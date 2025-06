Telefoonfabrikanten schieten niet bepaald als paddenstoelen uit de grond, dus het is altijd leuk als deze bijna ondoordringbare markt een speler rijker wordt. Des te leuker is het wanneer zo’n nieuwkomer niet alleen het hoofd boven water weet te houden, maar daarnaast niet bang is om een eigen stempel te drukken op een bestaand recept. Ik heb het hier natuurlijk over Nothing, dat pas vijf jaar bestaat. Het Engelse bedrijf, dat in het leven geroepen is door OnePlus-medeoprichter Carl Pei, maakte de eerste twee jaar overigens geen smartphones: er zijn pas twee generaties Nothing Phones. Daar komt nu een derde generatie bij, die wordt afgetrapt met de Nothing Phone 3a en 3a Pro.

Nothing is het coolste jongetje van de klas en het bedrijf wil graag dat jij dat ook weet. Zo onderscheidt het zijn producten door een vrij unieke design language te hanteren, waarvoor de fabrikant soms samenwerkt met andere hippe merken zoals Teenage Engineering. Ook geeft Nothing regelmatig een kijkje in de keuken op het YouTube-kanaal. Daar bespreekt de ceo bijvoorbeeld kritische reviews, vergelijkt het bedrijf zijn producten met die van de concurrentie of neemt het je mee in het ontwerpproces, waarbij het influencergehalte hoog kan liggen. Soms is dat een beetje gemaakt, zoals in de recente video waarbij ‘per ongeluk’ de videokwaliteit van de primaire camera van een Nothing Phone wordt vergeleken met het resultaat van een iPhone-ultrawidecamera. Die van de Nothing komt daarbij logischerwijs beter uit de verf.

Nothing Phone 3a (links) en 3a Pro

Over ‘gemaakt’ gesproken: Nothing maakt dus meer dan alleen telefoons. Het eerste product dat door de fabrikant op de markt werd gebracht, was de Nothing Ear 1, een setje draadloze oortjes. Daarnaast is er een dochtermerk, CMF, in leven geroepen, dat zich richt op het budgetsegment en onder andere een smartwatch behelst.

De Nothing Phone 3a is verkrijgbaar vanaf ongeveer 350 euro en voor de Pro-versie mag je 480 euro neertellen. Daarmee plaatst Nothing zijn telefoons in het middensegment. Later dit jaar volgt er nog een Phone 3, wat het eerste echte high-end model van de Engelse fabrikant moet worden. Voor nu zijn alle ogen echter gericht op de 3a en 3a Pro. Wij hebben voor je uitgezocht of de telefoons net als vorig jaar aanraders zijn of dat het drie keer niks is.