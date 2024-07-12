Onderzoek OCW: mobieltjes uit klaslokaal weren maakt leerlingen geconcentreerder

Middelbare scholieren zijn onderling socialer en volgen lessen geconcentreerder nu smartphones uit de klaslokalen geweerd worden. Dat zeggen leraren en schoolleiders van bijna 600 middelbare scholen in een meting van het Nederlandse ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Organisaties uit het onderwijs en het ministerie van OCW spraken vorig jaar met elkaar af dat middelbare scholen telefoons, tablets en smartwatches vanaf januari 2024 gaan verbieden in de klas. Alle middelbare scholen die aan het onderzoek meedoen, hebben inmiddels maatregelen getroffen om mobiele telefoons uit het klaslokaal te weren, zo blijkt uit de meting van het ministerie. Tachtig procent van de scholen troffen volgens het onderzoek al maatregelen voordat de landelijke afspraak in ging. De rest heeft sindsdien beleid opgesteld, zegt staatssecretaris Mariëlle Paul van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap nu.

"Het onderzoek laat zien dat leerlingen en leraren zich vlot hebben aangepast", aldus de staatssecretaris. "Leerlingen praten meer met elkaar, letten beter op in de les en steken daar ook meer op. Bovendien zeggen scholen in het onderzoek dat ze goed uit de voeten kunnen met dit beleid en er dus geen extra hulp of ondersteuning bij nodig hebben."

Na de zomervakantie gaat de afspraak ook in het primair en speciaal onderwijs in. Het ministerie van OCW vroeg in de meting 494 basisscholen en 317 (v)so-scholen hoe zij daar tegenaan kijken. Ruim zeventig procent heeft al een vergelijkbaar telefoonbeleid, concludeert het ministerie in haar onderzoek. Leerlingen moeten vaak bij aankomst hun telefoon inleveren.

Het ministerie van OCW geeft aan dat het de effecten van de landelijke afspraak blijft monitoren. In de zomer van 2025 bekijkt het ministerie met alle betrokken partijen voor het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs of er aanvullende maatregelen nodig zijn, zoals een wettelijk verbod. Er is niet direct voor een wettelijk verbod gekozen, omdat het maken en doorvoeren van een wet langer duurt.

Door Eveline Meijer

Nieuwsredacteur

Feedback • 12-07-2024 17:41 206

12-07-2024 • 17:41

206

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Reacties (206)

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evilution 12 juli 2024 17:50
Het is onbegrijpelijk dat mobieltjes e.d. niet van meet af aan geweerd zijn in de klas.
jimz93 @evilution13 juli 2024 07:06
Niet mee eens. "vroegah" toen Jimz93 (de naam zegt het al, uit 1993) z'n eerste nokia 3310 kreeg op laten we zeggen tien jarige leeftijd (2003). Was dit ding echt nog niet zo spectaculair of verslavend, handig als je een keer mobiel MOEST bellen, geweldig dat je er deuntjes op kan afspelen (echt 'muziek' was het nog niet) en je had er snake op maar verder eigenlijk niets. Dit was destijds dus ook nog niet 1% van de afleiding van de mobiele telefoon zoals we deze hedendaags kennen.

10 jaar later was de smartphone al behoorlijk gangbaar en 15 jaar later was iedereen om. Waarom? Men kon er nu eenmaal VEEL meer mee, zelfs bijna net zoveel als je op een volledige computer kon! En daarmee dus ook VEEL meer afleiding, laat staan de komst van (a)Social Media en het bij willen blijven van wat de rest doet inclusief fenomenen als FOMO.

Deze 2 scenario's zijn wat mij betreft een wereld van verschil, en af en toe moeten wij als mensen nu eenmaal (wellicht wat traag) ontdekken wat voor effecten bepaalde evoluties hebben om daar vervolgens vormen van regulatie op toe te passen voor het welzijn van de samenleving.

Kleine toevoeging: op de helft van het middelbaar onderwijs, voor mij rond 2007/8 werden mobieltjes (en de eerste smartphones) ook meer storend. De prachtige "remedie" van school: Als je mobiel ook maar zichtbaar waren of een geluidje maakte in de klas mocht je deze bij de leraar inleveren, verdween deze in de lade die op slot ging en kreeg je hem de volgende dag of bij de volgende les van dat vak weer terug. Reken er maar op dat iedereen er voor zorgde dat die dingen "onzichtbaar" bleven door ze niet te gebruiken! :P

Ik hoop dat dit een iets genuanceerder beeld voor je schetst :)

[Reactie gewijzigd door jimz93 op 22 juli 2024 15:03]

BlaDeKke @jimz9313 juli 2024 11:34
Bij ons zijn mobieltjes altijd verboden geweest. Heb dat nooit mogen gebruiken in de klas of op de speelplaats. Maar we mochten wel roken op de spleeplaats vanaf 16 jaar. Er was een afgebakende zone voor de rokers :+

[Reactie gewijzigd door BlaDeKke op 22 juli 2024 15:03]

jimz93 @BlaDeKke13 juli 2024 12:39
Ik kan me eerlijk gezegd niet herrinneren of dat bij ons het geval was. Ik weet wel dat ik dat ding nooit in de klas gebruikt heb, hetzelfde geld voor mijn toenmalige klasgenoten. Dat spreekt wat mij betreft boekdelen :)
BlaDeKke @jimz9313 juli 2024 12:56
Gsm werd bij ons afgepakt als ze hem zagen of hoorde. Volgens regels moest die uitgeschakeld worden voor je de schoolpoort binnen ging. Je kon je gsm op stil zetten. Maar als je gebeld of gestuurd werd, en ze hoorde hem nog maar trillen, dan was je hem kwijt voor die dag. Dat was altijd grappig ook.

Die ging dan naar het secretariaat, daar kon je die na het laatste lesuur gaan halen in ruil voor een notitie in je agenda.

Het jaar na ik afgestudeerd ben werd roken verboden op scholen vanuit de overheid. In ruil daarvoor mocht vanaf dan de gsm op de speelplaats gebruikt worden. Op mijn school was de gsm dus letterlijk het nieuwe roken.

Ik ben van 1990, was je dus slechts 3 jaar voor en ik ging naar school in België.
Kleine toevoeging: op de helft van het middelbaar onderwijs, voor mij rond 2007/8 werden mobieltjes (en de eerste smartphones) ook meer storend. De prachtige "remedie" van school: Als je mobiel ook maar zichtbaar waren of een geluidje maakte in de klas mocht je deze bij de leraar inleveren, verdween deze in de lade die op slot ging en kreeg je hem de volgende dag of bij de volgende les van dat vak weer terug. Reken er maar op dat iedereen er voor zorgde dat die dingen "onzichtbaar" bleven door ze niet te gebruiken! :P
Laat dat net het jaar zijn dat mobieltjes toegelaten werden op de speelplaats op men middelbare school. Alsook het jaar dat ik afgestudeerd ben daar. Ik heb alleen mogen roken op de speelplaats 8)7

[Reactie gewijzigd door BlaDeKke op 22 juli 2024 15:03]

NLkaiser @BlaDeKke14 juli 2024 08:24
Ja dat was bij ons ook, en werdt je betrapt dan mocht je je 3310 inleveren en kreeg je hem de volgende dag weer terug
BlaDeKke @NLkaiser14 juli 2024 10:20
Zelfde dag, want velen fietsten +10km naart school.
Piemol @jimz9313 juli 2024 19:15
M.a.w.: de mobiel zorgde toen al niet eens voor veel afleiding (er kon nog niet veel mee) en zelfs dat was verboden. Althans, bij mij op school en ik ben een snippertje ouder.
looptwellos @evilution12 juli 2024 19:55
Snap er geen harses van. Ik ben van de generatie waar de gsm en uiteindelijk de smartphone normaal was geworden en tegelijkertijd computers ook gebruikelijk waren voor al je schoolwerk. Als het 10 a 15 jaar geleden kon, waarom kan het nu niet?
Dykam @looptwellos12 juli 2024 20:16
Wat bedoel je precies? Wat kan nu niet?

Als je bedoelt "mobieltjes in de klas zonder afleiding", dan is dat omdat mobiels en apps geëvolueerd zijn, en significant verslavender zijn dan vroeger. Daarnaast is constant online zijn ook vaker aanwezig. En is de leeftijd omlaag gegaan dat kinderen een redelijke smartphone bezitten.
looptwellos @Dykam12 juli 2024 21:53
Wellicht verkeerde woordkeuze maar ik snap vooral niet waarom een gezond beleid dat verantwoordelijkheid legt en aanleert bij de scholieren niet vanzelfsprekend is en in sommige gevallen niet kan. Voor mij was het 10 a 15 jaar geleden al vanzelfsprekend dat een mobiel niks te zoeken had in de klas en ook direct afgepakt werd door de docent zodra hij uit de broekzak kwam.

Als ik zo de reacties lees kiezen scholen er vaak voor om het compleet te verbieden en thuis te houden of het moet in het kluisje. Of dat er het argument veiligheid en noodgevallen gevoerd wordt dat telefoons er altijd moeten zijn. Wat is er mis met de school bellen en naar je kind/docent van je kind vragen? Vroeger kon het ook. Of dat een telefoon belangrijk is om je rooster te zien, ik had in mijn tijd ook magister met een digitaal rooster maar net zoals de rest een klassieke papieren agenda met uitgedrukt rooster, kon toen ook prima dus waarom nu niet?

Voor de rest een algemene rant dat naar mijn gevoel er lui wordt gedaan met digitale middelen. Hoewel ik een niet-ouder ben en dit baseer op andere reacties. In mijn tijd een gezonde mix van digitale middelen (onderzoek, verslagen, presentaties en sporadisch een 'leerprogramma') en klassiek gehad en ik denk dat mijn generatie niet bepaald digibeet is en goed met de huidige 'digitale wereld' overweg kan.
nullbyte @looptwellos13 juli 2024 18:53
Ik begrijp niet waarom iemand niet begrijpt dat het gebruik van een device dat vrijwel is gemaakt om social media verslaving te stimuleren om daardoor gerichte advertenties te verkopen niet handig is in een klaslokaal.
looptwellos @nullbyte13 juli 2024 20:02
Ongelukkige woordkeuze, zie mijn andere reactie hierboven :)
MrFax @evilution12 juli 2024 18:30
Worden hier ook geweerd op het mbo, maar daar zit je met dat de meeste studenten 18+ zijn en eigendommen niet zomaar afgepakt mogen worden.

Ook wordt hier het verweer gebruikt dat iemand bereikbaar moet zijn voor noodgevallen, wat ook begrijpelijk is. Daarnaast hebben studenten een oplossing gevonden door gewoon Phone Link te gebruiken en alsnog hun telefoon kunnen gebruiken op hun BYOD laptop.

