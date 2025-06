Apple blijft onder verscherpt toezicht staan van Duitse kartelwaakhond

Apple blijft onder verscherpt toezicht staan van het Bundeskartellamt, de Duitse federale kartelwaakhond. De federale rechtbank stelt de autoriteit, die concludeert dat Apple appontwikkelaars mogelijk te veel benadeelt en zijn eigen apps voortrekt, in het gelijk.

Het verscherpte toezicht met een duur van vijf jaar blijft in stand, schrijven TechCrunch en Reuters. Apple werd in 2023 aangemerkt als een 'bedrijf met veel marktmacht'. Dit betekent dat het Bundeskartellamt extra maatregelen kan opleggen om oneerlijke concurrentie te voorkomen. Apple was het niet eens met deze beslissing, ging in beroep bij de federale rechtbank en eiste dat de beslissing van de marktautoriteit werd teruggedraaid. De rechter wijst de eis echter van de hand.

Apple zegt tegen Reuters dat het het niet eens is met de uitspraak. "Het onderschat de waarde van een bedrijfsmodel waarin de privacy en beveiliging van gebruikers centraal staat", zegt een woordvoerder van het bedrijf tegen het persbureau. Andreas Mundt, de directeur van het Bundeskartellamt, is tevreden met het oordeel van de rechtbank. "Dit betekent dat de hoogste rechtbank heeft bevestigd dat Apple onderworpen is aan strengere controle op machtsmisbruik" zegt Mundt.

Het Bundeskartellamt zei vorige maand dat Apple mogelijk de Digital Markets Act, ofwel DMA, schendt door zijn eigen apps voor te trekken via de App Tracking Transparency-functie. Apple-gebruikers moeten voor iedere app toestemming geven om hun activiteiten te tracken, zodat de ontwikkelaars gerichte advertenties kunnen tonen. De kartelwaakhond twijfelt echter of Apple 'dezelfde strenge eisen op zijn eigen apps toepast'. "De toestemmingsvensters voor de eigen apps van Apple en die voor apps van derden verschillen aanzienlijk. Door het huidige ontwerp en de woordkeuze bij Apples eigen apps is het mogelijk dat gebruikers eerder instemmen met de tracking dan bij de App Tracking Transparency-toelichting bij apps van derden."