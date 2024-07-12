TU Delft-studenten steken Noordzee over met zelfgebouwde waterstofboot

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Een slager om de hoek heeft echt geen afnameverplichting. Wat jij noemt geldt voor de spreekwoordelijke grootverbruikende uitzonderingen als Tata Steel.
Jij hebt je duidelijk niet ingelezen... Dit geldt niet alleen voor grootverbruikende uitzonderingen zoals Tata Steel, dit geldt voor elke aangeslotene, lees jezelf nou eens in voordat je reageert.
https://www.tennet.eu/nl/...elijken-brps/brp-register
Dus ja jij en ik zijn ook aangeslotenene en ook balansverantwoordelijk alleen vallen wij achter een energieleverancier die dit voor ons overneemt, deze moet voorspellen hoeveel energie hij kan kopen en verkopen voor dag x op tijd x. Day ahead markt en intraday markt.
Als deze vertegenwoordiger te veel of te weinig koopt voor zijn verbruik/opwek zorgt dit voor onbalans op het net. Dus de eerste lijns heeft zijn werk niet 100% goed gedaan (te verwachten), daarna moeten de netbeheerders dit oplossen door bij en af te schakelen wanneer nodig.
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Verder worden windmolens stilgezet, zonneparken uitgeschakeld en vallen private omvormers uit als het aanbod groter is dan de vraag.
Ja omvormers vallen uit als de power quality te laag wordt, dat kan gebeuren als het voltage te hoog wordt bij een inbalans. Dit gebeurt niet alleen prive, maar elke partij doet dit om zijn apparatuur te beschermen.
Niet de afname van bedrijven is het probleem. Die kan een hele tijd vooruit redelijk nauwkeurig voorspellen hoeveel afgenomen gaat worden.
Het probleem zit in het aanbod van groene energie. Een dag van te voren kan het aanbod nog redelijk voorspeld worden, maar een week van te voren is onmogelijk.
Daarom zal er altijd en vooral gestuurd moeten worden op afschakelen van groene stroom (curtailment) en bijschakelen van gascentrales.
Dit noemen we inderdaad overdimensioneren, wat meer vereist is bij groene stroom door onzekerheid ja. Uiteindelijk is ook het plan dat we groenere opwek kunnen bijschakelen. Ik heb nooit gezegd dat dit niet klopt.
Want laten we even mijn veel eerdere reactie nemen in dit topic;
Daarom wil je het over dimensioneren, wat we in het huidige net al doen maar bij groene energie nog meer moeten doen.
Daarnaast beginnen we ongelofelijk goed te worden in weersvoorspellingen icm energieopwek, het verleden voorspelt het heden. Kan je allemaal statistisch berekenen en kijken hoeveel over dimensioneren nodig is.
Dus je zegt niks nieuws, bent mijzelf aan het herhalen tegen mij. Beetje bizar. Echt compleet geen rode draad te vinden in de comments die je hier probeert te vinden, ik zei alleen dat je de energiemarkt niet begrijpt. Wat continu blijkt en ook je onwil om het wel te begrijpen.