Ook krijg je: "Ik kan nergens meer inloggen zonder mijn mobiel vanwege al die 2FA die je overal nu hebt."

Je hebt nu die overheidscampagne voor jongeren dat ze allemaal 2FA moeten gaan gebruiken, maar een smartphone in de klas mag dus niet? Hoe los je dat soort dingen op?

[Reactie gewijzigd door MrFax op 22 juli 2024 15:03]

GabrielWB @MrFax12 juli 2024 20:25
Zal dat niet in de loop van de tijd bijtrekken?

Mensen die nu op het MBO zitten zijn dus van de periode dat mobieltjes nog in de klas mochten. Als de brugklassers van nu over 4-6 jaar doorstromen zijn ze gewend om geen telefoon in de klas te hebben.
YopY @MrFax13 juli 2024 09:57
MBO en voortgezet onderwijs is idd anders; zeker vanaf 18+ zit je daar omdat je ervoor kiest, en als je je tijd op je telefoon doorbrengt is dat je eigen keuze. Zolang je de anderen maar niet stoort.
supersnathan94
@MrFax12 juli 2024 19:13
2fa in de password managers integreren. Zoals Apple nu al doet. ChromeOS ondersteund het volgens mij ook al.
stevens20 @supersnathan9412 juli 2024 19:38
Daar heb je net twee OS’en die maar weinig in het onderwijs gebruikt worden. Wij hebben op school best wat software dat alleen op windows draait of waar we alleen een windows licentie voor hebben.
Caelorum @stevens2012 juli 2024 19:51
Weinig? Basisscholen en universiteiten zitten er vol mee..
ThaJens @Caelorum12 juli 2024 20:04
Ja, met studenten/leerlingen die het gebruiken. Ik moet de eerste universiteit nog tegenkomen waar in de bibliotheken e.d. Macs staan.
dimdek @stevens2013 juli 2024 11:41
De opensource Keepass software die op alle platformen te gebruiken is ondersteunt tegenwoordig ook 2FA en er bastaan ook Yubikeys.
MrFax @supersnathan9413 juli 2024 13:20
Een password manager op dezelfde device als waar je je wachtwoorden invoert is geen echte 2FA imho.
nullbyte @MrFax13 juli 2024 18:56
eigendommen niet zomaar afgepakt mogen worden.
Het weren van een mobile device uit een ruimte heeft niets met afpakken te maken. Ik neem aan dat men kluisjes heeft buiten het lokaal. Dan horen ze daar in te zitten.

Is het apparaat toch in het lokaal? Dan verwijdert de eigenaar zichzelf met het device uit het lokaal.

[Reactie gewijzigd door nullbyte op 22 juli 2024 15:03]

MrFax @nullbyte13 juli 2024 19:21
Argument: "Ik heb mijn mobiel nodig in geval van nood."

Dit is voor iemand die 16+ is vrij reëel. Je hebt geen ouders meer die contact opnemen met de school of je gelijk komen ophalen.

Argument 2: "Ik heb mijn mobiel nodig voor inloggen."

Dit is ook begrijpelijk, omdat steeds meer webapplicaties 2FA als vereiste stelt.

Argument 3: "Ik wil fotos kunnen maken van opdrachten op het smartboard."

Ook logisch toch?


Zo kun je wel meer argumenten bedenken waarom je smartphones niet helemaal wilt weren.

Ook kan je iemand niet gaan fouilleren voor een smartphone. Dan krijg je een beetje een dystopia-achtige gedoe. Dat wil je niet.

Daarnaast krijg je dan dat mensen alle doomscrolling naar hun laptop verplaatsen.

[Reactie gewijzigd door MrFax op 22 juli 2024 15:03]

nullbyte @MrFax13 juli 2024 19:32
Argument: "Ik heb mijn mobiel nodig in geval van nood."
Voor nood kan contact gemaakt worden met de school zelf. Als de leerling zelf genoodzaakt is om te bellen dan loopt die naar het kluisje en haalt deze er uit.
Argument 2: "Ik heb mijn mobiel nodig voor inloggen."
Inloggen kan je van te voren op de laptop, cookies realiseren langdurige sessies. En als het een desktop is, inloggen en daarna de kluis in.
Argument 3: "Ik wil fotos kunnen maken van opdrachten op het smartboard."
Je kan wel meer willen. Pak pen en papier of begin notities te maken met One note oid. Fysiek schrijven met een pen zorgt ook nog eens voor beter opnemen van de stof door de psychomotorische handelingen die er mee verbonden zijn.
Ook kan je iemand niet gaan fouilleren voor een smartphone. Dan krijg je een beetje een dystopia-achtige gedoe. Dat wil je niet.
Fouilleren? Wat een onzin, als iemand met een smartphone betrapt wordt dan gaat die de kluis in. Voor de 2e keer, ga je maar melden...

Wat is het onderwijs soft geworden, man, man ,man. Discipline is ver te zoeken.

[Reactie gewijzigd door nullbyte op 22 juli 2024 15:03]

MrFax @nullbyte13 juli 2024 19:37
Voor nood kan contact gemaakt worden met de school zelf. Als de leerling zelf genoodzaakt is om te bellen dan loopt die naar het kluisje en haalt deze er uit.
Je snapt dat het hier dan gaat om volwassenenonderwijs he? Je kan niet verwachten dat iemand eerst een school moet bellen om iets te weten te laten komen. Dat is wat mij betreft best erg kinderlijk en duurt soms gewoon te lang.

Daarnaast kan je als volwassene ook worden gebeld door bijvoorbeeld de Belastingdienst, UWV, etc... Die gaan echt je ROC niet bellen. En zo kan ik nog wel meer dingen verzinnen.

Nee, een volwassene moet gewoon bereikbaar zijn, net zoals dat een volwassene op werk ook gewoon bereikbaar moet kunnen zijn.
Inloggen kan je van te voren op de laptop, cookies realiseren langdurige sessies. En als het een desktop is, inloggen en daarna de kluis in.
Dit is natuurlijk onbetrouwbaar en dat zou voor heel veel gezeur zorgen met heen en weer lopen. Dat willen scholen niet.
Je kan wel meer willen. Pak pen en papier of begin notities te maken met One note oid. Fysiek schrijven met een pen zorgt ook nog eens voor beter opnemen van de stof door de psychomotorische handelingen die er mee verbonden zijn.
Dit is natuurlijk niet handig als er maar weinig tijd is. Een foto is veel sneller en kan je via Google Lens direct omzetten in text. Super handig.

Al met al zou dit alleen maar voor gezeur in de klas zorgen. Ik denk dat dat geen goed idee is.

[Reactie gewijzigd door MrFax op 22 juli 2024 15:03]

nullbyte @MrFax13 juli 2024 19:41
Ik heb een hele rits aan ICT certificaten en opleidingen, allemaal volwassenen onderwijs. Nog NOOIT heeft een instructeur daar iets aan moeten doen. Smartphones waren altijd toegestaan. En anders haal je het toch niet. Daarvoor ben je volwassen. Die discussie is er niet wat mij betreft. Ik heb het over minderjarigen, kinderen, basisscholen.
MrFax @nullbyte13 juli 2024 19:47
Dat heb je mijn eerste comment niet goed heb gelezen. Ik heb het hier over (jong)volwassenenonderwijs (16-30): Mbo, Hbo, WO.

Nu gaat het bij hbo en WO meestal wel goed (ook niet altijd), maar bij de mbo zitten vaak (probleem)jongeren, die dus vaak met huisvestingsproblemen zitten, allerlei andere problemen hebben (justitie, sociaal, etc), etc. Die kan je wat mij betreft niet zonder telefoon de klas insturen. Al is het soms moeilijk ze van hun telefoon af te houden, is een totaalverbod niet slim.

Stel ze worden gebeld voor een bezichtiging van een sociale huurwoning en hun kans voorbij schiet omdat z'n telefoon in een kluisje lag. Je kan zo dingen blijven opnoemen.

Toch wil de overheid ook een totaalverbod bij het mbo, en mogelijk zelfs hbo, en WO. Of dat echt slim is? Ik vind van niet.

[Reactie gewijzigd door MrFax op 22 juli 2024 15:03]

nullbyte @MrFax14 juli 2024 11:45
Ik denk dat we het eens zijn, er zijn ook mogelijkheden die je met een verbod afschiet.

Dus een totaalverbod, ik laat het in het midden, ik ben geen leraar en doe buiten tweakers geen zaken met social media. Social media zou gebanned moeten worden uit klaslokalen, niet de mobile devices. Hoe dit te bereiken? Geen idee, het enige dat ik kan bedenken zijn managed devices zoals ABM voor Apple doet. Hierin kan een whitelist voor Apps en een blocklist voor Social media websites toegepast worden. Elke leerling een eigen smartphone van school voor op school.

[Reactie gewijzigd door nullbyte op 22 juli 2024 15:03]

Samuel Butler @MrFax15 juli 2024 13:31
Ik werk op een middelbare school en wij mogen mobieltjes ook niet zomaar afpakken. Het is immers niet ons eigendom, noch bij wet verboden. Maar als je weigert je mobieltje in te leveren indien gevraagd kun je de rest van de dag (soms 2) thuisblijven. (En ja, het komt wel als absent zonder reden in het LAS te staan, dus je kan problemen krijgen met leerplicht). Dat werkt over het algemeen goed, alleen leveren sommige slimmeriken hun oude telefoon in. Maar als we ze dan alsnog betrappen gaat de strafmaat omhoog.
TWeaKLeGeND @evilution12 juli 2024 19:55
Nee dat is het niet. Ben jij te jong of te oud om dat te begrijpen ;) ?

Het probleem is geleidelijk ontstaan. 'van de meet' was er geen probleem.
YopY @TWeaKLeGeND13 juli 2024 10:00
Het probleem is idd geleijdeljk ontstaan... in de jaren 90, toen mobieltjes algemeen beschikbaar werden en steeds meer tieners een telefoon kregen. Ook toen al zaten ze met hun telefoon te klooien tijdens de klas, en ook toen al waren er regels omtrent gebruik.

Wat er in de tussentijd gebeurd is weet ik niet zeker, ik was er niet, maar ik heb een verrmoeden dat de scholen veel vrijer geworden zijn, dwz, minder strenge regeltjes, en een poging om smartphones onderdeel te maken van de opleiding ipv ze te weren. Maar dat was naief, alsof de lerarren / schoolmanagement nog nooit met tieners gewerkt heeft.
jopiek @evilution12 juli 2024 20:10
Nou waren zeker wel scholen die dat wel deden hoor. Ze mochten het bij mij met informatica wel gebruiken, maar wel alleen als men zelfstandig aan het werk was en voor nuttige zaken. Mijn redenatie: telefoon is in feite een mobiel device.

