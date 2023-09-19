Nederlandse Google Bard-gebruikers krijgen aanpasbare antwoorden met plaatjes

Nederlandstalige gebruikers van Google Bard kunnen sinds dinsdag antwoorden van de chatbot aanpassen. Ook kan de chatbot nu plaatjes laten zien in antwoorden.

Ook het uploaden van plaatjes via Google Lens wordt mogelijk, zegt Google. Google Nederland bevestigt dat Nederlands een van de veertig talen is waarin de functionaliteit beschikbaar komt. Uit een korte test van Tweakers blijkt bovendien dat het al werkt. De functies waren er al een paar maanden in het Engels.

Engelstalige gebruikers kunnen informatie uit andere diensten gaan halen. Zo kan Bard e-mails uit Gmail en documenten uit Google Drive gaan ophalen en die scannen. Google bevestigt dat alleen de software dat kan en dat mensen daar geen inzage in krijgen. De upgrades voor Bard staan sinds dinsdagmiddag live.

Google Bard upgrades september 2023Google Bard upgrades september 2023

Google Bard heeft aanpasbare antwoorden en kan plaatjes weergeven. Tot een juiste omschrijving van het Tweakers-logo komt Bard nog niet, want het is geen witte steeksleutel op een zwarte achtergrond.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 19-09-2023 15:45 16

19-09-2023 • 15:45

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Reacties (16)

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OruBLMsFrl 19 september 2023 16:04
Blijft heel gevaarlijk hoe het er geschreven staat als waarheid, terwijl er heel fundamentele zaken onjuist zijn. Je gaat zo makkelijk de fout in hiermee... ook al bij advocaten gebeurd, het is een gekke tijd, dat als je even niet oplet met AI en sociale media, je steeds verder van gecontroleerde bronnen en daarmee de feiten af komt te staan.
nzall @nopcode19 september 2023 17:08
Ik heb al HEEL lange discussies gehad over feiten en waarheid, en de korte samenvatting: Je hebt één werkelijkheid die zich in een bepaalde staat bevindt, en iedereen maakt observaties van die werkelijkheid om hun eigen waarheid te vormen. Dus er is niet één echte waarheid, iedereen heeft een eigen waarheid die de werkelijkheid voorstelt zoals die geobserveerd wordt door die persoon.

Om een voorbeeld te geven: als wij tegenover elkaar zitten op een tafel, jij aan de noordkant en ik aan de zuidkant, en we kijken naar elkaar, en op de westelijke helft staat een bord sla en op de oostelijke helft staat een bord spaghetti, dan is de werkelijkheid dat het bord sla westelijker staat dan het bord spaghetti, maar MIJN waarheid is dat het bord spaghetti rechts van het bord sla staat, terwijl JOUW waarheid is dat het bord spaghetti juist links van het bord sla staat. Wij hebben dus allebei onze eigen waarheid over de relatieve locatie van die 2 borden eten, en beide waarheden zijn correct. Je kunt niet zeggen dat mijn waarheid correct is en die van jou fout of omgekeerd, want het zijn allebei individuele perspectieven van de werkelijkheid. Maar er is maar 1 werkelijkheid, ongeacht van welke waarheden wij zien.

Nu, hoeveel iemand ook weet, NIEMAND weet de volledige correcte staat van de werkelijkheid. Mensen kennen alleen hun eigen waarheid en die aspecten van waarheden van anderen die met hen gedeeld zijn door die anderen. En we kunnen wel zelf aannames maken over die waarheden van anderen, maar die zijn vaak gekleurd door onze eigen waarheden.

Om een ander voorbeeld te geven: stel dat links van mij iemand komt zitten met een visuele beperking waardoor de beelden die door zijn ogen binnenkomen horizontaal gespiegeld worden, maar ik weet dat van hem niet. voor die persoon is de waarheid die hij observeert van de werkelijkheid dat het bord spaghetti links staat van het bord sla, maar ikzelf neem natuurlijk aan dat hij het bord spaghetti net als mij rechts van het bord sla ziet staan. En als hij dan vraagt aan mij om op zijn bord een stapeltje te leggen van het rechterbord, dan zal ik hem spaghetti geven, terwijl hij eigenlijk de sla bedoelde.

En zo is het net zo met nieuwsberichten, Wikipedia, YouTube en andere bronnen: die brengen NOOIT de volledige werkelijkheid, want ze kunnen gewoon niet alles weten, zelfs als ze erin slagen om alles te observeren wat iedereen ter wereld observeert. En er zijn dan 3 keuzes die deze diensten kunnen maken voor het delen van hun waarheid: Oftewel delen ze ENKEL hun eigen waarheid, en zeggen ze eerlijk dat hun eigen waarheid ontoereikend is op bepaalde vlakken; Oftewel vullen ze hun eigen waarheid aan met delen van andere waarheden waarvan ze de waarnemer vertrouwen; OF ze vullen hun eigen waarheid aan met meningen, gedachten en andere verzinsels waarvan ze vermoeden dat die overeenstemmenmet de werkelijkheid, of die misschien juist niet overeenstemmen met de werkelijkheid en enkel dienen om hun eigen waarheid kracht bij te zetten.

