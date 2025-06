'Tumblr en WordPress.com gaan gebruikersdata verkopen aan Midjourney en OpenAI'

Het moederbedrijf van Tumblr en WordPress.com, Automattic, is naar verluidt in gesprek met Midjourney en OpenAI om trainingsdata te leveren die afkomstig is van de posts van gebruikers. Er moet wel een opt-outoptie beschikbaar komen voor gebruikers.

Automattic staat op het punt om een licentiedeal met de twee AI-bedrijven te sluiten, beweert 404 Media op basis van een anonieme bron. Het bedrijf wil naar verluidt gebruikersgegevens van zijn platformen verkopen om zo aan een nieuwe inkomstenbron te komen. Het is niet duidelijk welk bedrag met de deal gemoeid gaat. Ook welke gegevens precies worden verkocht is niet bekend.

Wel stelt 404 Media dat Automattic in de 'initiële datadump' veel Tumblr-posts heeft verzameld die daar niet thuishoorden. Alle publieke posts van 2014 tot en met 2023 zouden zijn gescrapet, maar daartoe behoorden per ongeluk ook privéposts op publieke blogs, verwijderde blogs en expliciete posts. Het is onduidelijk of deze gegevens al zijn verstuurd naar Midjourney en OpenAI.

Automattic heeft na de publicatie van het artikel van 404 Media een blogpost online gezet. Daarin bevestigt het bedrijf samen te werken met 'bepaalde AI-bedrijven', al noemt het geen namen. Het moederbedrijf laat weten dat het een instelling op Tumblr en WordPress.com heeft toegevoegd waarmee gebruikers kunnen 'ontmoedigen' dat AI-bedrijven hun posts en websites crawlen. Het bedrijf waarschuwt dat bedrijven zich hier niet aan hoeven te houden, aangezien er tot dusver geen wet is die crawling verbiedt. Wel belooft Automattic dat de bedrijven waarmee het samenwerkt de voorkeuren van gebruikers zullen respecteren. Als een gebruiker ervoor kiest om zich later af te melden, wordt de content alsnog verwijderd uit de trainingsdata van die bedrijven, aldus Automattic.