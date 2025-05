Duitse waakhond krijgt weer gelijk: mag Meta beperken op basis van AVG - update

Het Bundeskartellamt heeft weer gelijk gekregen in een zaak tegen Meta. De Duitse mededingingsautoriteit mag Meta volgens het Hof van Justitie van de Europese Unie op basis van de AVG opdragen om data-inzameling via Facebook en andere platformen te beperken.

De Duitse markttoezichthouder mag volgens het hoogste Europese gerechtshof maatregelen nemen tegen Meta als het om data-inzameling gaat, gekeken naar de Europese AVG. Daarmee kan het Bundeskartellamt dus officieel vereisten stellen die eventueel het verdienmodel van Meta en zijn services ondermijnen. Dit is iets waar het Facebook-moederbedrijf sinds begin 2019 tegen in beroep ging.

Zo wilde de marktautoriteit voorkomen dat Meta gegevens van gebruikers uitwisselt tussen individuele platforms als Facebook, Instagram en WhatsApp. Dit zou namelijk in strijd zijn met de AVG, behalve als de gebruiker hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Meta gebruikt data uit verschillende bronnen, ook vanuit buiten zijn platforms, om gerichte advertenties aan individuen te tonen, wat door de uitspraak van vandaag bemoeilijkt zou kunnen worden.

De conclusie van de Europese cassatierechter is een belangrijke ontwikkeling voor Europese marktautoriteiten. Nu blijkt dat het Bundeskartellamt gedetailleerd mag bestuderen of en hoe bedrijven gegevens van burgers uitwisselen en verzamelen, hebben andere mededingingsorganen in theorie een juridische basis om op terug te vallen. Het zou deze autoriteiten binnen de EU daarnaast in staat stellen om bedrijven te toetsen op naleving van de AVG. Sterker nog, Europese mededingingsautoriteiten moeten bij onderzoek naar dergelijke privacyinbreuken verplicht samenwerken met de lokale privacyautoreiten.

De Nederlandse ACM reageert vooralsnog terughoudend tegenover Tweakers. Woordvoerder Murco Mijnlieff stelt dat het Hof van Justitie van de Europese Unie alleen in een specifieke casus een uitspraak heeft gedaan. De Autoriteit Consument en Markt zegt: "De uitspraak bevestigt dat er ruimte is om de manier waarop data wordt verzameld en de naleving van de AVG mee te nemen bij de beoordeling of er sprake is van misbruik van economische machtspositie. Afstemming met - in ons geval - de Autoriteit Persoonsgegevens is dan wel vereist. De uitspraak levert op die manier een bijdrage aan het gezamenlijke toezicht op de digitale economie door onder andere de toezichthouders verenigd in het Samenwerkingsplatform Digitale Toezichthouders."

Meta zegt in een statement tegenover The New York Times dat het de uitspraken van de Europese rechter nog moet evalueren.

Update, woensdag: Een uitgebreid statement van de ACM is aan het artikel toegevoegd, alsmede verduidelijking over hoe de samenwerking tussen autoriteiten eruit zou moeten zien.