Dus gebruikten ze het ook om o.a. responsiveness van website die ze maakten te testen etc. Maar in de rest van de school mocht het niet en dat was ook geen enkele issue. Maar dat was wel 10 jaar oid geleden.

Overigens als ik nu zie hoe het bij neefjes/nichtjes uit de hand loopt, vraag ik me af of ik er nog zo in zou staan. Maar er moet ook aandacht zijn/komen voor begeleid confronteren, als scholen het alleen 'bannen' en verder niet dan is dat m.i. ook niet goed. Maar goed te zien dat de andere scholen nu ook 'wijs' worden, beter laat dan nooit.
Mifuki @evilution13 juli 2024 06:49
Helemaal eens. Helemaal weren van school zou ik zeggen. Misschien gaan ze dan weer met elkaar praten in de pauzes en is de gang geen zombiezone.

Maar wat ik begrijp is dat helaas, de mobiele telefoon juist meer onderdeel is geworden van het schoolsysteem. Toegang tot school of je kluisje is soms via de telefoon geregeld..

Ben zeker niet tegen digitale vooruitgang, maar in dit geval moet je toch kinderen beschermen tegen bedrijven die software ontwikkelen die doelbewust verslavend is.
kozue @Mifuki13 juli 2024 09:59
Ben zeker niet tegen digitale vooruitgang
Niet alle vernieuwing is vooruitgang. Verandering en vooruitgang worden tegenwoordig te vaak met elkaar verward. En ik heb het idee dat een hoop zaken rondom die mobieltjes tegenwoordig meer achteruitgang zijn. Het is een speeltuin voor graaierige bedrijven geworden en we worden met z’n alle gemolken en verslaafd gehouden.
Frame164 @evilution13 juli 2024 10:42
Hoe kun je nu dingen gaan verbieden als je nog niet weet wat het effect is? Dan moet je dus alles wat nieuw is bij voorbaat gaan verbieden. Ik neem aan dat je zelf ook wel ziet dat dat niet kan.
vharten 12 juli 2024 17:51
Ik heb kinderen op twee verschillende middelbare scholen, en het mobiele telefoonbeleid op beide scholen is een farce..

Mobiele telefoons moeten thuisblijven, of de hele dag in de kluis, maar.....

de tablet of laptop die "nodig" is voor school mag wel gewoon de hele dag gebruikt worden. Resultaat: de kinderen zitten de hele dag, in de aula, in de gangen en in de klaslokalen, lekker te Tiktokken, Robloxen, Brawl Stars, filmpjes te kijken, te chatten, etc. op de laptop of tablet.

Ben erg benieuwd of dit op andere scholen beter geregeld is, want het effect hier is nul.
Wilfred86 @vharten12 juli 2024 18:19
Vind het sowieso vreemd dat laptops en tablets “nodig” zijn inderdaad voor school. Lijkt me vooral ingegeven door beleidsmakers die met schitterende ogen de beloftes van digitalisering aanbeden.

Pen, papier en goed oefenen is nog steeds het beste. Vooral bij vakken die veel concentratie vereisen, zoals wis- en natuurkunde. Natuurlijk kan er wel eens een filmpje of animatie aan bod komen, maar dan ter ondersteuning.

Ik ben in ieder geval zeer blij dat het verbod op telefoons in de klas is ingevoerd. Uit onderzoeken blijkt telkens weer dat het switchen tussen taken erg slecht is voor de concentratie. Daarnaast zijn weinig mensen opgewassen tegen de ontwrichtende kracht van sociale media; gewiekste algoritmes die met behulp van legers psychologen en gedragskundigen zo zijn ingericht om onze aandacht zo lang mogelijk vast te houden. Hoe banger en bozer je wordt, hoe beter.

Aandacht is het nieuwe goud. Kies zorgvuldig waar je deze op richt, want het bepaalt in belangrijke mate je kwaliteit van en kijk op het leven.
PhilipsFan @Wilfred8612 juli 2024 20:14
Je betoog klopt maar ten dele. Niet de telefoons, maar de sociale media en apps die de jeugd veel gebruikt, zijn het probleem. Even iets opzoeken op internet verstoort geen les en geen aandacht. Maar de bliepjes van Instagram, Snapchat, Tiktok etc wel. Het zou daarom veel beter zijn om alleen deze apps te verbieden op school. Maar dat is praktisch niet haalbaar.

Telefoon helemaal verbieden is onhaalbaar en moet ook niet. Dat ding wordt voor teveel dingen gebruikt, ook door de scholen. Leerlingen kunnen dus op dit moment niet hun cijfers inzien, dat moeten ze maar thuis doen? Onacceptabel. En scholen hebben er belang bij om roosterwijzigingen en andere mededelingen makkelijk te kunnen verspreiden, daarvoor hebben ze zelf de afgelopen jaren allemaal digitale oplossingen geintroduceerd. Wat willen ze nu, dat alle leerlingen weer papieren agenda's en fysieke rekenmachines gaan gebruiken?

En dan heb ik het nog niet over leerlingen die bijvoorbeeld een medische aandoening hebben waarvoor de telefoon nodig is. Natuurlijk zal er voor die leerlingen vast een uitzondering worden gemaakt, maar dan moet dus de hele omgeving weten dat er een medische aandoening is, anders vraagt iedereen telkens waarom jij wel een telefoon mag op school. Er zijn situaties denkbaar dat je dat liever niet vertelt aan je medeleerlingen of docenten.

Ik vind telefoons compleet verbieden grenzen aan de persoonlijke vrijheid van mensen. Maar ik weet ook geen betere oplossing om de Tiktoks en Snapchats uit de klaslokalen te houden...
jdh009 FP ProMod @PhilipsFan12 juli 2024 22:37
Je betoog klopt maar ten dele. Niet de telefoons, maar de sociale media en apps die de jeugd veel gebruikt, zijn het probleem. Even iets opzoeken op internet verstoort geen les en geen aandacht. Maar de bliepjes van Instagram, Snapchat, Tiktok etc wel. Het zou daarom veel beter zijn om alleen deze apps te verbieden op school. Maar dat is praktisch niet haalbaar.
Dit stuk klopt ook maar ten dele. Zowel de (smart)phones als de apps zoals sociale media zorgen voor afleiding. Zelfs als die uit staat waardoor beide in mijn ogen dus ook een probleem zijn. Het verbieden van smartphones op scholen is dus een noodzakelijk iets omdat zowel de aanwezigheid van de telefoons als de sociale media-apps de cognitieve capaciteit en leerprestaties van leerlingen aanzienlijk verminderen.
Your cognitive capacity is significantly reduced when your smartphone is within reach -- even if it's off.

The findings suggest that the mere presence of one's smartphone reduces available cognitive capacity and impairs cognitive functioning, even though people feel they're giving their full attention and focus to the task at hand. "We see a linear trend that suggests that as the smartphone becomes more noticeable, participants' available cognitive capacity decreases," Ward said. "Your conscious mind isn't thinking about your smartphone, but that process -- the process of requiring yourself to not think about something -- uses up some of your limited cognitive resources. It's a brain drain."
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Ward and his colleagues also found that it didn't matter whether a person's smartphone was turned on or off, or whether it was lying face up or face down on a desk. Having a smartphone within sight or within easy reach reduces a person's ability to focus and perform tasks because part of their brain is actively working to not pick up or use the phone.

"It's not that participants were distracted because they were getting notifications on their phones," said Ward. "The mere presence of their smartphone was enough to reduce their cognitive capacity."
Bron: https://www.sciencedaily..../2017/06/170623133039.htm en https://news.utexas.edu/2...hone-reduces-brain-power/

Dit onderzoek toont aan dat zelfs de loutere aanwezigheid van een smartphone de cognitieve capaciteit vermindert, zelfs als deze is uitgeschakeld. De aanwezigheid van een smartphone veroorzaakt een 'brain drain', waarbij het brein actief moet werken om niet aan de telefoon te denken, wat je cognitief uitput.
Banning mobile phones from schools boosts student performance in high stakes tests, according to a study published by the London School of Economics (LSE).

'We find that following a ban on phone use, student test scores improve by 6.41% ... our results indicate that there are no significant gains in student performance if a ban is not widely complied with,' Beland and Murphy write in the LSE paper.

The study showed no significant impact on the test scores of high achievers.
Bron: https://www.teachermagazi...e-phones-in-the-classroom

Dit laat zien dat na het verbod op telefoongebruik in het Verenigd Koninkrijk de testresultaten van studenten met 6,41% verbeteren. Waarbij vooral de meest kwetsbare leerlingen vooruitgang boekten en de high achievers geen verschil zagen. Deze resultaten zijn waarschijnlijk ook in Nederland te behalen, gezien onze vergelijkbare contexten. Onderzoek toont tevens aan dat overmatig smartphonegebruik kan leiden tot verminderd sociaal contact en empathie onder jongeren.

Toen ik nog op school zat 10+ jaar geleden was het volledig normaal dat je je telefoon moest inleveren als deze voor afleiding zorgde, en scholen functioneerden toen prima zonder de constante aanwezigheid van telefoons. Leerlingen wisten hun cijfers en rooster, voor wijzigingen en mededelingen was er een systeem en een fysieke rekenmachine was bij het examen verplicht, dus wen er maar aan.

Qua resultaten gaan onze scholen al jaren flink achteruit, zie hier, hier, hier, hier en hier. Dat kun je natuurlijk niet alleen aan het mobieltje toeschrijven maar het laat wel zien dat het vroeger beter geregeld was.
De voordelen van handmatig schrijven zijn onder andere een verbeterde fijne motoriek en een betere verwerking van de leer- en leesstof doordat je aandachtiger bezig bent om datgene wat je schrijft te verwerken. Beeldschermen worden daarnaast vaak geassocieerd met snel en minder gedetailleerd lezen. Lezen vanaf papier is daarentegen minder vluchtig en er wordt meer concentratie en discipline van de lezer verlangd. Dat is vervolgens weer effectiever, omdat het een handeling is die aanzet om je brein intensiever te gebruiken, waardoor het tekstbegrip toeneemt.
De leerresultaten van Nederlandse leerlingen zijn de afgelopen jaren achteruitgegaan, en Nederland is van een koppositie naar een lagere positie gezakt in internationale onderwijsranglijsten. In de lagere schooljaren, zoals groep 7 en 8, en de vroege jaren van het voortgezet onderwijs, zijn de prestaties in kernvakken zoals Nederlands, Engels en wiskunde gedaald​.

Digitale lesmethodes zijn voor een aantal grote bedrijven uitgegroeid tot lucratieve verdienmodellen, maar de educatieve voordelen van deze methoden zijn niet altijd duidelijk. Onderzoek van de Universiteit Twente toont aan dat digitale leermiddelen bijdragen aan negatieve effecten zoals afleiding en overbelasting door schermtijd (de voordelen: diversiteit en flexibiliteit. Whoopty fucking doo als je er inhoudelijk een stuk minder van opsteekt).

