Nederlandse Google Bard-gebruikers krijgen aanpasbare antwoorden met plaatjes

Ik heb al HEEL lange discussies gehad over feiten en waarheid, en de korte samenvatting: Je hebt één werkelijkheid die zich in een bepaalde staat bevindt, en iedereen maakt observaties van die werkelijkheid om hun eigen waarheid te vormen. Dus er is niet één echte waarheid, iedereen heeft een eigen waarheid die de werkelijkheid voorstelt zoals die geobserveerd wordt door die persoon.
Om een voorbeeld te geven: als wij tegenover elkaar zitten op een tafel, jij aan de noordkant en ik aan de zuidkant, en we kijken naar elkaar, en op de westelijke helft staat een bord sla en op de oostelijke helft staat een bord spaghetti, dan is de werkelijkheid dat het bord sla westelijker staat dan het bord spaghetti, maar MIJN waarheid is dat het bord spaghetti rechts van het bord sla staat, terwijl JOUW waarheid is dat het bord spaghetti juist links van het bord sla staat. Wij hebben dus allebei onze eigen waarheid over de relatieve locatie van die 2 borden eten, en beide waarheden zijn correct. Je kunt niet zeggen dat mijn waarheid correct is en die van jou fout of omgekeerd, want het zijn allebei individuele perspectieven van de werkelijkheid. Maar er is maar 1 werkelijkheid, ongeacht van welke waarheden wij zien.
Nu, hoeveel iemand ook weet, NIEMAND weet de volledige correcte staat van de werkelijkheid. Mensen kennen alleen hun eigen waarheid en die aspecten van waarheden van anderen die met hen gedeeld zijn door die anderen. En we kunnen wel zelf aannames maken over die waarheden van anderen, maar die zijn vaak gekleurd door onze eigen waarheden.
Om een ander voorbeeld te geven: stel dat links van mij iemand komt zitten met een visuele beperking waardoor de beelden die door zijn ogen binnenkomen horizontaal gespiegeld worden, maar ik weet dat van hem niet. voor die persoon is de waarheid die hij observeert van de werkelijkheid dat het bord spaghetti links staat van het bord sla, maar ikzelf neem natuurlijk aan dat hij het bord spaghetti net als mij rechts van het bord sla ziet staan. En als hij dan vraagt aan mij om op zijn bord een stapeltje te leggen van het rechterbord, dan zal ik hem spaghetti geven, terwijl hij eigenlijk de sla bedoelde.
En zo is het net zo met nieuwsberichten, Wikipedia, YouTube en andere bronnen: die brengen NOOIT de volledige werkelijkheid, want ze kunnen gewoon niet alles weten, zelfs als ze erin slagen om alles te observeren wat iedereen ter wereld observeert. En er zijn dan 3 keuzes die deze diensten kunnen maken voor het delen van hun waarheid: Oftewel delen ze ENKEL hun eigen waarheid, en zeggen ze eerlijk dat hun eigen waarheid ontoereikend is op bepaalde vlakken; Oftewel vullen ze hun eigen waarheid aan met delen van andere waarheden waarvan ze de waarnemer vertrouwen; OF ze vullen hun eigen waarheid aan met meningen, gedachten en andere verzinsels waarvan ze vermoeden dat die overeenstemmenmet de werkelijkheid, of die misschien juist niet overeenstemmen met de werkelijkheid en enkel dienen om hun eigen waarheid kracht bij te zetten.
De meest betrouwbare nieuwsbronnen brengen enkel hun eigen waarheid, maar het probleem is dat die vaak zo beperkt is dat deze geen meerwaarde heeft. Als we bijvoorbeeld het eventjes versimpelen en zeggen dat de hele redactie van de NOS 1 waarheid heeft, dan nog zal een bericht over Oekraïne nooit meer kunnen zeggen dan "onze journalist heeft zelf deze raketinslag in dorp X zien gebeuren". Want zodra ze zeggen "we hebben deze camerabeelden ontvangen van een raketinslag in dorp X" of "dit zeggen getuigen van de raketinslag in dorp X" of "hulpdiensten zeggen dat er # aantal slachtoffers gevallen zijn bij de raketinslag in dorp X" zitten ze al in de tweede groep, de groep die hun eigen waarheid aanvult met die van anderen. 95% van de nieuwsbronnen zitten in die laatste groep.
De derde groep zijn de minst betrouwbare: dit gaat vaak over propagandisten en opiniemakers die hun waarheid proberen in te zetten als wapen om een bepaald doel te bereiken. Dit gaat dan over staatsmedia van dictaturen of media die sterk gelinkt zijn aan een politieke partij of strekking. En ik heb het hier niet specifiek over één land of strekking of overtuiging. Er zullen binnen de berichtgeving van de overheid van Oekraïne net zo goed als die van Rusland verzwijgingen of verdraaiingen zitten van de werkelijkheid zodat hun waarheid positiever overkomt. En berichtgeving van zowel Trumpstemmers als klimaatactivisten hebben ook vaak verzwijgingen of opinies die speciaal gevormd zijn om hun eigen achterban uit te breiden of op te zwepen.
Om terug te komen op het artikel: Het probleem is dat Bard en ChatGPT in feite geen eigen waarheid hebben. hun boodschappen zijn gebaseerd op de gezamenlijke waarheden van miljarden mensen en organisaties. Je zou denken dat dit dan een meer objectieve waarneming is van de werkelijkheid omdat het een combinatie is van vele observaties van de werkelijkheid, maar het is juist het omgekeerde: die modellen weten niet welke delen van deze waarheden eigen observaties zijn, welke delen tweedehands observaties zijn van betrouwbare bronnen, en welke delen verzonnen zijn voor eigen gewin. En dat is iets dat ze ook niet KUNNEN weten, want dat soort metadata wordt doorgaans gewoon eruit gerekend bij het opbouwen van het model.
En om antwoord te geven op JOUW vraag: er is niet één waarheid, er zijn miljarden waarheden, maar sommige waarheden zijn meer getrouw ten opzichte van de werkelijkheid. Wat ik zelf het belangrijkste vind (en dat is dan mijn eigen mening) is dat mensen hiervan op de hoogte zijn en dat waarheden die minder getrouw zijn aan de werkelijkheid van duiding voorzien worden, zodat mensen zelf kunnen besluiten of deze waarheden hun tijd waard zijn.