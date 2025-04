Microfoon in Google-zoekbalk op Android opent niet langer Assistent

De microfoon in de zoekbalk op Android zal niet langer de Google Assistent openen. In plaats daarvan leidt het naar Google-zoekresultaten. Daarnaast verwijdert het bedrijf nog veel meer functies uit zijn digitale assistent.

Wanneer de functies precies ophouden te bestaan is onbekend, maar gebruikers krijgen daar vanaf 26 januari melding over, meldt Google. Het gaat volgens het zoekbedrijf om weinig gebruikte functies in de digitale assistent. Door die te verwijderen kan Google meer aandacht besteden aan functies die veel klanten wel gebruiken.

Onder meer posten op sociale media en reserveringen maken via Google Assistent zal niet langer mogelijk zijn, zo blijkt uit de lijst. Ook kan Assistent niet langer informatie over contacten geven. Het bedienen van een stopwatch op een slimme speaker met of zonder scherm kan evenmin. Timers blijven wel mogelijk. Ook het gebruik van de stem om een bericht te sturen naar een Google Family Group is niet langer mogelijk.