Bovendien wijst onderzoek, uit bijvoorbeeld mijn bovenstaande quote, dat traditionele methoden, zoals het gebruik van papieren agenda's en fysieke leermiddelen, nog steeds zeer effectief zijn en in sommige gevallen beter kunnen werken voor de leerprestaties en concentratie van leerlingen.
Ongemerkt of onbedoeld lager niveau

Scholen denken niet altijd goed na over hoe zij deze oefensoftware inzetten. Dat ziet ook de Onderwijsraad, die in een onderzoek dat vandaag verschijnt wijst op de risico's. Scholen vervangen de werkboeken en schriften bijvoorbeeld zomaar door oefenprogramma's. Of leraren laten kinderen zonder goede uitleg digitaal oefenen.
Bron: https://www.rtl.nl/rtl-ni...gebruik-van-oefensoftware
De Onderwijsraad zegt dat scholen werkboeken en schriften te snel vervangen door digitale oefenprogramma's, zonder na te denken over de juiste inzet. Wat ertoe kan leiden dat kinderen blijven hangen op een te laag niveau, waardoor ze minder leren. Technologische vooruitgang in het onderwijs moet eigenlijk vaker heroverwogen worden als blijkt dat deze meer nadelen dan voordelen oplevert. En dan vanuit dat punt weer vooruit kijken.

Kinderen met medische aandoeningen bestonden ook vóór de komst van smartphones. Destijds werden ook oplossingen gevonden zonder dat leerlingen afhankelijk waren van telefoons en hierdoor met bosjes omvielen. Leraren blijven bereikbaar en kunnen in noodsituaties communiceren en voor specifieke gevallen kun je altijd nog een speciale toestemmingen uitgeven. Een kind hoeft niet altijd bereikbaar te zijn, als er een noodsituatie is bel je de school en die haalt de leerling uit de klas of roept om of diegene naar voren wil komen. Een centraal prikbord voor mededelingen en roosterwijzigingen werkte vroeger ook gewoon effectief en kan ook nu weer geïntroduceerd worden..

Dat de persoonlijke vrijheid wordt ingeperkt door het verbieden van een mobieltje is gewoon lachwekkend. Er zijn tal van huisregels op scholen die zorgen voor beperkingen, moeten we die dan ook maar opheffen? Vaarwel kledingvoorschriften, eet- en drinkregels in de klas, en zelfs regels over het op tijd komen! Zijn namelijk allemaal regels die persoonlijke vrijheden inperken. Het verbieden is gewoon een logische stap in het beperken van afleidingen en bevorderen van de concentratie tijdens lessen.

@vali De trends van verminderde onderwijsprestaties en de invloed van de aanwezigheid van smartphones zijn al veel eerder ingezet en zijn aangetoond in onderzoek van vóór de coronaperiode. De coronaperiode heeft alleen maar meer de pijnpunten van het onderwijssysteem blootgelegd. Los van de specifieke gevolgen van de maatregelen die genomen zijn voor leerlingen en scholen omtrent corona zelf.

[Reactie gewijzigd door jdh009 op 22 juli 2024 15:03]

PhilipsFan @jdh00912 juli 2024 23:50
Wacht even, we hadden het over de telefoon in de klas, maar nu begin je een heel verhaal over iets compleet anders, namelijk de digitalisering van lesmethodes en daarmee gepaard gaande achteruitgang van de schoolprestaties.

Ik ben het wat dat betreft compleet met je eens. De uitgevers zijn hiermee begonnen. Ik heb me altijd afgevraagd waarom je voor school een acount moest aanmaken bij (bijvoorbeeld) Noordhof. Wat in vredesnaam gaat Noordhof met je data doen, heb je daar voldoende controle over en hoe werkt het bij een datalek? Zijn ze daar voldoende tegen beveiligd? Waar kan ik dat controleren? Informatie over hoe iemand leert kan in de toekomst ZEER kostbaar worden voor potentiele werknemers en verzakeraars. Ik heb mijn kinderen altijd geleerd om met dat soort dingen die eigenlijk verplicht zijn, altijd een valse naam en geboortedatum te gebruiken. Dat werkte, tot de docent (van de BASISSCHOOL) zelf alvast accounts voor alle leerlingen had aangemaakt. G**V**D**** nou ja ik was flink pissig. En de docent en alle andere ouders op de ouderavond snapten niet waar ik me druk om maakte. We hebben daar als ouders en docenten zeker ook nog van alles te leren, maar ook dat dwaalt een beetje af.

De uitgevers doen dit natuurlijk omdat ze hergebruik van schoolboeken willen voorkomen. Vroegah ging een leermethode 5 jaar mee en was het aan de school om te kiezen voor een nieuwe uitgave. Maar de uitgevers hebben het nu zo weten te schuiven dat er per jaar betaald moet worden voor een licentie. Ze hebben er eigenlijk een abonnementsmodel van gemaakt. Ongelooflijk dat scholen en docenten hier zo makkelijk in zijn meegegaan, zeker omdat helemaal niet duidelijk is of de leerprestaties hierdoor verbeteren.

Je gaat te makkelijk voorbij aan het inperken van de persoonlijke vrijheid. Stel ik heb diabetes. Ja, dat kun je behandelen met insulineinjecties, maar dat werkt lang zo goed niet als een closed-loop systeem. Sommige van deze systemen gebruiken de telefoon om de insulinepomp te besturen. Als mijn kind dit had, dan zou ik het totaal niet acceptabel vinden als de school dan zegt dat mijn kind geen telefoon bij zich mag hebben. Het idee alleen al is totaal idioot. En als je een uitzondering maakt, dan mag je kind weer aan iedereen gaan uitleggen waarom hij wel een mobieltje mag.

Dat is een voorbeeld, er zijn er nog meer te bedenken. De telefoon is niet meer weg te denken uit het leven, ook niet voor middelbare scholieren.

En dan dat doortrekken naar andere schoolregels, ben je clown ofzo? Natuurlijk moet je op tijd komen op school, anders valt er geen les meer te geven. Dat heeft niks te maken met persoonlijke vrijheden. Kledingvoorschriften en eet- en drinkvoorschriften wel, en die zijn ook idioot.

Ik geloof wel dat de cognitieve prestaties afnemen als een kind een telefoon bij zich heeft, ook al staat deze uit. Maar dat komt door FOMO. Omdat kinderen gewend zijn dat ze altijd berichten, likes, snaps etc kunnen krijgen, gaan ze dat missen en als je telefoon wel in de buurt is, maar uit staat, dan heb je daar toch je gedachten bij. Maar de oplossing zouden we moeten zoeken in het misbruik dat de sociale media maken van onze aandacht. Als er geen Snapchat, Tiktok of Instagram zou bestaan, dan zou die telefoon veel minder afleiden, ook als ie uit staat. De duivel zit 'm niet in het toestel of diens mogelijkheden, maar in de manier waarop megalomane techcompanies deze mogelijkheden misbruiken om geld te verdienen.

We zijn een stel suffe boomers met z'n allen als we denken dat we deze problemen oplossen door simpelweg telefoons te verbieden. Daar zijn heus wel betere oplossingen voor.
jdh009 FP ProMod @PhilipsFan13 juli 2024 00:23
Wacht even, we hadden het over de telefoon in de klas, maar nu begin je een heel verhaal over iets compleet anders, namelijk de digitalisering van lesmethodes en daarmee gepaard gaande achteruitgang van de schoolprestaties.
Ehm, ik heb de helft van mijn tekst gaat over de effecten van een telefoon binnen het onderwijs en wat de positieve effecten zijn nadat deze zijn verboden in andere landen.

Dat ik het daarna koppel aan de digitalisering van lesmethodes en daarmee gepaard gaande achteruitgang van de schoolprestaties komt omdat de afleiding veel breder is en, zoals genoemd door vele anderen onder dit artikel, niet alleen door de telefoon maar ook mede door tablets of laptops wordt veroorzaakt.
Stuk over uitgevers en hergebruik
Volledig mee eens! Verkoop is wat vooral belangrijk is en niet de resultaten. Het liefst met zoveel mogelijk verkochte extra modules en props om het geheel 'nog beter' te kunnen uitleggen.
En dan dat doortrekken naar andere schoolregels, ben je clown ofzo? Natuurlijk moet je op tijd komen op school, anders valt er geen les meer te geven. Dat heeft niks te maken met persoonlijke vrijheden. Kledingvoorschriften en eet- en drinkvoorschriften wel, en die zijn ook idioot.
Mijn punt met deze reductio ad absurdum was om de grens van je argument over persoonlijke vrijheid te testen. Je stelde: "Ik vind telefoons compleet verbieden grenzen aan de persoonlijke vrijheid van mensen. Maar ik weet ook geen betere oplossing om de Tiktoks en Snapchats uit de klaslokalen te houden..."

Het verbieden van telefoons wordt door jou gezien als een inperking van persoonlijke vrijheid. Echter, scholen hebben altijd regels gehad die bepaalde vrijheden beperken om een effectieve leeromgeving te waarborgen. Denk aan regels die ik noem omtrent op tijd komen, kledingvoorschriften en eet- en drinkregels in de klas.

