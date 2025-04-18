CMF Phone 2 Pro met onaangekondigde Dimensity 7300-soc komt 28 april uit

De CMF Phone 2 Pro van Nothing bevat een nog niet aangekondigde MediaTek Dimensity 7300 Pro-processor. Volgens een listing in een webwinkel is die een kleine tien procent sneller dan het normale 7300-model. Ook is inmiddels duidelijk dat de telefoon een 50-megapixeltelelens krijgt.

Nothing zegt op sociale media dat de aankomende CMF-smartphone gebruikmaakt van de Dimensity 7300 Pro. Dat klinkt als een upgrade van de Dimensity 7300 die het bedrijf vorig jaar uitbracht, maar MediaTek heeft de soc nog niet officieel aangekondigd. Daarom is onduidelijk wat het verschil precies is met de 7300 en de 7300X, of met de Dimensity 7400, die juist weer een downgrade leek ten opzichte van het eerdere model.

Inmiddels zijn er meerdere signalen dat de soc iets sneller is dan zijn voorganger. Aanvankelijk leek het er in een Geekbench-listing op dat de processor ongeveer dezelfde specificaties heeft als de Dimensity 7300. Daarentegen zijn er wel listings verschenen op het Indiaase platform Flipkart waarin staat dat de soc zo'n tien procent sneller is dan de Dimensity 7300 die in de CMF 1 zat. De gpu in de processor zou daarnaast zo'n vijf procent beter zijn en games in 120fps kunnen draaien. Verder heeft de Dimensity 7300 Pro een npu met 4,8Tops.

Uit de listing blijkt ook een upgrade voor de camera's van de CMF Phone 2 Pro. Die krijgt drie camera's, met daarin een 50-megapixelcamera met een 1/1,57"-sensor. Ook zit er een 50-megapixeltelelens op het toestel met twee keer optische zoom en een ultrabreedbeeldlens met een beeldhoek van 119 graden.

Die specificaties zijn nog niet officieel bevestigd. Nothing kondigt de CMF Phone 2 Pro op 28 april aan.