TU Delft-studenten steken Noordzee over met zelfgebouwde waterstofboot

Twee studenten van de TU Delft hebben met een zelfgebouwde waterstofboot de Noordzee overgestoken. Donderdagavond kwamen ze na een tocht van ruim twaalf uur aan bij de haven van Ramsgate.

Het is voor het eerst dat een boot op waterstof de Noordzee is overgestoken. Vlak na vertrek ging het echter fout, vertelt Renzo Ligthart, één van de studenten, aan NU.nl. Eén van de koelingpompen begaf het, waardoor de twee na een paar kilometer weer teruggesleept moesten worden naar een haven in België. Daar werd de boot gerepareerd en na een half uur vervolgden de studenten hun weg naar Engeland. In 12,5 uur legden zij ruim 160 kilometer af.

Het project komt van het zogenaamde Hydro Motion Team van de TU Delft. Dat project startte in 2020 en heeft als doel om de maritieme industrie duurzamer te maken. Door de tocht van Nederland naar Engeland te maken, wil het team aantonen dat waterstof als duurzame brandstof gebruikt kan worden voor de scheepvaart. In de boot zit een speciale tank met daarin 25 kilo waterstof, waarmee Engeland bereikt werd.