De meest betrouwbare nieuwsbronnen brengen enkel hun eigen waarheid, maar het probleem is dat die vaak zo beperkt is dat deze geen meerwaarde heeft. Als we bijvoorbeeld het eventjes versimpelen en zeggen dat de hele redactie van de NOS 1 waarheid heeft, dan nog zal een bericht over Oekraïne nooit meer kunnen zeggen dan "onze journalist heeft zelf deze raketinslag in dorp X zien gebeuren". Want zodra ze zeggen "we hebben deze camerabeelden ontvangen van een raketinslag in dorp X" of "dit zeggen getuigen van de raketinslag in dorp X" of "hulpdiensten zeggen dat er # aantal slachtoffers gevallen zijn bij de raketinslag in dorp X" zitten ze al in de tweede groep, de groep die hun eigen waarheid aanvult met die van anderen. 95% van de nieuwsbronnen zitten in die laatste groep.

De derde groep zijn de minst betrouwbare: dit gaat vaak over propagandisten en opiniemakers die hun waarheid proberen in te zetten als wapen om een bepaald doel te bereiken. Dit gaat dan over staatsmedia van dictaturen of media die sterk gelinkt zijn aan een politieke partij of strekking. En ik heb het hier niet specifiek over één land of strekking of overtuiging. Er zullen binnen de berichtgeving van de overheid van Oekraïne net zo goed als die van Rusland verzwijgingen of verdraaiingen zitten van de werkelijkheid zodat hun waarheid positiever overkomt. En berichtgeving van zowel Trumpstemmers als klimaatactivisten hebben ook vaak verzwijgingen of opinies die speciaal gevormd zijn om hun eigen achterban uit te breiden of op te zwepen.

Om terug te komen op het artikel: Het probleem is dat Bard en ChatGPT in feite geen eigen waarheid hebben. hun boodschappen zijn gebaseerd op de gezamenlijke waarheden van miljarden mensen en organisaties. Je zou denken dat dit dan een meer objectieve waarneming is van de werkelijkheid omdat het een combinatie is van vele observaties van de werkelijkheid, maar het is juist het omgekeerde: die modellen weten niet welke delen van deze waarheden eigen observaties zijn, welke delen tweedehands observaties zijn van betrouwbare bronnen, en welke delen verzonnen zijn voor eigen gewin. En dat is iets dat ze ook niet KUNNEN weten, want dat soort metadata wordt doorgaans gewoon eruit gerekend bij het opbouwen van het model.

En om antwoord te geven op JOUW vraag: er is niet één waarheid, er zijn miljarden waarheden, maar sommige waarheden zijn meer getrouw ten opzichte van de werkelijkheid. Wat ik zelf het belangrijkste vind (en dat is dan mijn eigen mening) is dat mensen hiervan op de hoogte zijn en dat waarheden die minder getrouw zijn aan de werkelijkheid van duiding voorzien worden, zodat mensen zelf kunnen besluiten of deze waarheden hun tijd waard zijn.
beeldbuijs @nzall19 september 2023 21:35
Het spaghettibordverhaal is geen sterk voorbeeld. Natuurlijk staat het voor de een links en de anders rechts als je tegenover elkaar zit, maar dat spreekt elkaar niet tegen en daar zul je dus ook geen discussie over te krijgen. Dit zijn gewoon feiten waar we het allemaal over eens kunnen zijn.

Het gaat eerder mis op het moment dat de NOS keuzes moet maken, want er is maar 3 minuten zendtijd. Wat is het belangrijkste nieuws van vandaag? Prinsjesdag was vandaag niet te omzeilen, maar wordt het andere item iets over klimaatdoelen of over het oktoberfest?
nzall @beeldbuijs19 september 2023 22:06
Ik gebruikte vroeger een voorbeeld met een tas koffie: staat het oor van de tas nu aan de linkerkant of de rechterkant? En het belangrijkste is: er is geen juist antwoord tussen links en rechts! dat hangt volledig af van de hoek van waaruit je de tas bekijkt. Afhankelijk van of je vanuit het noorden kijkt of het zuiden staat het oor aan de andere kant. Maar als je oriëntatieonafhankelijke taal gebruikt zoals de windroos, dan kun je wel zeggen dat het oor aan de westkant van de tas staat. En als je afspreekt dat je altijd de tas bekijkt vanaf het zuiden van de tafel, dan staat het oor ook altijd aan de linkerkant.

