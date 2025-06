Acteursvakbond VS sluit deal met Hollywood-studio's met toezeggingen rondom AI

De Amerikaanse acteursvakbond SAG-AFTRA heeft een voorlopige deal gesloten met Hollywood-studio's om de acteursstaking te beëindigen. Er zijn onder meer toezeggingen gedaan rondom het gebruik van AI voor het maken van digitale replica's, en royalty's bij streamingsdiensten.

Volgens de deal moeten studio's toestemming vragen aan acteurs voordat ze digitale replica's van ze maken, of aan de nabestaanden in het geval van acteurs die zijn overleden. Ook moeten ze bekendmaken waar die replica's precies voor gebruikt zullen worden. Studio's mogen dus geen digitale replica gebruiken indien daar niet per project expliciet toestemming voor is gegeven. Daarnaast krijgen acteurs of hun nabestaanden een compensatie voor zowel het maken als het gebruik van deze replica's. Deze toezeggingen gelden overigens ook voor achtergrondacteurs, aldus CNN.

Daarnaast krijgen leden een bonus als hun werk op streamingdiensten terechtkomt, al is die bonus wel veel kleiner dan de oorspronkelijke eis. SAG-AFTRA wilde in eerste instantie dat acteurs een percentage van de streamingopbrengst kregen, maar daar gingen studio's niet mee akkoord. Daarom is er een 'participatiebonus' overeengekomen van in totaal circa 40 miljoen dollar per jaar. Acteurs van de 'succesvolste shows' krijgen hiermee 75 procent van hun huidige streamingroyalty's als bonus, maar dat is volgens de vakbond 'slechts een schijntje' van wat de shows op streamingsdiensten waard zijn.

Na een staking van 118 dagen heeft het bestuur van SAG-AFTRA deze week de voorlopige overeenkomst goedgekeurd tijdens een stemming waarbij 86 procent voor was. Voordat deze deal officieel wordt geratificeerd, krijgen de 160.000 leden van de vakbond vanaf aanstaande dinsdag de kans om erover te stemmen. Op 5 december moet duidelijk worden of ook de vakbondleden achter de overeenkomst staan. Het overeengekomen contract geldt voor drie jaar.

Ook Hollywood-schrijvers hebben dit jaar maanden gestaakt, eveneens onder meer uit angst voor de invloed van AI op hun werkzaamheden. In oktober bereikte de Writer's Guild of America een deal met de Hollywood-studio's. Daarin staat onder meer dat 'AI niet mag worden gebruikt om literair materiaal te schrijven of te herschrijven'.