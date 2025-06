Honda brengt in de VS waterstof-EV uit die ook op te laden is

Honda heeft een elektrische suv getoond met zowel een oplaadbare accu als een waterstofbrandstofcel. De Honda CR-V e:FCEV kan hierdoor elektrisch worden opgeladen of worden volgetankt met waterstof. De EV wordt in eerste instantie enkel uitgebracht in Californië.

De Honda heeft een waterstofbrandstofcel met een vermogen van 92,2kW en een accupakket met een capaciteit van 17,3kWh, laat de fabrikant weten. De elektromotor tussen de voorwielen levert 174pk en een koppel van 310Nm. De actieradius bij elektrisch rijden is ongeveer een bescheiden 50 kilometer, voor een totaal bereik van zo'n 430 kilometer.

De FCEV kan worden opgeladen via een reguliere laadpaal. De plug-inhybridewaterstofauto kan bidirectioneel laden met een vermogen van 1,5kW. Daarnaast kan deze worden opgeladen bij waterstoftankstations. Daar zijn er momenteel nog niet heel veel van. In Nederland gaat het bijvoorbeeld om 26 stuks, terwijl er meer dan 4000 reguliere tankstations zijn. In de Amerikaanse staat Californië, waar de auto in eerste instantie verkrijgbaar zal zijn, zijn er ongeveer 55 waterstoftankstations.

De waterstof-EV heeft verder een 10,2"-dashboard, een 9"-touchscreen, ondersteuning voor Apple CarPlay en Android Auto en een audiosysteem met twaalf Bose-speakers. De CR-V e:FCEV moet later dit jaar te leasen zijn in Californië. De leaseprijs is nog niet bekend. De auto wordt voorlopig niet te koop aangeboden.

De waterstofauto komt momenteel nog niet goed van de grond. In Nederland hebben ze bijvoorbeeld een marktaandeel van minder dan 0,1 procent. Het is momenteel erg duur om een waterstofbrandstofcel te produceren en ook het tanken van waterstof is relatief prijzig. Onder meer Honda heeft in het verleden al geëxperimenteerd met waterstofauto's. Zo heeft het de Clarity uitgebracht, al werd de productie daarvan in 2021 stopgezet. Eerder heeft Renault al een soortgelijke EV met een combinatie van een accu en waterstofcel getoond, al ging dat om een conceptauto die niet daadwerkelijk op de markt werd gebracht.