Door mij een 'clown' te noemen, geef je eigenlijk zelf toe dat er regels nodig zijn die bepaalde vrijheden inperken om een ordelijke en productieve leeromgeving te creëren. Als we jouw logica zouden volgen, zouden we ook moeten discussiëren over het afschaffen van al deze regels, wat natuurlijk onwerkbaar zou zijn (en offtopic).
Je gaat te makkelijk voorbij aan het inperken van de persoonlijke vrijheid. Stel ik heb diabetes. Ja, dat kun je behandelen met insulineinjecties, maar dat werkt lang zo goed niet als een closed-loop systeem. Sommige van deze systemen gebruiken de telefoon om de insulinepomp te besturen. Als mijn kind dit had, dan zou ik het totaal niet acceptabel vinden als de school dan zegt dat mijn kind geen telefoon bij zich mag hebben. Het idee alleen al is totaal idioot. En als je een uitzondering maakt, dan mag je kind weer aan iedereen gaan uitleggen waarom hij wel een mobieltje mag.
Daarom ook mijn "Leraren blijven bereikbaar en kunnen in noodsituaties communiceren en voor specifieke gevallen kun je altijd nog een speciale toestemmingen uitgeven". Om de reden die jij noemt hoeft niet heel de klas een mobieltje op zak te hebben.
Ik geloof wel dat de cognitieve prestaties afnemen als een kind een telefoon bij zich heeft, ook al staat deze uit. Maar dat komt door FOMO. Omdat kinderen gewend zijn dat ze altijd berichten, likes, snaps etc kunnen krijgen, gaan ze dat missen en als je telefoon wel in de buurt is, maar uit staat, dan heb je daar toch je gedachten bij. Maar de oplossing zouden we moeten zoeken in het misbruik dat de sociale media maken van onze aandacht. Als er geen Snapchat, Tiktok of Instagram zou bestaan, dan zou die telefoon veel minder afleiden, ook als ie uit staat. De duivel zit 'm niet in het toestel of diens mogelijkheden, maar in de manier waarop megalomane techcompanies deze mogelijkheden misbruiken om geld te verdienen.
FOMO is niet de enige factor. Zoals ik aangaf, is het apparaat als geheel een probleem door zijn multifunctionele aard. Onderzoek van vóór de komst van Snapchat, TikTok of Instagram toont al aan dat de aanwezigheid van een telefoon de cognitieve capaciteit vermindert, zelfs als deze uitstaat. Dit komt doordat het brein actief moet werken om niet aan de telefoon te denken, wat cognitieve bronnen uitput. Daarom is het belangrijk om te erkennen dat de aanwezigheid van de telefoon zelf een probleem blijft, ongeacht de apps die erop staan. Dit is essentieel voor het begrijpen van het volledige plaatje. Smartphones zijn inherent afleidend door hun multifunctionele aard, of het nu gaat om berichten, internettoegang, games of andere functies. Het probleem ligt dieper en heeft te maken met hoe deze apparaten ons brein beïnvloeden, zelfs wanneer ze niet actief worden gebruikt. Daarom kun je ze beter verbieden. Kinderen gaan trouwens ook lekkerder op duidelijkheid.

[Reactie gewijzigd door jdh009 op 22 juli 2024 15:03]

vali @jdh00913 juli 2024 10:18
vali De trends van verminderde onderwijsprestaties en de invloed van de aanwezigheid van smartphones zijn al veel eerder ingezet en zijn aangetoond in onderzoek van vóór de coronaperiode. De coronaperiode heeft alleen maar meer de pijnpunten van het onderwijssysteem blootgelegd. Los van de specifieke gevolgen van de maatregelen die genomen zijn voor leerlingen en scholen omtrent corona zelf.
Kan maar als je de onderzoeken leest komen vele zeer zwak over. Het onderzoek van UK is een zeer goed voorbeeld ervan. Ze hebben 1 moment opname en linken dat aan de smartphone (zoals jij ook doet). Misschien hadden ze een ander dieet, was het weer anders, konden ze meer buitenspelen... Zijn vele redenen waarom een kind beter of minder kan presteren.

Zoals je zelf aangeeft zijn er vele andere aspecten waarom het minder gaat en ik probeer aan te geven dat er teveel met emotie wordt geredeneerd om tot de conclusie te komen "smartphone zorgt voor meer afleiding". Ook dit onderzoek is zeer slecht uitgevoerd en met een mening tot de conclusie gekomen.

Als dit serieus het niveau is van een onderzoek, dan zou het volgende onderzoek zijn "leerlingen kunnen zich beter concentreren als leraren 1000 euro erbij krijgen". Resultaat van het onderzoek zou vast niet verrassend zijn.
Door mij een 'clown' te noemen, geef je eigenlijk zelf toe dat er regels nodig zijn die bepaalde vrijheden inperken om een ordelijke en productieve leeromgeving te creëren. Als we jouw logica zouden volgen, zouden we ook moeten discussiëren over het afschaffen van al deze regels, wat natuurlijk onwerkbaar zou zijn (en offtopic).
Je hoeft je niet aangevallen te worden, iemand weerlegd alleen je redenatie. Gezien je van alles aan externe factoren aanhaalt waar een leerling niks aan kan doen (zoals de vele leermethodes, corona periode en vele andere) en gooit dat op de stapel van de smartphone. Want wat jij nu doet is iets wat de leraren ook doen in het onderzoek, zoeken naar bewijs om hun eigen mening te bevestigen. Er wordt echt nergens wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd en dat in het onderwijs :+
We zijn een stel suffe boomers met z'n allen als we denken dat we deze problemen oplossen door simpelweg telefoons te verbieden. Daar zijn heus wel betere oplossingen voor.
@PhilipsFan Helemaal mee eens. Als je alleen al kijkt naar de tijden waarbij sommige hier een posted hebben gemaakt. Ga mij niet vertellen dat vele vrij waren, die zaten tijdens hun werk dit te tikken. Moeten we hun werkgever maar benaderen en tweakers op de ban lijst zetten?

[Reactie gewijzigd door vali op 22 juli 2024 15:03]

MissMe NL @PhilipsFan13 juli 2024 00:07
Smartphone kan gewoon een verbod op in de klaslokaal niets mis mee. Het zijn de tablets of laptops. Een smartphone heb je niet nodig als je in de les bent.
divvid @PhilipsFan13 juli 2024 12:02
Je gaat te makkelijk voorbij aan het inperken van de persoonlijke vrijheid. Stel ik heb diabetes. Ja, dat kun je behandelen met insulineinjecties, maar dat werkt lang zo goed niet als een closed-loop systeem. Sommige van deze systemen gebruiken de telefoon om de insulinepomp te besturen. Als mijn kind dit had, dan zou ik het totaal niet acceptabel vinden als de school dan zegt dat mijn kind geen telefoon bij zich mag hebben. Het idee alleen al is totaal idioot. En als je een uitzondering maakt, dan mag je kind weer aan iedereen gaan uitleggen waarom hij wel een mobieltje mag.
en waarom zou dat niet uit te leggen zijn? Maak er een biologie les van. Denk in oplossingen
PhilipsFan @divvid13 juli 2024 16:36
Wat ik bedoel is, dat die leerling dat misschien wel helemaal niet wil uitleggen. Misschien wil hij die ziekte wel voor zichzelf houden. In verband met kansen om later onterecht te worden afgewezen bij een sollicitatie, lijkt me dat ook heel verstandig. Het valt onder de privacy van de leerling om zelf te mogen kiezen of hij dit uitlegt aan de docenten en klasgenoten. Doordat scholen nu telefoons verbieden, wordt hij straks gedwongen om het wel uit te leggen. En dat is een schending van z'n persoonlijke vrijheid.

Het is misschien wat vergezocht, maar dit soort gevallen zijn er wel. Er kunnen andere redenen zijn waarom leerlingen toch een telefoon bij zich willen hebben, die belangrijker zijn dan schoolprestaties. Wij kunnen daar van afstand niet over oordelen, en docenten ook niet.
divvid @PhilipsFan15 juli 2024 15:44
Een docent kan wel zeggen tegen leerlingen: "leerling X heeft een mobiele telefoon bij zich in overleg met de school. Einde discussie". Maar ja, in deze maatschappij is respect voor een leerkracht nul komma nul.
Als snotaap onder de 18 heb je gewoon te luisteren en aan te nemen wat mij betreft.
Stigandr @PhilipsFan13 juli 2024 19:57
Stel ik heb diabetes. Ja, dat kun je behandelen met insulineinjecties, maar dat werkt lang zo goed niet als een closed-loop systeem. Sommige van deze systemen gebruiken de telefoon om de insulinepomp te besturen. Als mijn kind dit had, dan zou ik het totaal niet acceptabel vinden als de school dan zegt dat mijn kind geen telefoon bij zich mag hebben. Het idee alleen al is totaal idioot. En als je een uitzondering maakt, dan mag je kind weer aan iedereen gaan uitleggen waarom hij wel een mobieltje mag.
Ik zou persoonlijk geen medisch systeem willen hebben die afhankelijk is van mijn mobiele telefoon. Ik kan ruimschoots voldoende potentiële problemen bedenken dat niemand dat zou moeten willen.
vali @jdh00912 juli 2024 22:58
Dat de persoonlijke vrijheid wordt ingeperkt door het verbieden van een mobieltje is gewoon lachwekkend. Er zijn tal van huisregels op scholen die zorgen voor beperkingen, moeten we die dan ook maar opheffen? Vaarwel kledingvoorschriften, eet- en drinkregels in de klas, en zelfs regels over het op tijd komen! Zijn namelijk allemaal regels die persoonlijke vrijheden inperken. Het verbieden is gewoon een logische stap in het beperken van afleidingen en bevorderen van de concentratie tijdens lessen.
Nogal een dooddoener om die manier te redeneren.. Smartphones bestaan al langere tijd en het is niet alsof vroeger niemand op de smartphone zat. 10 jaar geleden werden ze misschien van jouw school afgepakt, bij mij gebeurde dit niet. Het was helemaal prima dat je erop zat.

Verder zie ik in heel je betoog amper terugkomen wat de gevolgen zijn van de corona periode. Het is mijns inziens te gemakkelijk om alles op de jongeren te gooien maar er speelt meer dan dat. Gelukkig is er steeds meer onderzoek wat die periode deed voor vele, want het maar gooien op smartphones is te gemakkelijk. Vooral als je ziet dat onderzoeken zoals deze en die van de UK gedaan zijn met een vragenlijst.
The researchers surveyed 91 schools in four English cities and found that, after they had banned mobile phones, test scores for students aged 16 rose by 6.4 per cent. The economists say that's equivalent to an additional hour a week in school, or to increasing the school year by five days.
Een moment opname en dat als bewijs gebruiken? Hoop serieus dat ze langer onderzoek doen dan drastische maatregelingen nemen..

Misschien moeten ze eens kijken waarom kinderen meer interesse hebben in hun smartphone dan de lesstof. Want iedereen hier kan zich vast herinneren hoe vaak manier van lesgeven veranderde. Om de zoveel jaar bedenken ze wel iets nieuws, is er iemand die ooit onderzocht heeft wat daar de gevolgen van zijn? Of hebben ze dat gedaan ook maar aan de hand van een simpele survey...
Dat kun je natuurlijk niet alleen aan het mobieltje toeschrijven maar het laat wel zien dat het vroeger beter geregeld was.
Zet je search voor 2010 en je zult dezelfde hits vinden...

[Reactie gewijzigd door vali op 22 juli 2024 15:03]

divvid @jdh00913 juli 2024 12:00
Digitale lesmethodes zijn voor een aantal grote bedrijven uitgegroeid tot lucratieve verdienmodellen, maar de educatieve voordelen van deze methoden zijn niet altijd duidelijk.
Mijn zoon had moeite met rekenen in groep 7/8/9. Zelfs ik snapte niets van de gebruikte methodes (met een beta achtergrond)
Bij toeval vond opa zijn oude schoolspullen uit eind jaren 40!. Zoonlief heeft daarmee foutloos leren rekenen in een vakantie.
mjl @PhilipsFan12 juli 2024 22:58
Een goede url filter kan al een hoop tegenhouden, er zijn echter ook projecten waar social media en bijv nepnieuws in behandeld worden, juist daar zijn dergelijke apps/websites weer van belang.

