Onderzoek OCW: mobieltjes uit klaslokaal weren maakt leerlingen geconcentreerder

Middelbare scholieren zijn onderling socialer en volgen lessen geconcentreerder nu smartphones uit de klaslokalen geweerd worden. Dat zeggen leraren en schoolleiders van bijna 600 middelbare scholen in een meting van het Nederlandse ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Organisaties uit het onderwijs en het ministerie van OCW spraken vorig jaar met elkaar af dat middelbare scholen telefoons, tablets en smartwatches vanaf januari 2024 gaan verbieden in de klas. Alle middelbare scholen die aan het onderzoek meedoen, hebben inmiddels maatregelen getroffen om mobiele telefoons uit het klaslokaal te weren, zo blijkt uit de meting van het ministerie. Tachtig procent van de scholen troffen volgens het onderzoek al maatregelen voordat de landelijke afspraak in ging. De rest heeft sindsdien beleid opgesteld, zegt staatssecretaris Mariëlle Paul van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap nu.

"Het onderzoek laat zien dat leerlingen en leraren zich vlot hebben aangepast", aldus de staatssecretaris. "Leerlingen praten meer met elkaar, letten beter op in de les en steken daar ook meer op. Bovendien zeggen scholen in het onderzoek dat ze goed uit de voeten kunnen met dit beleid en er dus geen extra hulp of ondersteuning bij nodig hebben."

Na de zomervakantie gaat de afspraak ook in het primair en speciaal onderwijs in. Het ministerie van OCW vroeg in de meting 494 basisscholen en 317 (v)so-scholen hoe zij daar tegenaan kijken. Ruim zeventig procent heeft al een vergelijkbaar telefoonbeleid, concludeert het ministerie in haar onderzoek. Leerlingen moeten vaak bij aankomst hun telefoon inleveren.

Het ministerie van OCW geeft aan dat het de effecten van de landelijke afspraak blijft monitoren. In de zomer van 2025 bekijkt het ministerie met alle betrokken partijen voor het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs of er aanvullende maatregelen nodig zijn, zoals een wettelijk verbod. Er is niet direct voor een wettelijk verbod gekozen, omdat het maken en doorvoeren van een wet langer duurt.