Google brengt AI-chatbot Bard in Nederland en België uit voor minderjarigen

Google heeft AI-chatbot Bard in Nederland en België uitgebracht voor tieners van zestien tot achttien jaar. Tot nu toe moesten gebruikers meerderjarig zijn om de AI-chatbot van het bedrijf te gebruiken.

Als tieners beginnen met Bard, krijgen ze onder meer in een korte video uitleg over waar Bard voor is en die ze vertelt dat ze feiten die de chatbot noemt altijd moeten checken, zegt Google. Tieners moeten controle hebben over hun eigen account om Bard te kunnen gebruiken. In de Benelux is dat zestien jaar, in sommige andere landen ligt die leeftijdsgrens lager, zegt Google.

Het zoekbedrijf kondigde de concurrent voor ChatGPT in februari aan, maar bracht hem pas deze zomer uit in Europa nadat de chatbot al eerder in andere landen uitkwam. Vermoedelijk probeerde Google Bard in lijn te krijgen met Europese wetgeving. Zo staat er nu bij dat menselijke reviewers mogelijk inzage krijgen in gesprekken.