Onderzoek OCW: mobieltjes uit klaslokaal weren maakt leerlingen geconcentreerder

Je betoog klopt maar ten dele. Niet de telefoons, maar de sociale media en apps die de jeugd veel gebruikt, zijn het probleem. Even iets opzoeken op internet verstoort geen les en geen aandacht. Maar de bliepjes van Instagram, Snapchat, Tiktok etc wel. Het zou daarom veel beter zijn om alleen deze apps te verbieden op school. Maar dat is praktisch niet haalbaar.
Dit stuk klopt ook maar ten dele. Zowel de (smart)phones als de apps zoals sociale media zorgen voor afleiding. Zelfs als die uit staat waardoor beide in mijn ogen dus ook een probleem zijn. Het verbieden van smartphones op scholen is dus een noodzakelijk iets omdat zowel de aanwezigheid van de telefoons als de sociale media-apps de cognitieve capaciteit en leerprestaties van leerlingen aanzienlijk verminderen.
Your cognitive capacity is significantly reduced when your smartphone is within reach -- even if it's off.
The findings suggest that the mere presence of one's smartphone reduces available cognitive capacity and impairs cognitive functioning, even though people feel they're giving their full attention and focus to the task at hand. "We see a linear trend that suggests that as the smartphone becomes more noticeable, participants' available cognitive capacity decreases," Ward said. "Your conscious mind isn't thinking about your smartphone, but that process -- the process of requiring yourself to not think about something -- uses up some of your limited cognitive resources. It's a brain drain."
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Ward and his colleagues also found that it didn't matter whether a person's smartphone was turned on or off, or whether it was lying face up or face down on a desk. Having a smartphone within sight or within easy reach reduces a person's ability to focus and perform tasks because part of their brain is actively working to not pick up or use the phone.
"It's not that participants were distracted because they were getting notifications on their phones," said Ward. "The mere presence of their smartphone was enough to reduce their cognitive capacity."
Bron: https://www.sciencedaily..../2017/06/170623133039.htm
en https://news.utexas.edu/2...hone-reduces-brain-power/
Dit onderzoek toont aan dat zelfs de loutere aanwezigheid van een smartphone de cognitieve capaciteit vermindert, zelfs als deze is uitgeschakeld. De aanwezigheid van een smartphone veroorzaakt een 'brain drain', waarbij het brein actief moet werken om niet aan de telefoon te denken, wat je cognitief uitput.
Banning mobile phones from schools boosts student performance in high stakes tests, according to a study published by the London School of Economics (LSE).
'We find that following a ban on phone use, student test scores improve by 6.41% ... our results indicate that there are no significant gains in student performance if a ban is not widely complied with,' Beland and Murphy write in the LSE paper.
The study showed no significant impact on the test scores of high achievers.
Bron: https://www.teachermagazi...e-phones-in-the-classroom
Dit laat zien dat na het verbod op telefoongebruik in het Verenigd Koninkrijk de testresultaten van studenten met 6,41% verbeteren. Waarbij vooral de meest kwetsbare leerlingen vooruitgang boekten en de high achievers geen verschil zagen. Deze resultaten zijn waarschijnlijk ook in Nederland te behalen, gezien onze vergelijkbare contexten. Onderzoek toont tevens aan dat overmatig smartphonegebruik kan leiden tot verminderd sociaal contact en empathie onder jongeren.
Toen ik nog op school zat 10+ jaar geleden was het volledig normaal dat je je telefoon moest inleveren als deze voor afleiding zorgde, en scholen functioneerden toen prima zonder de constante aanwezigheid van telefoons. Leerlingen wisten hun cijfers en rooster, voor wijzigingen en mededelingen was er een systeem en een fysieke rekenmachine was bij het examen verplicht, dus wen er maar aan.
Qua resultaten gaan onze scholen al jaren flink achteruit, zie hier
, hier
, hier
, hier
en hier
. Dat kun je natuurlijk niet alleen aan het mobieltje toeschrijven maar het laat wel zien dat het vroeger beter geregeld was.
