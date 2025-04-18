CMF Phone 2 Pro met onaangekondigde Dimensity 7300-soc komt 28 april uit

De CMF Phone 2 Pro van Nothing bevat een nog niet aangekondigde MediaTek Dimensity 7300 Pro-processor. Volgens een listing in een webwinkel is die een kleine tien procent sneller dan het normale 7300-model. Ook is inmiddels duidelijk dat de telefoon een 50-megapixeltelelens krijgt.

Nothing zegt op sociale media dat de aankomende CMF-smartphone gebruikmaakt van de Dimensity 7300 Pro. Dat klinkt als een upgrade van de Dimensity 7300 die het bedrijf vorig jaar uitbracht, maar MediaTek heeft de soc nog niet officieel aangekondigd. Daarom is onduidelijk wat het verschil precies is met de 7300 en de 7300X, of met de Dimensity 7400, die juist weer een downgrade leek ten opzichte van het eerdere model.

Inmiddels zijn er meerdere signalen dat de soc iets sneller is dan zijn voorganger. Aanvankelijk leek het er in een Geekbench-listing op dat de processor ongeveer dezelfde specificaties heeft als de Dimensity 7300. Daarentegen zijn er wel listings verschenen op het Indiaase platform Flipkart waarin staat dat de soc zo'n tien procent sneller is dan de Dimensity 7300 die in de CMF 1 zat. De gpu in de processor zou daarnaast zo'n vijf procent beter zijn en games in 120fps kunnen draaien. Verder heeft de Dimensity 7300 Pro een npu met 4,8Tops.

Uit de listing blijkt ook een upgrade voor de camera's van de CMF Phone 2 Pro. Die krijgt drie camera's, met daarin een 50-megapixelcamera met een 1/1,57"-sensor. Ook zit er een 50-megapixeltelelens op het toestel met twee keer optische zoom en een ultrabreedbeeldlens met een beeldhoek van 119 graden.

Die specificaties zijn nog niet officieel bevestigd. Nothing kondigt de CMF Phone 2 Pro op 28 april aan.

CMF Phone 2 Pro

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 18-04-2025 15:27
16 • submitter: Mielemuis

18-04-2025 • 15:27

16

Submitter: Mielemuis

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CMF Phone 2 Pro

geen prijs bekend

5 van 5 sterren
Eén schot in de roos en één net ernaast

17 mrt 2025 | met video

Eén schot in de roos en één net ernaast

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Reacties (16)

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SherlockHolmes 18 april 2025 15:39
Wat is CMF? Een dochtermerk van een toch al niche merk? Wat maakt ze anders dan Nothing phones?
Dave057 @SherlockHolmes18 april 2025 15:45
"CMF staat voor Color, Material & Finish, maar dat kun je meteen vergeten. Onthoud liever dat CMF het budgetmerk is van Nothing" https://androidworld.nl/c...en%20opvallende%20kleuren.

Denk dus de kleuren hahah en dat het goedkopere telefoons zijn

[Reactie gewijzigd door Dave057 op 18 april 2025 15:45]

lodu @SherlockHolmes18 april 2025 15:44
Wat maakt Nothing niche?
lenwar
@lodu18 april 2025 15:52
Dat vrijwel niemand het kent?

Ik zeg nadrukkelijk niet, dat de toestellen van dit merk niet oké zijn, maar ze hebben nu niet echt naamsbekendheid.
lodu @lenwar18 april 2025 15:55
Dat maakt het slechts een onbekend merk.
Nothing richt zich niet op een niche markt en heeft ook geen niche product volgens mij.
lenwar
@lodu18 april 2025 15:59
Daar heb je wel een goed punt. Dan is Niche-merk inderdaad wat verkeerd verwoord😊
bkoert @lodu18 april 2025 19:36
Maar daar ben ik het niet mee eens. Nothing richt zich juist op een niche markt: ontwikkelende landen en andere mid-range kopers. Hun eerste doel was een premium, fashionably uniek ogend alternatief te zijn voor merken als Apple, maar met een behapbaarder prijskaartje.

Zoals Carl Pei (CEO Nothing) zei in de launch video voor de 3a Pro: “Typically when it comes to the mid-range category, it’s pretty much ignored by our industry cause people usually just focus on the flagship phone. They put their best engineers on that product and not the best people on the mid-range product. We can’t work like that because we’re a startup, so we have to work harder to gain people’s trust. We put our entire team on every single product. … we wanna create icons, so someone from 3 meters away should be able to see that it’s a Nothing product.”
Noresponse @lenwar18 april 2025 23:38
Nothing maakt echt leuke android toestellen met stock rom android en meerdere sausjes om het aan te passen. Vlotte toestellen, prijs technisch betaalbaar en zoontje heeft zelf net de nothing phone 2A en de camera is erg goed voor 250 euro en snel ook met schieten van plaatjes, soepele en snelle os en leuke priegel dingetjes zoals eigen beltoon maken of iconen, maar ook die lichtjes met muziek. Het is echt een toestel waar je de jeugd vrolijk mee kunt maken.

Ik was verbaasd hoe grappig en leuk toestel het is..

[Reactie gewijzigd door Noresponse op 18 april 2025 23:39]

Verwijderd @SherlockHolmes18 april 2025 15:45
Als je even op google kijkt, CMF is een budget merk van nothing die grappige dingen uit probeert zoals een achterkantje van de phone1 die je kunt verwisselen en een dopje die je los kunt draaien en daar weer een voetje of keycord aan kunt hangen.


Daarnaast maken ze nog erg degelijke oordoppen
N-Ri @SherlockHolmes18 april 2025 15:47
CMF richt zich op nog een goedkopere markt dan Nothing.
Draait tevens wel op dezelfde hele fijne OS als de nothing phones.
De CMF Phone 1 heeft een plasic achterkant/behuizing die je met schroefjes los kan halen en verwisselen.
Daarnaast rechts onder een schroefdraad waar je bijvoorbeeld deze kaart houder kan bevestigen.
Voor de mensen die dat leuk vinden :)
roanstrik @SherlockHolmes18 april 2025 15:49
Van wat ik heb gezien is dit submerk gericht op de Indiase markt (waar nothing al populair was, maar ook te duur voor de meesten). Dat is ook te zien aan het ontbreken van features als NFC, welke ze in India nauwelijks gebruiken.
rimave @roanstrik29 april 2025 22:31
CMF Phone 2 Pro heeft wel NFC.
AMDLegion 18 april 2025 16:14
Komt er ook nog een normale 2 of alleen een 2 pro?
knijn @AMDLegion19 april 2025 11:33
Ik kan niks officieels vinden van Nothing (CMF) over een CMF Phone 2 (wel geruchten; https://www.nieuwemobiel....omst-van-CMF-Phone-2.html) maar het volgt uit de naming scheme dus ik acht het waarschijnlijk
yamlel 18 april 2025 16:37
Nothing is toch al een betaalbaar merk?
Deze CMF toestellen vindt ik een beetje op speelgoed lijken.
knijn @yamlel19 april 2025 11:36
Nothing richt zich met bijvoorbeeld een Nothing Phone 3a sterk op de midrange met een prijs van 350 euro terwijl bijv. de CMF Phone 1 verkrijgbaar voor om en om 200 euro, wat sterk richting de lowend gaat.
Dus ja, Nothing is betaalbaar, maar CMF is echt voor de budget kant van de markt.

[Reactie gewijzigd door knijn op 19 april 2025 11:37]


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