Telefoons uit de klas ben ik helemaal voor, ik zie het hier ook dat de sociale contacten spontaan meer f2f worden. Maar jeugd proberen af te schermen van social media, beter ze er mee leren omgaan. Het zal een substantieel deel uitmaken van hun leven.
YopY @mjl13 juli 2024 10:06
Een goede url filter kan al een hoop tegenhouden
Dat is naïef, er is veel keuze in gratis VPNs en betaalbare mobielen netwerkabonnementen. Daarnaast, bijv. een pornosite mag geblokkeerd zijn maar je kunt ook genoeg modellen vinden op stock foto sites of image search. Een URL filter is niet effectief.
mjl @YopY13 juli 2024 17:43
Daarom zeg ik toch ook ‘een hoop’….
MissMe NL @PhilipsFan13 juli 2024 00:04
Paar dingen die jij op noemt kunnen na de les gewoon gedaan worden. Het is geen verbod op school maar in de klas. Enige wat moeilijk zou gaan is de tablet of laptop.
MrFax @Wilfred8612 juli 2024 18:33
Bijna overal worden digitale schoolmiddelen gebruikt. Daarnaast: Schoolcomputers zie je bijna niet meer vanwege de kosten en het IT-beheer eromheen. Alles moet nu op een eigen laptop of tablet, alleen maar omdat het de school anders te veel geld kost.

Dus je kan niet anders.
MissMe NL @MrFax13 juli 2024 00:10
Maar wel te beginnen met de smartphone. Snap dat je dan niet alles hebt opgelost. Maar dan gewoon kijken naar de laptop of tablet.
TWeaKLeGeND @Wilfred8612 juli 2024 20:01
Je hebt het verkeerd over pen papier en goed oefenen. Zit een verschil tussen theorie en praktijk.
YopY @Wilfred8613 juli 2024 10:02
Vind het sowieso vreemd dat laptops en tablets “nodig” zijn inderdaad voor school. Lijkt me vooral ingegeven door beleidsmakers die met schitterende ogen de beloftes van digitalisering aanbeden.
Dat is het idd; scholen krijgen een zak geld van de regering voor ICT, en dat is (neem ik aan) een "use it or lose it" budget. Dat is makkelijk honderden euros per leerling per jaar.
Carlos0_0 @vharten12 juli 2024 18:15
Nou ja precies dit het is leuk de telefoon in een kluisje(thuis laten verplicht vind ik niet kunnen), zeker niet als kind alleen naar school zal fietsen of ov of iets zou gaan.
Maar dan hebben ze een tablet of een laptop, en het school netwerk zal vast niet zo beveiligd zijn dat ze nergens op kunnen.

Dan moet school ook een deftige internet blokkades moeten hebben, want anders schiet de telefoon inleveren ook niks op.
Triblade_8472 @Carlos0_012 juli 2024 18:54
Scholen mogen geen telefoonsignalen blokkeren. Dit hebben ze ooit tijdens examens gedaan en zijn op hun vingers getikt. Je mag mobiele signalen bij wet niet verstoren, oa omdat er dan niet met de mobiel 112 gebeld kan worden door iedereen in een radius.
closefuture @Triblade_847212 juli 2024 19:52
oa omdat er dan niet met de mobiel 112 gebeld kan worden door iedereen in een radius.
FM radio mag je ook niet verstoren (ook niet in je eigen gebouw, grond, etc.) ondanks dat je er geen noodoproep op kan doen.

Het gaat erom dat er partijen dik geld betaald hebben voor die frequenties.
Triblade_8472 @closefuture12 juli 2024 20:33
Nee het gaat om meer.

Zie hier het originele artikel van tweakers:
nieuws: Overheid: scholen mogen geen gsm-jammers gebruiken bij eindexamens

Hier meer info van de overheid:
https://www.rdi.nl/docume...e-voor-opsporingsdiensten
Wat zijn de gevolgen van een jammer?
Effecten van het gebruik zijn:
  • Onbereikbaarheid 112;
  • Onbruikbare radioverbindingen;
  • Economische schade bij telefoonproviders;
  • Verstoren van mobiele netwerken (telefoon);
  • Verstoring van portofoonverkeer (C2000);
  • Hinderen (beletten) van opsporing (b.v. GPS bakens).
TWeaKLeGeND @Carlos0_012 juli 2024 19:58
4/5G jammen is illegaal, dus geen enkele blokkade zal werkelijk helpen. Dat het schoolnetwerk kreupel is zal voor de meesten een lachertje zijn.

[Reactie gewijzigd door TWeaKLeGeND op 22 juli 2024 15:03]

adje123 @vharten12 juli 2024 19:15
Als mijn ouders vroeger tegen mij zeiden dat ik iets niet mocht doen dan deed ik het ook niet.
YopY @adje12313 juli 2024 10:08
Maar niet iedereen is zoals jij; je kunt niet zomaar mensen veranderen.
adje123 @YopY13 juli 2024 11:25
Je kunt wel mensen van jongs af aan opvoeden ;-)
java2 @vharten13 juli 2024 12:24
Als ICT-verantwoordelijke kan ik u melden hoe het bij ons geregeld is. Telefoons: thuis of in de kluis en openen met je schoolpasje. Alle leerlingen hebben een iPad, moet zelf gekocht worden en worden door ons met behulp van Jamf beheerd. Dat betekent in de klas sturing door de docent en daar buiten niet. Er is een verbod op VPN-apps; technisch noodzakelijk maar ook bewustwording.
We onderzoeken nu de haalbaarheid van MacBooks in de bovenbouw (havo en vwo).
Resultaat nog toe: er is weer interactie tussen leerlingen en ik kan bevestigen, zelf ook docent, dat er in de lessen een andere sfeer hangt. Ik vind het te vroeg om te constateren dat het "echt veel beter is" maar er is wel wat gebeurd in het klaslokaal.
Ryur @java213 juli 2024 13:08
Eerlijk, maar goed dat ik dan niet op jullie school zit.

Ik moet dus zelf een iPad kopen, die dan door jullie wordt beheerd?
In die situatie maar een iPad leveren, of ik hou de controle gewoon :)
java2 @Ryur13 juli 2024 17:28
Waar je behalve VPN, verder geen last van hebt. Het apparaat ondersteunt het onderwijs.
Hans C 12 juli 2024 18:11
Dit lijkt een open deur onderzoek. En dat is het uiteraard ook. Maar ik ga er vanuit dat het bij de invoering van de regel zo is afgesproken. Zoals ik verwacht dat gebeurt met alle grotere wijzingen. Er was, ondanks wat je zou denken, best wat weerstand tegen de invoering. Woorden als betutteling kan ik me goed herinneren.
Hansie9999 @Hans C12 juli 2024 18:31
Vind het ook wel ZEER raar dat men een onderzoek nodig heeft om tot deze conclusie te komen ROFL !!!

School hun eigen schuld, als er geen verplichting was om Smartschool te gebruiken als agenda dan hadden mijn kinderen nog GEEN smartphone gehad als ze 12 jaar waren, en hadden ze nog steeds gewoon hun zeer betrouwbare nokia klapfoon die 14dagen meegaat op een lading, niet kapot te krijgen is en zeer bruikbaar is om snel even te bellen als ze in panne met hun fiets staan.
torp @Hansie999912 juli 2024 20:53
Vind het ook wel ZEER raar dat men een onderzoek nodig heeft om tot deze conclusie te komen ROFL !!!
De conclusie is niet verrassend, maar het is nu ook aangetoond dat het klopt. Alleen op grond van vermoedens kun je geen beleid maken.
mjl @torp12 juli 2024 22:59
En zonder bewijs kan je niet hardmaken dat beleid effectief en dus gerechtvaardigd is.
panterarosso @mjl12 juli 2024 23:16
Soms kun je ook gewoon aan nemen dat iets zo is je hoeft geen onderzoek te doen naar of grote speaker naast je hoofd met muziek op 199 plus decibel afleiding betekent
MissMe NL @panterarosso12 juli 2024 23:58
Precies. Zijn hier zelf mensen het er niet mee eens. Hoe dan.
DrWaltman @MissMe NL13 juli 2024 20:54
Hoe wil je iets bewijzen zonder onderzoek? Aannames, nooit doen. Je moet weten wat het verschil is en of dit het waard is, wat de eventuele negatie effecten zijn, etc.
MissMe NL @DrWaltman14 juli 2024 13:59
Dat heet logisch nadenken. Maar goed tegenwoordig kunnen we niet meer logisch nadenken want er moet eerst een onderzoek komen 😂
DrWaltman @panterarosso13 juli 2024 20:55
Daarvan weten we door onderzoek dat het je gehoord beschadigd. En dus negatieve invloed op je prestaties heeft. Zonder onderzoek weet je de negatieve en eventuele positieve consequenties niet.
panterarosso @DrWaltman13 juli 2024 22:04
dat kun je zonder onderzoek ook concluderen, onderzoek laat zien hoeveel

je hoeft geen labtest te doen om te stellen dat water nat is
DrWaltman @panterarosso13 juli 2024 22:50
Waarom niet? Je moet toch weten hoe nat je wordt van hoeveel water in een bepaalde tijdseenheid? Pas daarna kan je gedegen onderzoek doen over de consequenties in bepaalde situaties en de mogelijke oplossingen. En dan meet je die resultaten weer.
Je kan geen gedegen conclusies maken zonder onderzoek. Wat jij propagandeert is nattevingerwerk, beetje populistisch roepen zonder dat je weet waar je het over hebt.
panterarosso @DrWaltman13 juli 2024 23:30
ah daar is dat woord.

ik zeg niet dat onderzoek geen nut heeft ik zeg dat voor de basiskennis het niet nodig is, veel water heel nat, kan het uit de praktijk bevestigen, teveel water en je hebt zwemles nodig, hoeveel water er moet vallen om me doorweekt te maken, niet echt relevant

punt is dat vanuit een wetenschappelijk oogpunt dingen relevant kunnen zijn, vanuit de praktijk niet.

[Reactie gewijzigd door panterarosso op 22 juli 2024 15:03]

Frame164 @Hansie999913 juli 2024 10:47
Niets raars aan om dingen te onderzoeken. Assumptions is the mother of all fuck ups. Dat er uit een onderzoek iets komt wat te verwachten is niet raar. Maar het komt ook vaak genoeg voor dat er iets anders uit komt. Er kunnen immers ook (nog) andere oorzaken zijn waardoor leerlingen niet goed presteren. Dan voer je een maatregel uit, doe je verder geen onderzoek en blijkt na lange tijd dat die maatregel helemaal niet de oorzaak heeft weggenomen.
Hansie9999 @Frame16413 juli 2024 12:41
Dat begrijp ik natuurlijk wel,

maar komaan zeg,

Had het geld van dit onderzoek niet beter in iets nuttiger gestoken kunnen worden,
Ik denk dat er nog genoeg onderzoek gedaan mag worden naar leermethode's en zo, maar dit was het toch echt niet denk ik dan.