De voordelen van handmatig schrijven zijn onder andere een verbeterde fijne motoriek en een betere verwerking van de leer- en leesstof doordat je aandachtiger bezig bent om datgene wat je schrijft te verwerken. Beeldschermen worden daarnaast vaak geassocieerd met snel en minder gedetailleerd lezen. Lezen vanaf papier is daarentegen minder vluchtig en er wordt meer concentratie en discipline van de lezer verlangd. Dat is vervolgens weer effectiever, omdat het een handeling is die aanzet om je brein intensiever te gebruiken, waardoor het tekstbegrip toeneemt.
De leerresultaten van Nederlandse leerlingen zijn de afgelopen jaren achteruitgegaan, en Nederland is van een koppositie naar een lagere positie gezakt in internationale onderwijsranglijsten. In de lagere schooljaren, zoals groep 7 en 8, en de vroege jaren van het voortgezet onderwijs, zijn de prestaties in kernvakken zoals Nederlands, Engels en wiskunde gedaald.
Digitale lesmethodes zijn voor een aantal grote bedrijven uitgegroeid tot lucratieve verdienmodellen, maar de educatieve voordelen van deze methoden zijn niet altijd duidelijk. Onderzoek van de Universiteit Twente toont aan dat digitale leermiddelen bijdragen aan negatieve effecten zoals afleiding en overbelasting door schermtijd (de voordelen: diversiteit en flexibiliteit. Whoopty fucking doo als je er inhoudelijk een stuk minder van opsteekt).
Bovendien wijst onderzoek, uit bijvoorbeeld mijn bovenstaande quote, dat traditionele methoden, zoals het gebruik van papieren agenda's en fysieke leermiddelen, nog steeds zeer effectief zijn en in sommige gevallen beter kunnen werken voor de leerprestaties en concentratie van leerlingen.
Ongemerkt of onbedoeld lager niveau
Scholen denken niet altijd goed na over hoe zij deze oefensoftware inzetten. Dat ziet ook de Onderwijsraad, die in een onderzoek dat vandaag verschijnt wijst op de risico's. Scholen vervangen de werkboeken en schriften bijvoorbeeld zomaar door oefenprogramma's. Of leraren laten kinderen zonder goede uitleg digitaal oefenen.
Bron: https://www.rtl.nl/rtl-ni...gebruik-van-oefensoftware
De Onderwijsraad zegt dat scholen werkboeken en schriften te snel vervangen door digitale oefenprogramma's, zonder na te denken over de juiste inzet. Wat ertoe kan leiden dat kinderen blijven hangen op een te laag niveau, waardoor ze minder leren. Technologische vooruitgang in het onderwijs moet eigenlijk vaker heroverwogen worden als blijkt dat deze meer nadelen dan voordelen oplevert. En dan vanuit dat punt weer vooruit kijken.
Kinderen met medische aandoeningen bestonden ook vóór de komst van smartphones. Destijds werden ook oplossingen gevonden zonder dat leerlingen afhankelijk waren van telefoons en hierdoor met bosjes omvielen. Leraren blijven bereikbaar en kunnen in noodsituaties communiceren en voor specifieke gevallen kun je altijd nog een speciale toestemmingen uitgeven. Een kind hoeft niet altijd bereikbaar te zijn, als er een noodsituatie is bel je de school en die haalt de leerling uit de klas of roept om of diegene naar voren wil komen. Een centraal prikbord voor mededelingen en roosterwijzigingen werkte vroeger ook gewoon effectief en kan ook nu weer geïntroduceerd worden..
Dat de persoonlijke vrijheid wordt ingeperkt door het verbieden van een mobieltje is gewoon lachwekkend. Er zijn tal van huisregels op scholen die zorgen voor beperkingen, moeten we die dan ook maar opheffen? Vaarwel kledingvoorschriften, eet- en drinkregels in de klas, en zelfs regels over het op tijd komen! Zijn namelijk allemaal regels die persoonlijke vrijheden inperken. Het verbieden is gewoon een logische stap in het beperken van afleidingen en bevorderen van de concentratie tijdens lessen.
@vali
De trends van verminderde onderwijsprestaties en de invloed van de aanwezigheid van smartphones zijn al veel eerder ingezet en zijn aangetoond in onderzoek van vóór de coronaperiode. De coronaperiode heeft alleen maar meer de pijnpunten van het onderwijssysteem blootgelegd. Los van de specifieke gevolgen van de maatregelen die genomen zijn voor leerlingen en scholen omtrent corona zelf.
[Reactie gewijzigd door jdh009 op 22 juli 2024 15:03]