Hollywood-schrijvers beëindigen staking met veel toezeggingen rondom AI-scripts

Hollywood-schrijvers krijgen een groot deel van de eisen ingewilligd rondom kunstmatige intelligentie en streamingdiensten. De schrijversvakbond staakt al maanden, onder andere vanwege de angst van scenarioschrijvers over de invloed van AI op de filmindustrie.

De Writer's Guild of America heeft een overeenkomst bereikt met de grootste Hollywood-studio's over een reeks eisen die zij op tafel hadden gelegd. Daarmee komt er een einde aan een maandenlange staking. De WGA, een grote vakbond die duizenden schrijvers van films, series en televisieprogramma's vertegenwoordigt, staakt al vijf maanden. De schrijvers willen onder andere een hogere vergoeding voor hun werk krijgen als dat werk op streamingdiensten verschijnt. Als films via televisienetwerken opnieuw worden uitgezonden, krijgen schrijvers telkens nieuwe royalty's. Bij streamingdiensten als Netflix of Disney+ is dat niet het geval; daar is vaak helemaal geen dergelijk syndicatiemodel.

Onder de nieuwe overeenkomst wordt het betaalmodel herzien; schrijvers krijgen voortaan betaald op basis van een nieuwe verdeelsleutel. Die verdeelsleutel draait onder andere om het aantal abonnees in binnen- en buitenland en het aantal gestreamde uren, verdeeld over het budget en de lengte van een film of serie.

Een andere belangrijke toezegging is dat streamingdiensten zoals Netflix transparanter moeten zijn over hoeveel kijkers een show heeft. Netflix zegt bijvoorbeeld niet hoeveel gebruikers er kijken naar populaire series als Stranger Things. Die cijfers worden overigens niet openbaar. De streamingdiensten gaan die cijfers alleen delen met de vakbond onder een geheimhoudingsverklaring.

Kunstmatige intelligentie

De schrijvers staakten niet alleen voor hogere vergoedingen, maar ook voor maatregelen tegen de inzet van kunstmatige intelligentie. De vakbondsleden zijn bang dat studio's scripts pakken en die voeden aan taalmodellen om op basis daarvan nieuwe content te produceren. Daar hebben de studio's nu stevige concessies in moeten doen.

Een belangrijk punt is dat 'AI niet mag worden gebruikt om literair materiaal te schrijven of te herschrijven'. Daarnaast moeten studio's beloven dat scripts die toch door AI worden gegenereerd niet als origineel bronmateriaal kunnen dienen en daarmee de geloofwaardigheid van de originele schrijver onderuit kunnen halen. Schrijvers kunnen er namelijk wel zelf voor kiezen om AI in te zetten om scripts te schrijven, maar dat mag alleen als een studio er toestemming voor heeft gegeven. Studio's mogen verder niet eisen dat schrijvers zelf AI-tools inzetten.

Als studio's de schrijvers voorzien van bronmateriaal, dan moeten de studio's dat verplicht noemen. Tot slot mag de vakbond de studio's verbieden om AI-modellen te trainen op materiaal dat door leden is gemaakt, maar dat is vooral een toekomstige mogeijkheid; op dit moment heeft de vakbond nog niet zo'n beleid.