Denkt er nu echt iemand op de hele wereld dat het plaatsen van een smartphone vol met spelletjes, tiktok, youtube, ..... naast een kind er voor zou zorgen dat dit kind aandachtiger met de les bezig zou zijn ????
DrWaltman @Hansie999913 juli 2024 20:53
Nee. Je moet kunnen onderbouwen of iets werkt, dat moet je onderzoeken. Aannames zijn de moeder alle fuckups. Meten is weten.
TMT 12 juli 2024 17:47
Maar ondertussen krijgt iedere leerling een laptop.
Daar kan je evenveel op doen als op een gsm, en zelfs makkelijker want dat valt veel minder op.
Tenzij de school een hoop toegang gaat dicht timmeren.
Asterion @TMT12 juli 2024 17:57
Zag daar overlaatst een fragment over.
De leerlingen moeten via een wifi-netwerk verbonden zijn van school waarbij de school kan zien welke tabbladen en welke programma's je allemaal hebt openstaan.

Zo kunnen ze het wel monitoren dat niemand bvb op Whatsapp zou bezig zijn.
PhilipsFan @Asterion12 juli 2024 20:18
Dat zou ik dus nooit accepteren op de laptop van mijn kinderen. Medewerkers van school die kunnen meekijken wat mijn kind doet? Absurd.
Botmeister @PhilipsFan13 juli 2024 10:53
Eigenlijk ben je dan onderdeel van het probleem. Als ouders bepaalde (pedagogische) handelingen niet meer accepteren van onderwijsmedewerkers, krijg je situaties waarbij leerlingen zich verschuilen achter papa en mama. Een kind/jong volwassene moet leren discipline op te brengen. En binnen de muren van een school is de docent/decaan daarvoor verantwoordelijk. Ouders zouden de onderwijsmedewerkers daarin meer moeten ondersteunen. Maar dat betekent dat je soms het touwtje moet laten vieren voor de toekomst van je kind. Als je niet meegeeft, creëer je je eigen vicieuze cirkel:

Stelling: ouder vindt dat docent niet mag meekijken
  • Leerling is teveel afgeleid
  • Cijfers zijn slecht
  • Ouder verwijt docent slecht onderwijs
  • Docent kent speelveld niet meer en raakt gedemotiveerd
  • Terug naar 1
Dan hebben we nog de discussie over byod/cyod/cope en alle juridische meuk die daaraan vastzit. En het feit dat een onderwijsnetwerk een scheiding nodig heeft tussen leerlingen en medewerkers. Terwijl ze tegelijkertijd van dezelfde bronnen gebruik moeten kunnen maken. Best lastig en zorgt ervoor dat er vaak geen 100% sluitende oplossing mogelijk is.
PhilipsFan @Botmeister13 juli 2024 16:32
Nu doe je net alsof de afleiding door sociale netwerken/whatsapp etc het enige probleem is waardoor leerlingen afgeleid zijn. En alsof dat het enige probleem is waardoor leerlingen slechte cijfers halen. Maar het is maar een klein onderdeel. Er zijn talloze leerlingen die prima cijfers halen ondanks alle afleidingen. Er zijn ook leerlingen die wel goed kunnen omgaan met de verslaving van de sociale netwerken en FOMO en zich niet laten afleiden. En het is helemaal niet gezegd dat het wegnemen van die afleiding de schoolprestaties blijvend verbetert.

Ik ben het er gewoon niet mee eens dat schoolmedewerkers via technische middelen mogen meekijken met wat leerlingen doen. Dat is een schending van de privacy. Leerlingen moeten misschien wel tegen zichzelf beschermd worden, maar ze houden evenzogoed recht op privacy. Het staat trouwens ook compleet los van de discussie over de telefoontjes. Wat er nu gebeurt, is dat scholen denken leerlingen te slim af te zijn door mobieltjes te verbieden, terwijl leerlingen allang een oplossing daarvoor hebben. Ze gebruiken Instagram/Snapchat/Whatsapp op de laptop, steken een tweede telefoon in hun zak etc.

Telefoons zijn onderdeel van ons leven geworden. Je kunt ze beter leren om daar goed mee om te gaan, wat dus ook betekent dat je je toestel soms weglegt. Telefoons gewoon verbieden werkt maar half en doet een boel voordelen van telefoons teniet.

Een docent die door de klas loopt en af en toe meekijkt op een laptop, valt daar niet onder, dat vind ik prima acceptabel.

[Reactie gewijzigd door PhilipsFan op 22 juli 2024 15:03]

Asterion @PhilipsFan12 juli 2024 20:26
En wat als ze een onvoldoende halen omdat ze niet hebben opgelet in de les doordat ze andere dingen aan het doen waren op de laptop?

Met pen en papier kan de leerkracht ook gewoon zien of je met iets anders bezig bent. Waarom zou dat op een laptop anders zijn?
PhilipsFan @Asterion12 juli 2024 20:50
Je hebt het nu over een leerkracht. Die kan natuurlijk ook in de klas meekijken op de schermen van de leerlingen en dat vind ik prima.

Ik had het over de situatie dat onbekende schoolmedewerkers (dus niet de leerkracht) via technische maatregelen kunnen meekijken. Dat gaat veel te ver.

Overigens denk ik niet dat onvoldoendes halen in de les gebeurt. Lessen zijn vrij ineffectief. Ook zonder mobieltjes of laptops wordt er geklooid in de klas, dat leidt ook af.

Misschien is het specifiek mijn situatie, maar ik kon de tijd in de klas het beste benutten door bijvoorbeeld een boek te lezen voor mijn leeslijst. Ook bij de andere vakken. Dat gediscussieer en de docent die de hele tijd aan domme klasgenoten dingen voor de 3e keer uitlegt, dat schiet toch niet op. Ik kan het prima thuis uit het boek leren. Met telefoon en muziek erbij :)
finsdefis @PhilipsFan13 juli 2024 11:42
Je doet nu een aanname. Niet elke medewerker kan met elke leerling meekijken. Lesgevende docenten kunnen met hun eigen klassen meekijken; schoolleiders eventueel ook. En de schoolleiding kan bij een redelijk vermoeden van misbruik een ICT-medewerker toestemming geven nader onderzoek te doen.

Als je gebruik maakt van het schoolnetwerk en je inschrijft op deze school ga je akkoord met die voorwaarden die ook in het schoolreglement vermeld staan.
PhilipsFan @finsdefis13 juli 2024 16:39
Ik denk dat dit helemaal niet standhoudt in een eventuele rechtszaak. De leerling heeft namelijk geen keuze. Als hij niet gebruik maakt van het schoolnetwerk, kan hij niet bij de sites en bestanden die de school voor de lessen gebruikt. Als hij er wel gebruik van maakt, moet hij verregaand z'n privacy opgeven. Dat is geen echte keuze. Als je (als school) deze absurde voorwaarden verbindt aan het gebruik van je schoolnetwerk, dan moet je leerlingen ook de kans geven om er geen gebruik van te maken, maar toch de lessen te kunnen volgen. Dus alle lesmateriaal etc ook buiten het schoolnetwerk om aanbieden.
jbhc @finsdefis13 juli 2024 17:59
Dat je daar zelf geen probleem in ziet vind ik best wel stuitend.
Samuel Butler @PhilipsFan15 juli 2024 13:43
Het is voor VO heel normaal dat door ouders aangeschafte Windows/macbooks in Intune en Yamf worden opgenomen (verplicht). Zonder deze opname krijg je meestal geen toegang tot het schoolnetwerk Dit ook om de integriteit van het netwerk te bewaren en te voorkomen dat bijvoorbeeld spyware en p2p minder kans hebben. Ook kun je op die manier internetpolicy's afdwingen en is het gedrag van de leerlingen te monitoren. Er zijn diverse meekijktools waarbij de docent kan zien of de leerling inderdaad bezig is met zijn stof en niet een spelletje zit te spelen. De meeste scholen hebben ook een moderatiefilter, vaak aangeboden door SIVON.
School is geen democratie, maar je bent vrij om voor je kind een andere school te kiezen
PhilipsFan @Samuel Butler15 juli 2024 16:03
Ik vind dat dus niet normaal. Hoe kan een leerling zien wie er allemaal kunnen meekijken? Hoe kan een leerling zeker weten dat er niet meegekeken wordt als de laptop niet op school is? Hoe weet ik als ouder zeker dat die schoolsoftware niet juist extra vulnerabilities meebrengt?

Waarom brengt de school al het lesmateriaal niet onder op een algemeen toegankelijke website waar de leerling kan inloggen met de credentials van school? Dan kan de leerling gewoon meedoen met de lessen zonder dat de school de laptop beheert.

Natuurlijk ben je niet vrij om een andere school te kiezen. Hoe zie je dat voor je? Kind wil naar school x omdat vrienden daar ook heen gaan, maar moet van papa naar een andere omdat school x de internetnazi uithangt?
BHD294 @Asterion12 juli 2024 18:05
En mag dat zomaar, ivm de privacy kijken/monitoren op de laptops van leerlingen.
Uit interesse en hoe makkelijk is dat te omzeilen.
Asterion @BHD29412 juli 2024 19:34
Hoe het exact in mekaar zit kan ik niet zeggen.
Ik vermoed dat er wel één en ander in het schoolreglement zal geschreven zijn.
michielvz @BHD29412 juli 2024 20:10
Wij kunnen dit alleen als leerlingen met het schoolnetwerk verbonden zijn. Slimpies proberen dit te omzeilen door hun hotspot aan te zetten. Dat is gelukkig vrij snel te zien in de omgeving die we gebruiken (Cool van Cloudwise).
Samuel Butler @michielvz15 juli 2024 13:52
Michel, jammer alleen dat de meekijkpagina uit zichzelf niet ververst, of hebben ze dat in Focus gefixed? :P
Mijn leerlingen hadden vrij snel door dat als je eerst inlogt, je schoolwerk gaat doen. en dan 10 minuten later opnieuw inlogt de docent de tabbladen met de lesstof blijft zien, en niet CS:Go :+ Daarom is een technische oplossing altijd maar een gedeeltelijke oplossing.
michielvz @Samuel Butler15 juli 2024 14:31
Dat doet het bij ons wel, het zijn screenshots die je met enige vertraging te zien krijgt. Hierdoor kunnen ze niet snel van pagina wisselen als ze doorhebben dat je meekijkt om niet ontdekt te worden.
PhilipsFan @michielvz15 juli 2024 16:12
Het is dus inderdaad zoals ik dacht dat het was. Er is geen enkele vrijheid meer voor de leerlingen, alles wat ze doen wordt gemonitord. Denk je dat we op die manier zelfstandig denkende individuen ontwikkelen? Dit is echt een zeer slechte ontwikkeling. Als een leerling goede cijfers haalt, moet diegene zelf kunnen bepalen wat hij in de klas doet, zolang de docent en andere leerlingen daar geen last van hebben uiteraard. Zelfs als dat een potje CS:Go is.

