. De functie is er nog niet in het Nederlands.

De functionaliteit roept vragen op over de rol van makers in een wereld met generatieve AI. Als AI-assistenten bijvoorbeeld een stap-voor-stapinstructie uit een video kunnen halen voor reparaties of koken, zal de noodzaak om die video's te raadplegen afnemen en krijgen die video's mogelijk minder aandacht en dus inkomsten.