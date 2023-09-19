Nederlandse Google Bard-gebruikers krijgen aanpasbare antwoorden met plaatjes

Nederlandstalige gebruikers van Google Bard kunnen sinds dinsdag antwoorden van de chatbot aanpassen. Ook kan de chatbot nu plaatjes laten zien in antwoorden.

Ook het uploaden van plaatjes via Google Lens wordt mogelijk, zegt Google. Google Nederland bevestigt dat Nederlands een van de veertig talen is waarin de functionaliteit beschikbaar komt. Uit een korte test van Tweakers blijkt bovendien dat het al werkt. De functies waren er al een paar maanden in het Engels.

Engelstalige gebruikers kunnen informatie uit andere diensten gaan halen. Zo kan Bard e-mails uit Gmail en documenten uit Google Drive gaan ophalen en die scannen. Google bevestigt dat alleen de software dat kan en dat mensen daar geen inzage in krijgen. De upgrades voor Bard staan sinds dinsdagmiddag live.

Google Bard heeft aanpasbare antwoorden en kan plaatjes weergeven. Tot een juiste omschrijving van het Tweakers-logo komt Bard nog niet, want het is geen witte steeksleutel op een zwarte achtergrond.