Ik las tijdens de economielessen de boeken voor mijn Nederlandse lijst. De docent vond dat prima omdat ik altijd goede cijfers haalde. En zijn uitleg toch een factor 10 te traag ging. Ik heb me vreselijk zitten vervelen tijdens veel lessen op de middelbare school.

Mijn hemel, als ik nu op de middelbare school zou zitten, dan zou ik zelfmoord willen plegen. Ik kan dus niet even Whatappen als de docent het weer eens druk heeft met uitleg aan een andere leerling? De techniek is veel te ver doorgeschoten. School is belangrijk, maar niet belangrijker dan privacy.

Edit: in plaats van zelfmoord, zou ik waarschijnlijk een VM draaien met daarop alle schooltroep. Mogen ze dat lekker gaan beheren. Alleen nog even uitvinden hoe ik uit het schoolnetwerk breek op de echte machine, maar daar is ook wel iets op de vinden met een splittunnel VPN.

[Reactie gewijzigd door PhilipsFan op 22 juli 2024 15:03]

michielvz @PhilipsFan15 juli 2024 16:16
Ik nodig je graag uit om een dagje mee te lopen. Je verhaal komt helaas niet overeen met de praktijk.
PhilipsFan @michielvz15 juli 2024 16:20
Wat bedoel je, wordt er nu wel of niet gemonitord?
Samuel Butler @BHD29415 juli 2024 13:47
Ja, tijdens schooltijd wel. Dat is te vergelijken met een docent die tijdens de lestijd zijn ronde doet. Bovendien zijn ze meestal ingelogd met een schoolaccount, waarbij dit in de voorwaarden staat. De school is er verantwoordelijk voor dat na de lestijd de monitoring stopt. daarom is het meestal gekoppeld aan jet rooster en schoolnetwerk.
BHD294 @Samuel Butler15 juli 2024 15:44
Thnx, was benieuwd hoe het werkte.
YopY @Asterion13 juli 2024 10:12
Maar dat werkt niet; tenzij je spyware installeert kun je niet zien welke programma's open staan. Daarnaast, met VPNs / proxies en natuuriljk mobiel internet ben je daar zo voorbij. Plus, wie gaat de zaak monitoren voor degenen die dat nog niet gebruiken?
jongetje @TMT12 juli 2024 17:54
Je krijgt een lage moderatie maar ik vind het wel ontopic.(edit: Is inmiddels al gecorrigeerd zie ik)

Waarom niet werken uit boeken en schrijven in schriften. Ikzelf neem naar vergaderingen alleen een opschrijfboekje en een pen mee. Lijdt veel minder af dan de e-mails e.d. die ondertussen binnen blijven komen.

[Reactie gewijzigd door jongetje op 22 juli 2024 15:03]

rene_fb @jongetje12 juli 2024 18:08
Gezien de concentratie volgens het artikel er onder streep op vooruit gaat, zal de laptop in de klas wel een minder grote impact hebben dan een mobieltje...
michielvz @jongetje12 juli 2024 20:08
Omdat een gsm niet door school te beheren is. Wij (ben docent en ict coordinator) gebruiken chromebooks. Deze kunnen we op tal van manieren beheren. Ik kan oa meekijken, sites blokkeren of juist pushen en de rest dichtzetten. Dat kan uiteraard alleen als het apparaat van school is.
jongetje @michielvz13 juli 2024 09:13
Mijn zoon heeft een eigen Chromebook (omdat de school van die inieminie 10inch dingetjes levert) en die is ook na het inloggen ook beheerd door de school.
michielvz @jongetje13 juli 2024 10:27
Oké, dat is natuurlijk technisch gewoon mogelijk. Er zijn ook scholen die verwachten dat ouders hier altijd voor betalen. Dan krijg je snel een discussie over wat de school kwa beheer op zo'n exemplaar mag doen. Onze leerlingen krijgen een 14" chromebook.
Rezania @TMT12 juli 2024 18:08
Dichttimmeren is helemaal niet lastig tegenwoordig. Genoeg bedrijven die dat doen. Ik kan ook enkel bij enkele externe sites via mijn werklaptop. Kwestie van een whitelist ipv een blacklist lijkt me.
Frame164 @Rezania13 juli 2024 10:52
Jij werkt dus vrijwillig voor een werkgever die zijn werknemers niet vertrouwt? Ik zou daar heel snel weg zijn.
Helox-in-a-box @TMT12 juli 2024 19:59
Daar zijn al eerder van terug gekomen, zo had je namelijk een paar geleden van die hippe iPad-scholen bijvoorbeeld, ging dus zo eentje bezoeken vorig jaar met m’n dochter en dat was daar al een paar jaar geleden afgeschaft omdat “de leerlingen beter leren als ze uit het boek lezen”. Ook hebben ze inderdaad laptops op scholen maar die pakken ze pas erbij als dat nodig is voor de les, moet je anders eens voorstellen wat voor een doelwit de kinderen zijn voor straat overvallen als ze allemaal een laptop bij zich dragen.
YopY @Helox-in-a-box13 juli 2024 10:14
Dat lijkt in de praktijk mee te vallen, ook omdat die laptops goedkoop zijn en in beheer; ik weet niet hoe het met Windows laptops zit, maar een gestolen macbook kun je niet zomaar doorverkopen, die zitten erg goed dichtgetimmerd.
mjl @TMT12 juli 2024 23:03
Op veel scholen wordt je geacht die zelf aan te leveren want aanleveren kost te veel geld. Gelukkig hebben ze bij onze school een mix van boeken en laptop, beide middelen moet je mee leren omgaan.
Sissors 12 juli 2024 17:49
Als je kijkt hoeveel telefoons volwassenen afleiden, is het natuurlijk enorme inkopper dat dit bij kinderen al helemaal het geval is. Maar wat ik hoor van collega's met kinderen, is dat ze nog gewoon bij een gedeelte van de docenten telefoon in de klas mogen gebruiken, en dus in plaats van dat je één duidelijk beleid hebt: Geen telefoons in de klas, wordt het al snel kijken of je niet bij alle docenten wel de telefoon in de klas mee kan nemen.
graceful 12 juli 2024 18:09
Klopt, we zien veel meer activiteit overdag op web-based games dan voor het verbod.
Acteonis 12 juli 2024 18:22
Dit is als onderzoek wel een beetje voorspelbaar:

Vraag aan docenten:
"Jullie vonden altijd dat de leerlingensnel afgeleid waren en dat dit kwam doordat ze afgeleid waren door hun mobieltje. Vinden jullie dat het mobieltjesverbod helpt het concentratievermogen van de leerlingen te verhogen?"

Antwoord docenten:
"Ja, natuurlijk."

Dit is het type subjectief onderzoek waar het ministerie van OC&W wat mij betreft in uitblinkt.

Voor de helderheid, er is wel degelijk wetenschappelijk onderzoek waaruit je blijkt dat mobieltjes (te veel) afleiden. Dit specifieke onderzoek(je) is dat dus niet. Er is geen nul-meting gedaan en het is alleen maar op basis van de ervaring (mening) van docenten die toch al geneigd waren dit verbod effectief te vinden.
pookie79 @Acteonis12 juli 2024 19:41
-

[Reactie gewijzigd door pookie79 op 22 juli 2024 15:03]

bauke1984 @Acteonis12 juli 2024 21:26
Autonomie moet bij de docent liggen, en als die zegt het mag niet dan moet die dat ook mogen handhaven, terwijl de school niet de confrontatie wil aangaan. Daarbij heeft de school op dat gebied wel regels, maar geen gevolgen en dat is pedagogisch onverantwoord.
Acteonis @bauke198412 juli 2024 23:48
Autonomie moet bij het team liggen. Wat in de ene klas geldt, moet ook in de andere gelden. Uiteraard moet je het dan ook handhaven. Ik begrijp echter niet hoe dit een reactie is op mijn punt.
Verwijderd 12 juli 2024 18:42
Wat een open deur. Niet alleen leerlingen geconcentreerder maar ook kamerleden. Als je ziet hoeveel er met hun mobieltje spelen tijdens debatten.... |:(
mjl @Verwijderd12 juli 2024 23:01
Daar heb je zeker en punt, hoe erfelijk is dat gevinger aan die telefoons in de kamer, overigens mag dit bij elke vergadering die ik meemaak ook wel minder :)
YopY @Verwijderd13 juli 2024 10:10
In theorie hebben ze contact met experts buiten de kamer om hun eigen proces te verbeteren of om de juiste informatie op te zoeken. Maar we weten dat dat niet zo is. Ik kan me voorstellen dat een dag in de kamer oersaai is voor het merenedeel - ik zou het niet kunnen.
Frame164 @YopY13 juli 2024 10:50
Waarom weet je dat zo zeker? Ervaring uit je eigen werk dat als je doet alsof je iets opzoekt je gewoon op tweakers rond hangt?
Llopigat
13 juli 2024 02:46
Ik snap het wel, maar om het helemaal te weren (ook tijdens de pauze) vind ik wel idioot. De pauze is immers je eigen tijd. Vroeger in 'mijn tijd' zaten kinderen dan ook vaak met bijvoorbeeld walkmans op te relaxen, wat in de klas natuurlijk ook uit den boze was.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 15:03]

finsdefis @Llopigat13 juli 2024 11:47
Walkmans zijn wel iets minder aantoonbaar verslavend dan de apps die met een smartphone gepaard gaan.

En net zoals dat alcohol, drugs, roken/vapen, energy drink, etc. verboden is op het schoolterrein is deze negatieve prikkel dat ook.

Maar goed, in de praktijk lopen leerlingen gewoon 50m verder zodat ze van het schoolterrein af zijn.
nutty 13 juli 2024 18:15
Dat kan iedereen met een iq hoger dan 80 je vertellen.
m_snel @nutty14 juli 2024 23:01
Ik betwijfel dat, aangezien hoe hoger je IQ hoe minder aandacht je in de les nodig hebt.
Ik kan me nog wel herinneren dat je vroeger eerst je hele agenda ( z’n papieren boekje) ging vol tekenen. En daarna de schriften.

Natuurlijk was dat alleen bij de leraren die niet echt les konden geven. Bij andere had je geen tijd over , omdat die niet gewoon exact hetzelfde stonden te vertellen als in het boekje.

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