Daarnaast ook: mijn voorbeeld probeert ook duidelijk te maken dat links of rechts (dus je eigen waarheid) afhankelijk is van je eigen perspectief op de "neutrale" werkelijkheid (het oor staat aan de westkant). Maar zelfs daarin zijn er afspraken. Wij hebben globaal afgesproken dat het noorden in de richting is van de poolster, en het zuiden in de andere richting. En dat het oosten de richting is waar de zon in opkomt en het westen waar de zon in ondergaat. Maar als er een taal zou zijn waarin ons woord "Oosten" vertaalt wordt naar "westen" en omgekeerd, dan moeten we weer anders denken. Dan moeten we bijvoorbeeld nog een stapje verder gaan en zeggen "het oor van de tas wijst naar de richting waarin de zon ondergaat". Dus daarin opnieuw die dichotomie van de wereld die kan worden herleid naar een "werkelijkheid" van fysieke eigenschappen, met daarbovenop een laag "waarheden" die enerzijds bestaan uit observaties en anderzijds over afspraken hoe we die observaties omschrijven.
Deido @nzall20 september 2023 07:28
Waarheid is niet enkel een observatie perspectief.
We kunnen het oosten of het westen noemen, de zon komt nog steeds in dezelfde plek op.
Waarheid is wetenschap, wetenschap is met onderzoek bewijzen en weerleggen van feiten gebaseerd op kunde van verschillende gespecialiseerde mensen die het kunnen verifiëren of weerleggen.
Groningerkoek @nzall19 september 2023 17:36
En juist een gemiddelde mening is iets wat je niet moet willen. Leuk voor de politiek over hoe we geld moeten binnenhalen en uitgeven, maar feitelijkheden worden zo ook verzwakt of om zeep geholpen.
satya @nopcode19 september 2023 22:23
De waarheid is dat wat echt lijkt niet de waarheid is.
Gladiator5 @nopcode19 september 2023 16:21
Facebook! ;)
Mr. Smith @nopcode19 september 2023 16:41
De waarheid: 1997 8-)
NotSoSteady @OruBLMsFrl19 september 2023 16:28
Bard is wel erg goedgelovig. :+

https://i.imgur.com/PjBUtBV.png
Cergorach @OruBLMsFrl19 september 2023 16:51
...het is een gekke tijd, dat als je even niet oplet met AI en sociale media, je steeds verder van gecontroleerde bronnen en daarmee de feiten af komt te staan.
Dat is niet iets van alleen de laatste tijd... En het is niet alleen 'feiten', het ligt er ook heel erg aan hoe iets gepresenteerd wordt. Het glas is half vol vs. het glas is half leeg, beide zijn een feit, hetzelfde feit, maar de ene is positief, de andere is negatief. Media, afhankelijk van de politieke overtuiging of puur vanuit commercie, zijn al heel lang, heel goed met de 'waarheid' te verdraaien. Stijgende salarissen kan heel positief gebracht worden, maar ook heel negatief.

Ik ben ook heel huiverig met 'feiten', wat veel mensen als een 'feit' zien, is eigenlijk helemaal geen 'feit'. Maar slechts een interpretatie van data.

De interpretatie van mensen die denken dat AI je de juiste antwoorden geeft is onjuist, deze kan de juiste antwoorden geven, maar ook de verkeerde en beide zal door dit soort taalmodellen worden gepresenteerd als de waarheid. Dit soort AI (taalmodellen) zijn gereedschap, gebruik gereedschap waar het voor bedoeld is en niet waarvoor je denkt dat je het voor zou moeten kunnen gebruiken...
Groningerkoek @OruBLMsFrl19 september 2023 17:35
Het lastige is dat de mens steeds luier lijkt te worden, als iets of iemand op het internet het zegt zal het wel waar zijn..
rejer 19 september 2023 17:16
Bard is wel erg kansloos.

Ik vroeg m laatst even om een machine te zoeken voor een Pastakoker.
Begon ie allemaal nep producten te noemen die totaal niet bestaan.
Zeg ik dat die producten niet bestaan, zegt ie, dat klopt ik wou jou even testen. uhm..
KKose 19 september 2023 23:50
Ik begin meer en meer Bard re gebruiken, vond toch beter voor mij.
Sebastiaannn 20 september 2023 09:10
Ik ben benieuwd wanneer deze taalmodellen geïmplementeerd worden in de digitale assistenten zoals de Google Assistant. Het lijkt me wel interessant om op een natuurlijke manier met een digitale assistent te kunnen praten in plaats van antwoorden te krijgen als "Wikipedia zegt hier het volgende over" en "sorry, ik heb het niet begrepen". Als de spraak dan ook nog wat natuurlijker gaat klinken in plaats van de robotstem die we nu horen denk ik dat onze interactie met die assistenten wel een nieuw niveau kan behalen, even los van hoe feitelijk de antwoorden precies zijn.

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