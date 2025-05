Afspraak: Nederlandse middelbare scholen verbieden telefoons en tablets in klas

Nederlandse middelbare scholen gaan telefoons, tablets en smartwatches in de klas verbieden. Dat hebben organisaties uit het onderwijs en het ministerie van OCW afgesproken. Het is geen wet, maar een onderlinge afspraak.

Alleen als een apparaat nodig is voor een bepaalde les of als een leerling door een beperking een apparaat moet gebruiken, zal het gebruik van dat apparaat toegestaan zijn. Dat schrijft verantwoordelijk minister Robbert Dijkgraaf in een brief aan de Tweede Kamer. De afspraak is tot stand gekomen samen met de VO-raad, Stichting Platforms VMBO, de Algemene Onderwijsbond, ouderorganisatie Ouders en Onderwijs, diverse vakbonden en leerlingenorganisatie LAKS.

De afspraak geldt vooralsnog alleen voor het middelbaar onderwijs. Een beslissing over of dit ook gaat gelden voor basisscholen komt vermoedelijk woensdag. Afspraken voor het speciaal onderwijs zouden er begin volgend schooljaar moeten komen.

Het is geen wet, omdat het maken en doorvoeren van een wet langer duurt. Wel gaat het ministerie in juni volgend jaar bekijken of scholen zich aan de afspraak houden. Zo niet, dan komt er mogelijk alsnog een wet om dit af te dwingen.

De afspraak is nodig, omdat telefoons, tablets en smartwatches leerlingen tijdens de les afleiden, zo zegt Dijkgraaf. "Alle betrokken partijen benadrukken het belang van een leeromgeving waarin leerlingen zich kunnen concentreren en betrokken kunnen zijn. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat niet-educatief gebruik van mobiele telefoons hier afbreuk aan doet. Vooral sociale media en andere niet-educatieve apps leiden af van de lesstof en verstoren sociale interactie in de klas."