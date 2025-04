WSJ: Netflix wil prijzen verhogen als acteurs- en schrijversstaking afgelopen is

Netflix is naar verluidt van plan om de prijzen van reclamevrije streamingabonnementen te verhogen na het eindigen van de huidige acteurs- en schrijversstakingen in Hollywood. Het is niet waarschijnlijk dat deze vermeende prijsstijging ook direct in de Benelux van kracht wordt.

Betrokkenen melden tegen The Wall Street Journal dat de streaminggigant waarschijnlijk eerst in de Verenigde Staten en Canada een prijsverhoging doorvoert. Dit moet gebeuren als de huidige stakingen van Hollywood-acteurs en -schrijvers zijn afgelopen; dat duurt naar verwachting niet lang meer. De Writers Guild of America heeft vorige week een voorlopige overeenkomst met de grote filmstudio's gesloten terwijl de Screen Actors Guild kortgeleden weer begonnen is met onderhandelingen met de studio's.

De twee vakbonden willen een hoger loon en een eerlijkere verdeling van de inkomsten. In de eisen worden ook nadrukkelijk streamingdiensten en kunstmatige intelligentie genoemd. Streamingdiensten zouden bijvoorbeeld afspraken moeten maken over het trainen van AI op optredens en screenplays. Netflix sloot eerder al een deal met de SAG over de periode die acteurs moeten wachten voordat bekend wordt gemaakt of er een nieuw seizoen van een serie gaat komen.

Mogelijk anticipeert Netflix met het verhogen van de prijzen op de verhoogde kosten voor toekomstige film- en serieproducties, ervan uitgaande dat zowel schrijvers als acteurs vanwege de stakingen meer willen gaan verdienen. Afgezien van deze waarschijnlijke kostenverhoging voert de streamingdienst de laatste tijd wel vaker prijsveranderingen door; de concurrentie op de streamingmarkt is de laatste jaren aanzienlijk toegenomen.